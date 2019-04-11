Апарт-отель: первый тест-драйв обновленного Honda Pilot

На североамериканском рынке рестайлинговый «Пилот» не только преобразился внешне, но еще и получил дополнительное оснащение — новую медиасистему со встроенным модемом, другой мультируль, модернизированную панель приборов и прочие изменения. Увы, но российский обновленный вариант «большой Хонды», поступившей к нашим дилерам в первых числах апреля, кардинальными новшествами не блещет. Хотя, как говорится, и на том спасибо: пустячок — а приятно, тем более, что цены после рестайлинга изменились совсем незначительно.

Преображения во внешности «японца» хотя и незначительные, но они явно пошли ему на пользу. За счет нового переднего бампера с хромированной решеткой радиатора и оригинальных дисков «Пилот» стал выглядеть менее агрессивным, но более респектабельным и самодостаточным. В обновленной версии появились противотуманные LED-фары, которые доступны во всех комплектациях. А изменения в салоне ограничились лишь установкой откидных подлокотников для водителя и переднего пассажира.