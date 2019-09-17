Что делать, если частично повредил «права» и документы на авто утюгом или в стиральной машинке

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Каких только чудес не видал барабан стиральной машины: и ключи, и наушники, и мобильные телефоны. Но больше всего потерь принесет стирка документов. Ничто так не ухудшает внешний вид СТС и ВУ, как общение со чистящим порошком. Хуже всех — страховому полису. Как быть, если главные автобумаги все же побывали в «стиралке»?
Эдуард Раскин

По старой доброй традиции утро понедельника начинается с поиска: пропуск на работу, кошелек, ключи, документы. Все на месте, кроме бумаг на машину: правильно, ведь чтобы не тащить с собой сумку или барсетку, они еще в пятницу вечером переехали в карман штанов. Тех самых, что сейчас сохнут на веревке. С еще не погасшей окончательно надеждой, но уже трясущейся рукой лезем в задний карман. Ну, конечно, вот же они: чистые, приятно пахнущие, но уже слегка покосившиеся. И что теперь делать?

Водительское удостоверение нового образца — неприглядная, «с завода» кривая пластиковая карточка — достаточно легко переносит стирку и самый отчаянный дождь, но крайне плохо ведет себя при длительном воздействии высокой температуры. Если штаны были светлыми и прошли через кипячение, то ВУ может потерять в цвете и лишиться части букв. Такая карточка уже перестает быть документом и требует немедленной замены: добро пожаловать в ГИБДД или МФЦ.

С ламинированной бумажкой — старое ВУ и свидетельство о регистрации ТС — все уже несколько сложнее. Дело в том, что от воды пластик размокает, буквы и печати стекают, а номера блекнут. Документ более непригоден — предстоит замена. Попытка переламинировать бумагу дома приведет к вопросам у сотрудников ГИБДД, лишним проверкам и прочим малоприятным эпизодам. Как бы не заподозрили в подделке!

Не меньше проблем, если прогладить СТС и «права» утюгом. Пластик скорчится, деформируется, а сами «корочки» могут поменять цвет. Пожалуй, проще продолжить ездить так, как есть… в надежде на лояльного гаишника. А лучше — отправиться таки на замену.

Постиранные документы — это всегда проблема, ведь по закону — это испорченные, а, значит фактически недействительные бумаги.

Досталось страховому полису? Не так все ужасно. Чернила с него смываются, а сам бланк превращается в жалкую зеленую бумажку, только без мертвого президента. Ездить с таким уже нельзя, поэтому сразу звоним страховому агенту или в компанию: замена испорченного страхового полиса ничего не стоит, дубликат выдадут бесплатно, нужно лишь подписать заявление. Не забудьте проверить, что в графе «особые отметки» указали, что выдали дубликат в связи с утерей. Если, конечно, вы приобрели полис у официального представителя, брокера или в офисе компании. Бумажки из «вагончика» никто менять не станет…

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17 сентября 2019
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