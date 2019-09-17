Что делать, если частично повредил «права» и документы на авто утюгом или в стиральной машинке

По старой доброй традиции утро понедельника начинается с поиска: пропуск на работу, кошелек, ключи, документы. Все на месте, кроме бумаг на машину: правильно, ведь чтобы не тащить с собой сумку или барсетку, они еще в пятницу вечером переехали в карман штанов. Тех самых, что сейчас сохнут на веревке. С еще не погасшей окончательно надеждой, но уже трясущейся рукой лезем в задний карман. Ну, конечно, вот же они: чистые, приятно пахнущие, но уже слегка покосившиеся. И что теперь делать?
Водительское удостоверение нового образца — неприглядная, «с завода» кривая пластиковая карточка — достаточно легко переносит стирку и самый отчаянный дождь, но крайне плохо ведет себя при длительном воздействии высокой температуры. Если штаны были светлыми и прошли через кипячение, то ВУ может потерять в цвете и лишиться части букв. Такая карточка уже перестает быть документом и требует немедленной замены: добро пожаловать в ГИБДД или МФЦ.