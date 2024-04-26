Так хорошо, аж плохо: инновации Пекинского автосалона-2024, поразившие планету

Если вы думаете, что электрификация и самопилотирование — верх технологического прогресса в автостроении, то сильно ошибаетесь. Открывший свои двери 28-й по счету международный Пекинский автосалон прямо говорит о том, что это лишь цветочки. А вот ягодки просто будоражат сознание! Забудьте все, что вы знали об автопроме раньше — добро пожаловать в новую эру инновационной мобильности.

Китайцы эволюционировали настолько, что уже без всякого стеснения диктуют миру свои правила игры, навязывая новые тренды и дрессируя конкурентов с потребителями. Да будет так, ибо по-другому не быть! Поднебесная создает целую инфраструктуру, позволяющую машинам общаться друг с другом и дорожными знаками, пропускать-обгонять и чуть ли не заваривать кофе, пока автопилот ведет ТС.

Причем это не локальные разработки, а глобальная экосистема, к которой в недалеком будущем будут подключены транспортные средства по всему миру. В Китае открыто заявляют о том, что вскоре неминуемо станут международными лидерами по так называемой умной мобильности, подмяв под себя всех и вся. Более того: вынудят прочих игроков от автобизнеса использовать «поднебесные» платформы, силовые установки и программное обеспечение. И знаете, что? Мы ни на секунду в этом не сомневаемся...

Как вам понравится первый серийный автомобиль-трансформер? Речь идет о кроссовере Changan NEVO E07, умеющем менять форму, функционал и электронный софт. Хотите кабриолет — пожалуйста. Нужен пикап — без проблем. Потребовался комфортабельный салон для семейного вояжа — получите, распишитесь! Причем пятиметровая новинка обладает встроенным искусственным интеллектом, угадывающим желания человека и подстраивающим оборудование автомобиля под различные эксплуатационные условия.

Фото globallookpress.com

Не менее, если не более любопытными оказались интеллектуальные продукты от Geely. К примеру, цифровое шасси на базе ИИ, обладающее широким спектром активной безопасности и функцией автономного вождения. Скажем больше: новация позволит автомобилям даже самостоятельно выполнять управляемый занос. Отклик защитных систем занимает всего 4 миллисекунды, а это в 25 раз быстрее, чем самая оперативная реакция, на которую способен человек! Иными словами, автопилот обучен избегать и предотвращать подавляющее большинство аварийных ситуаций на дороге.

Стоит ли после подобного упоминать про колоссальные показатели, которых удалось достичь новым энергетическим силовым системам родом из КНР? Впрочем, не рассказать о них сродни преступлению. Тем более, что китайцам действительно есть, чем гордиться.

Скажем, инновационная гибридная установка Leishen обладает самой высокой на планете тепловой эффективностью — 46%. При этом расход топлива составляет не более двух литров на «сотню», а на одном электричестве запас хода превышает 2000 км! Похоже, Илону Маску впору заявлять о банкротстве...