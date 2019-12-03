Выше скорость — меньше ям: внедорожный тест-драйв боевой «Газели Next»

Фото: АвтоВзгляд
«Газель» — это не только самый популярный коммерческий грузовичок в России. Это гораздо больше, чем автомобиль. На его базе можно построить «аппарат», который оставит далеко позади подготовленные Toyota и другие внедорожники. Не верите? Мы сели за руль боевой «Газели Next», и готовы вам это доказать.

Про то, как строят гоночные «Газели Next» и «Соболь 4x4» портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.

Дело происходит в Ульяновске, на базе заводской гоночной команды «ГАЗ Рейд Спорт». Машины там создают в соответствии с требованиями класса «Суперпродакшн» — T1. То есть на них можно выступать на самых престижных гонках — Africa Eco Race, «Дакар» и «Шелковый путь».

Одну из таких «Супергазелей» мне и удалось протестировать.

Распахиваю водительскую дверь, и поражаюсь, насколько она легкая — весит всего 3,5 кг, потому как сделана из композита. На ее внутренней карте разместили два глубоких кармана. В гонках пилоты кладут туда бутылки с водой.

Кстати, ручки на внутренней стороне двери нет. Захлопывать ее приходится, держась за край кармана, либо взявшись за край стекла. Оно, кстати, тоже, для снижения веса, сделано из композита. В данном случае использовали поликарбонат.

Фото: АвтоВзгляд

Переваливаю через трубы каркаса безопасности и опускаюсь в гоночное кресло-ковш. Тут все привычно, со скидкой на раллийный аскетизм. Обивку салона убрали ради, опять же, борьбы с лишним весом.

Чего зря терять время? Завожу дизельный мотор Cummins ISF 2.8, включаю первую передачу в пятиступенчатой механической коробке, и трогаюсь с места. Забегая вперед скажу, что был приятно удивлен четкостью работы «механики». Переключения точные, прямо как в легковом автомобиле. «Искать» передачу, как на иных гражданских грузовиках, не надо.

Постепенно осваиваюсь в машине: привыкаю к габаритам, педалям и «ходовке». Конечно же, через чур осторожничаю, потому как подвеска кажется тряской. Плюс рессоры тут установлены не так как у гражданских машин, а под небольшим углом, чтобы лучше амортизировать удар при приземлении после прыжка. Это тоже добавляет жесткости.

Фото: АвтоВзгляд

Но стоит прибавить газ, как поведение «Газели Next» меняется. Чем выше скорость, тем лучше едет машина. Мелкие вибрации уже не досаждают, а ямы ходовая просто «проглатывает». Махнуть через поле? Да не проблема! Еду будто по дороге со щербатым асфальтом.

Рулится автомобиль очень точно. А ведь усилитель тут штатный, без каких-либо доработок. «Газель» моментально дарит чувство вседозволенности, а оно очень коварное.

Еще миг и колеса отрываются от земли. Прыжок… и довольно мягкое приземление. Причем после того как машина «встала» всеми четырьмя колесами на твердь, ее не надо судорожно ловить в попытках стабилизировать. Развесовка на осям тут идеальная — 50:50. Она и дает преимущество при прыжках.

А вот и крутой подъем, где проверю не только тягу «дизеля» Cummins, но и шины BFGoodrich. На «Газели Next» стоит модель All Terrain предназначенная как для движения по асфальту, так и вне его.

С пробуксовками и отчаянно цепляясь крупными шашками протектора за известняковую породу «Газель» все же забирается наверх. Круто! Кстати, на этих покрышках можно ехать даже если давление в них 0,5 бар. Идеально подходит для движения по рыхлому песку.

А чтобы быстро накачать колеса, у гоночного автомобиля есть система подкачки «Беркут». Ей хватает всего пары секунд, чтобы «вогнать» в шину воздух и довести давление до штатного.

«Газель Next» получилась действительно очень «крутой» и бодрой машиной. Удивлен и тем фактом, что серийные газовские узлы и агрегаты способны выдерживать столько высокие нагрузки. Тут напрашивается некое сравнение с победителями «Дакара» — командой «КАМАЗ-мастер». Их «боевые» машины не похожи на серийные. Мотор Liebherr, «коробка» ZF, мосты Sisu. Хорошо, что хоть рама своя.

Вот и стоит гоночный «КАМАЗ», как космический корабль. А «Газель» — это самый доступный спортивный автомобиль в российских ралли-рейдах, который рулится и едет отнюдь не хуже дорогих «навороченных» западных внедорожников.

двигатель, автоспорт, коммерческий транспорт, тест-драйв
3 декабря 2019
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