Перегруз, которого не было: власти «доят» перевозчиков дикими штрафами ни за что

Российские логистические компании вместе со всей страной переживают сегодня не самые лучшие времена. Они столкнулись с резким сокращением объемов грузов и снижением ставок на перевозки до минимальных значений; практически лишились возможности обновлять свои автопарки и ремонтировать старые машины по вменяемым ценам. Головной боли этому бизнесу добавляет острый дефицит водителей и постоянный рост цен на топливо. Но власти как будто не замечают этих проблем и вместо поддержки отрасли добивают ее дикими штрафами, возникающими буквально из ничего и на пустом месте. В этом убедился портал «АвтоВзгляд» на конкретном примере, заставившим логистов даже обратиться к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину с требованием остановить правовой беспредел.

Представьте ситуацию: вы грузите фуру, взвешиваете сцепку, убеждаетесь, что все в норме, едете по маршруту, разгружаетесь и возвращаетесь домой. И вдруг получаете штраф на 350 000 рублей «за перегруз». Но ведь по пути ничего не происходило — груз везде один и тот же, машина та же. Проблема в том, что правила игры поменяла сама дорога, верней, ведомство, ей управляющее. Именно с таким абсурдом повсеместно сталкиваются российские перевозчики.

Ассоциация транспортных экспертов (АТЭС) разобрала свежий реальный пример из нашей развеселой жизни. Логистическая компания везла 14 железнодорожных колесных пар (19,6 тонн) из городка Купино, что Новосибирской области в Бузулук, Оренбургской области по наиболее короткому по расстоянию и меньшему по времени маршруту: по федеральным трассам Р254 и М5 «Урал» с выездом в районе н.п. Северное Оренбургской области на региональную дорогу Р246.

Стандартный 5-осный автопоезд был загружен строго по норме для дорог с допустимой нагрузкой 10 тонн на ось. Такую категорию имеют большинство федеральных трасс, включая те, по которым он начинал путь. Однако неожиданная «засада» поджидала «рулевого» на региональной дороге Р246 под Бугурусланом.

Фото автора

Там расположился автоматический пункт весового и габаритного контроля (АПВГК), который и выписал штраф. Оказалось, что на этом конкретном участке трассы весовая норма составляет всего 6 тонн на ось. Из-за этого по всем осям автопоезда внезапно был зафиксирован перегруз, составлявший от 18 до 38%.

Забавно, что эта магистраль протяженностью 347,04 км поделена на участки с разным распределением нагрузки на ось, и напоминает лоскутное одеяло, где изменение осевой нагрузки может меняться на участке длиной менее километра(!). Причем такая ситуация свойственна не только региональным направлениям, а может происходить и на федеральных трассах! Например, на М5, где также встречаются отрезки пути с так называемой рассчитанной нормативной нагрузкой на ось 6 тонн.

Мало того, на въезде нет никаких предупреждающих знаков. Водитель физически не может узнать о смене категории, если перед этим специально не изучит онлайн-ресурс «Система контроля дорожных фондов». Иначе, въезжая в рейс, он не будет иметь понятия, что через несколько десятков километров правила игры изменятся, и на каком-то участке его законно загруженная фура мгновенно станет «тяжеловесной».

Эта абсурдная, но обыденная ситуация вызывает определенные вопросы к властям, которые касаются не только перевозчиков, но и экономики в целом. Задаст их компетентным лицам и портал «АвтоВзгляд». Итак, начнем.

Фото автора

Как грузить машину? Отправитель/хозяин груза не обязан знать маршрут доставки. Каким образом ему соблюсти нормы для каждого мелкого участка дороги, о котором он не в курсе?

Как ехать перевозчику? Без дорожных знаков шофер не может на глаз определить, что он въехал на участок с пониженной нагрузкой. Штраф в такой ситуации выглядит откровенной ловушкой.

Кто оплачивает банкет? Чтобы объехать участок с нормой в 6 тонн, приходится делать крюк в 320 км. Это лишнее время работы, пробег (амортизация) машины, лишнее топливо (около 100 литров солярки) и задержка сроков доставки. В итоге растет стоимость перевозок, а значит — и цена товаров для всех.

В чем, наконец, смысл этой чехарды? Ведь нет ясного экономического обоснования, почему на дороге с интенсивным движением (почти 4000 машин в сутки) нужно резко снижать нагрузку на ось до 6 тонн. Это выглядит исключительно как способ пополнения бюджета за счет штрафов, а не забота о дорожном полотне.

Ну и не будем забывать про экологию. Все эти лишние километры пустого пробега —дополнительные выбросы в атмосферу, что противоречит экологической политике государства.

Фото Elena Mayorova/globallookpress.com

Эксперты АТЭС в своем письме премьер-министру страны г-ну Мишустину приводят этот пример и логично просят от Правительства России в целом и Минтранса РФ в частности устранить «лоскутность»: сделать нормы предсказуемыми и едиными для дорог одного класса.

Так же необходимо расставить специальные дорожные знаки: если ограничения есть, они должны быть обозначены на дороге, а не скрыты в интернете. И, разумеется, представить игрокам рынка обоснованные расчеты столь жестких ограничений с объяснением, какова их реальная экономическая и экологическая цена.

Ну и, в конце концов, рассмотреть вопрос о передаче регуляторных функций в ведомство, которое лучше понимает экономику транспорта, а не только техническое состояние дорог. Проще говоря, перевозчики просят не отмены правил, а наличия в них здравого смысла и последовательности. Чтобы можно было работать не опасаясь, что они изменятся посреди пути без предупреждения.