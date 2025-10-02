Запутанные продажи, бешеные цены: итоги выставки спецтехники «Eurasian Construction Technology-2025»

В минувшем сентябре в Санкт-Петербурге прошла выставка спецтехники, коммерческого транспорта и оборудования «Eurasian Construction Technology-2025». И сразу следует заметить, что европейского на ней было маловато. Даже стенд с гордым названием «Berlin International Trade» на деле оказался китайским кооперативом, штампующим пластиковые панели. Организаторы обещали около двадцати тысяч(!) экспонатов и, в общем-то, не обманывали. Просто забыли пояснить, что речь идет не столько о технике, сколько о комплектующих, запчастях и сопутствующих товарах. На деле же, как убедился портал «АвтоВзгляд», «евразийское» мотор-шоу масштабом совершенно не потрясало, отражая глубокий кризис строительной отрасли.

Выставка была невелика по количеству техники даже по сравнению с какой-нибудь «Стройнеделей» двадцатилетней давности. Впрочем, судите сами: количество образцов коммерческого транспорта всех классов на выставке составляло 11 китайских и 5 отечественных машин. Плюс еще по паре полуприцепов: три «совка» и один шторный. А ведь в мероприятии принимали участие и довольно крупные игроки, такие как XCMG, LiuGong, LGMG, Shacman, Sany, АО «Романов», М3 «Тонар» и другие.

Конечно, китайские концерны были представлены в лице дилеров. Они наглядно показывали коренные различия в формировании сети продаж у общемировых и «поднебесных» марок. Кстати сказать, машинами последних у нас зачастую торгуют сразу несколько независимых компаний. Например, на выставке было сразу четыре фирмы, предлагающие грузовики Sany: «Один Групп», «Аога Групп», «ПСК» и «ТПАС».

Это, с одной стороны, усиливает конкуренцию. Но с другой, в целом вносит неразбериху, путает потенциальных покупателей и в итоге мешает продвижению бренда. Так, один клиент на выставке делился историей, как не смог приобрести у дилера китайский самосвал, потому что тот торгует исключительно тягачами.

1/4

Заметно, судя по экспозиции, подросли и цены на машины, причем очень по-разному. Так, дорожный тягач Sany S482 4x2 мощностью 480 л.с. стоит 7 700 000 руб., а стоящий рядом «магистральник» S465 6х2 мощностью 520 л.с. уже 11 000 000 руб. Такая разница объясняется, во-первых, разным возрастом (4х2 — прошлогодней поставки), а во-вторых, адаптацией к нашему рынку. «Один Групп» занимается ей активно: у новых машин перепрошиты «мозги» в части алгоритмов работы коробки передач и круиз-контроля, улучшена проводка и окраска.

Еще сильнее выросли цены на полноприводную технику: шасси Shacman SX32586 6x6 с манипулятором Inman «тянет» на 16 500 000 руб., а уже известный по выставкам самосвал БАЗ 6х6 с высоченным центром тяжести и вовсе идет на рекорд: 18 000 000 руб. Собственно, из всех наших грузовиков на выставке (БАЗ, КамАЗ, ГАЗ, «Интехсервис», «Тонар») лишь последний представлял из себя действительно новинку: ТОНАР-7504 — карьерный самосвал 6х4 грузоподъемностью 55 тонн. Конструкция собственная, собирается в основном из отечественных деталей. Однако агрегаты у него импортные: дизель — Cummins 520 л.с., гидроавтоматическая коробка передач — китайская.

На выбор два варианта кузова: объемом 38 м³ и 42,5 м³.

Новинок у грузовиков из КНР на этой выставке, понятно, не было — знакомые модели, массовые исполнения. Зато дебютировала новая китайская марка прицепов Chi Tian, являющаяся дочерним предприятием Shacman. Шторный полуприцеп вполне стандартный, а вот 31-кубовый самосвальный отличается усиленной подвеской и тремя 12-тонными осями BPW китайской же сборки. Не отстают по борьбе за грузоподъемность и отечественные самосвальщики: 4-осные полуприцепы от «Тонар» и Grünwald.

Фото автора

Определенный интерес представляла деловая программа выставки. В ее рамках прошло несколько ключевых сессий и дискуссий: «Будущее индустриального развития России: стратегии, технологии, инвестиции», «Цифровая эволюция горной отрасли и требования к эксплуатации спецтехники в сложных климатических и промышленных условиях», «Технологии и техника для жилищного строительства», «Спецтехника на ГМТ: стратегия для отрасли и регионов», «Лизинг спецтехники: управление рисками и устойчивость в нестабильной среде», «Логистика спецтехники — цепочки поставок в новой географии отрасли».

Особый интерес у транспортников вызвал доклад президента Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС), «Весогабаритные нормы: тормоз или драйвер развития?». В рамках последней он затронул очень животрепещущие проблемы, и мы планируем посвятить этому отдельный материал.