Выше скорость — меньше ям: внедорожный тест-драйв боевой «Газели Next»

Про то, как строят гоночные «Газели Next» и «Соболь 4x4» портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.
Дело происходит в Ульяновске, на базе заводской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт». Машины там создают в соответствии с требованиями класса «Суперпродакшн» — T1. То есть на них можно выступать на самых престижных гонках — Africa Eco Race, «Дакар» и «Шелковый путь».
Одну из таких «Супергазелей» мне и удалось протестировать.
Распахиваю водительскую дверь, и поражаюсь, насколько она легкая — весит всего 3,5 кг, потому как сделана из композита. На ее внутренней карте разместили два глубоких кармана. В гонках пилоты кладут туда бутылки с водой.
Кстати, ручки на внутренней стороне двери нет. Захлопывать ее приходится, держась за край кармана, либо взявшись за край стекла. Оно, кстати, тоже, для снижения веса, сделано из композита. В данном случае использовали поликарбонат.
Переваливаю через трубы каркаса безопасности и опускаюсь в гоночное кресло-ковш. Тут все привычно, со скидкой на раллийный аскетизм. Обивку салона убрали ради, опять же, борьбы с лишним весом.
Чего зря терять время? Завожу дизельный мотор Cummins ISF 2.8, включаю первую передачу в пятиступенчатой механической коробке, и трогаюсь с места. Забегая вперед скажу, что был приятно удивлен четкостью работы «механики». Переключения точные, прямо как в легковом автомобиле. «Искать» передачу, как на иных гражданских грузовиках, не надо.
Постепенно осваиваюсь в машине: привыкаю к габаритам, педалям и «ходовке». Конечно же, через чур осторожничаю, потому как подвеска кажется тряской. Плюс рессоры тут установлены не так как у гражданских машин, а под небольшим углом, чтобы лучше амортизировать удар при приземлении после прыжка. Это тоже добавляет жесткости.
Но стоит прибавить газ, как поведение «Газели Next» меняется. Чем выше скорость, тем лучше едет машина. Мелкие вибрации уже не досаждают, а ямы ходовая просто «проглатывает». Махнуть через поле? Да не проблема! Еду будто по дороге со щербатым асфальтом.
Рулится автомобиль очень точно. А ведь усилитель тут штатный, без каких-либо доработок. «Газель» моментально дарит чувство вседозволенности, а оно очень коварное.
Еще миг и колеса отрываются от земли. Прыжок… и довольно мягкое приземление. Причем после того как машина «встала» всеми четырьмя колесами на твердь, ее не надо судорожно ловить в попытках стабилизировать. Развесовка на осям тут идеальная — 50:50. Она и дает преимущество при прыжках.
А вот и крутой подъем, где проверю не только тягу «дизеля» Cummins, но и шины BFGoodrich. На «Газели Next» стоит модель All Terrain предназначенная как для движения по асфальту, так и вне его.
С пробуксовками и отчаянно цепляясь крупными шашками протектора за известняковую породу «Газель» все же забирается наверх. Круто! Кстати, на этих покрышках можно ехать даже если давление в них 0,5 бар. Идеально подходит для движения по рыхлому песку.
А чтобы быстро накачать колеса, у гоночного автомобиля есть система подкачки «Беркут». Ей хватает всего пары секунд, чтобы «вогнать» в шину воздух и довести давление до штатного.
«Газель Next» получилась действительно очень «крутой» и бодрой машиной. Удивлен и тем фактом, что серийные газовские узлы и агрегаты способны выдерживать столько высокие нагрузки. Тут напрашивается некое сравнение с победителями «Дакара» — командой «КАМАЗ-мастер». Их «боевые» машины не похожи на серийные. Мотор Liebherr, «коробка» ZF, мосты Sisu. Хорошо, что хоть рама своя.
Вот и стоит гоночный «КАМАЗ», как космический корабль. А «Газель» — это самый доступный спортивный автомобиль в российских ралли-рейдах, который рулится и едет отнюдь не хуже дорогих «навороченных» западных внедорожников.