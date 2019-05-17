Какие штрафы, кроме штрафов ГИБДД, ждут водителей, собирающихся в отпуск в Сочи

При самом пессимистическом варианте он может доходить до 100 рублей с одного отдыхающего в день. Однако на практике эти платежи варьируются от 10 до 50 «деревянных» с отдыхающего носа. Например, в Краснодарском край (Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, Джугба плюс Новомихайловское, Шепсинское и Небугское сельские поселения) турсбор составит 10 ₽, а на Ставрополье (Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск) — 50. Тем, кто едет в Крым повезло — власти этого российского региона от подобной статьи доходов пока отказываются.

Но важно помнить, что курортный сбор собирают только юрлица и индивидуальные предприниматели в санаториях, гостиницах, апартаментах и хостелах. Физлица, сдающие свои помещения в аренду, не имеют права требовать с арендаторов подобных платежей. А если потребуют — смело отказывайтесь и ищите другого хозяина — это чистый развод курортников.

Во всех остальных случаях платить придется, если вы не хотите попасть на административный штраф в 2000 рублей с человека — он, как и «письма счастья» за нарушения ПДД придет к вам по почте. Да, в этом случае вместе со штрафом придется оплатить и курортный сбор. То есть семье отказников из трех человек уклонение от оплаты турсбора на месте вылетит в приличную копеечку. Так, сообщает ресурс «ТриБолта», в прошлом году только в Краснодарском крае общая сумма наложенных на уклонистов штрафов составила 133 000 рублей.