Апарт-отель: первый тест-драйв обновленного Honda Pilot

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Конечно, все зависит от финансовых возможностей, но как ни крути — большинство из нас предпочтут для дальнего плавания большое и комфортабельное судно, а не моторную лодку. Ведь чем вместительнее яхта, тем больше свободы. Поэтому накануне долгожданного сезона отпусков не лишним будет напомнить о преимуществах класса крупногабаритных кроссоверов на примере Honda Pilot. Тем более, буквально на днях к нам приехала обновленная версия этой модели.
Иван Флягин

На североамериканском рынке рестайлинговый «Пилот» не только преобразился внешне, но еще и получил дополнительное оснащение — новую медиасистему со встроенным модемом, другой мультируль, модернизированную панель приборов и прочие изменения. Увы, но российский обновленный вариант «большой Хонды», поступившей к нашим дилерам в первых числах апреля, кардинальными новшествами не блещет. Хотя, как говорится, и на том спасибо: пустячок — а приятно, тем более, что цены после рестайлинга изменились совсем незначительно.

Преображения во внешности «японца» хотя и незначительные, но они явно пошли ему на пользу. За счет нового переднего бампера с хромированной решеткой радиатора и оригинальных дисков «Пилот» стал выглядеть менее агрессивным, но более респектабельным и самодостаточным. В обновленной версии появились противотуманные LED-фары, которые доступны во всех комплектациях. А изменения в салоне ограничились лишь установкой откидных подлокотников для водителя и переднего пассажира.

Отрадно, что и после рестайлинга Honda Pilot третьего поколения не изменяет себе в главном — в огромных размерах, которые по-прежнему заслуживают если не почета, то уж точно уважения — 4954х1997х1788. Ведь японский гигант предоставляет в сегменте эксклюзивную возможность принять на борт восемь человек.

Владельцу этой обширной территории легко войти в роль влиятельного вельможи, у которого в распоряжении обширные угодья, где так легко дышится. Хозяину здесь льстит не только высокий трон, но и добротно оформленный интерьер, который лишен вычурных излишеств, зато предельно комфортен.

При оформлении интерьера Honda Pilot японские инженеры выбрали актуальный и лаконичный стиль, созданный по проверенным классическим эскизам, и, возможно, поэтому у водителя не возникнет претензий к функциональности. К тому же салон богат на разного рода подстаканники, бардачки, карманы и отделения для мелочей, встречающиеся в самых неожиданных местах. А вместительный короб между передними сидениями напоминает обеденный стол.

На полу второго ряда в Honda Pilot отсутствует центральный тоннель, и пассажиры там легко почувствуют себя VIP-персонами, которые уж точно не пожалуются на недостаток пространства. К их услугам отдельный блок климат-контроля, регулировка наклона спинки, подогрев сидений, механические шторки. И скучать им не придется: здесь имеется выдвижной монитор диагональю 9 дюймов с дистанционным пультом, гнезда для наушников, розетки и прочие праздники жизни. Все что надо для дальнего плавания.

«Пилот» отличается продуманной трансформацией салона. Спинка второго ряда легко сдвигается вперед с помощью кнопки в торце подушки. Таким образом освобождается беспрепятственный проход на третий ряд с тремя сидениями, который на удивление гостеприимен даже рослым людям.

На галерке места достаточно и в коленях, и над головой. Объем багажника при разложенных сидениях третьего ряда составляет всего 305 л. Если их сложить, он увеличится до 827 л, а, убрав спинки второго дивана, вы можете наслаждаться объемом в 1779 л.

Активная работоспособность большого «японца» обеспечивается за счет 3-литрового атмосферного «сердца» V6 PI VTEC мощностью 249 л. с., которому помогает шестиступенчатый «автомат».

На российском рынке все варианты Honda Pilot оснащены системой полного привода с автоматическим подключением задней оси и адаптированной под российские условия подвеской. В наличии и такие полезные в наших условиях зимние опции, как подогрев лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, а также имеется и обогрев руля. Кроссовер готов рассекать по нашим бескрайним просторам, довольствуясь АИ-92.

В движении японский кроссовер напоминает огромный круизный лайнер, которому нестрашны никакие штормы и цунами. С такими габаритами у столь тяжелого великана нет права на сомнения и ошибки, поэтому он все делает уверенно, основательно и со знанием дела. Так что мощный мотор не сразу реагирует на манипуляции педалью газа, а рассудительная коробка не спешит угадать намерения рулевого.

Но ситуация поправима: чтобы разбудить тяжеловеса, нужно с учетом чувствительности задемпфированного акселератора активно дозировать подачу топлива, прислушиваясь к поведению «автомата». Зато набрав нужную скорость, «японский лайнер» невозмутимо встает на прямую траекторию и, кажется, что его уже никакая сила не остановит и не собьет с пути.

На малых скоростях кажется, что руль у «Пилота» ленивый и «ватный», но стоит прибавить газу, как штурвал демонстрирует вполне адекватную информативность и дает возможность полностью контролировать поведение машины.

Традиционная для таких гигантов, мягкая и вальяжная подвеска равнодушна к мелким изъянам, при этом «японец» порадует умеренными раскачками на волнообразном дорожном профиле. Конечно, от легких кренов в поворотах никуда не деться, но при своих исполинских размерах «японец» демонстрирует на удивление завидную собранность.

Для того, чтобы форсировать умеренное бездорожье, Honda Pilot предложит 200 мм клиренса и систему полного привода iVTM-4, с помощью которой можно выбрать кроме обычного режима движения еще три: «Снег», «Песок» и «Грязь». Каждому варианту соответствует оптимизированная подача тяги, а также работа «автомата» и системы стабилизации. Но увлекаться грязью и лужами на целине не стоит — у кроссовера с растянутой колесной базой длинные свесы и небольшой ход подвески.

Если учесть, что добрая половина человечества по возможности предпочтет в семейных путешествиях полноценные гостиничные номера, а не тесные хостелы с двухъярусной кроватью, то Honda Pilot сойдет за обширные апартаменты со всеми удобствами. А все потому, что вместительность и высокий комфорт остаются главными преимуществами этой модели.

На российском рынке большой «японец» доступен в трех комплектациях в ценовом диапазоне от 3 214 900 до 3 814 900 рублей. Стоит учитывать, что среди конкурентов встречаются модели с более завышенным базовым ценником: например, Toyota Highlander обойдется минимум в 3 501 000 рублей, а Chevrolet Traverse стоит от 3 390 000.

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11 апреля 2019
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