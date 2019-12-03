Выше скорость — меньше ям: внедорожный тест-драйв боевой «Газели Next»

Переваливаю через трубы каркаса безопасности и опускаюсь в гоночное кресло-ковш. Тут все привычно, со скидкой на раллийный аскетизм. Обивку салона убрали ради, опять же, борьбы с лишним весом.

Чего зря терять время? Завожу дизельный мотор Cummins ISF 2.8, включаю первую передачу в пятиступенчатой механической коробке, и трогаюсь с места. Забегая вперед скажу, что был приятно удивлен четкостью работы «механики». Переключения точные, прямо как в легковом автомобиле. «Искать» передачу, как на иных гражданских грузовиках, не надо.

Постепенно осваиваюсь в машине: привыкаю к габаритам, педалям и «ходовке». Конечно же, через чур осторожничаю, потому как подвеска кажется тряской. Плюс рессоры тут установлены не так как у гражданских машин, а под небольшим углом, чтобы лучше амортизировать удар при приземлении после прыжка. Это тоже добавляет жесткости.