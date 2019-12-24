Объявлена дата начала продаж в России бюджетных кроссоверов из Казахстана

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве JAC Motors, продажи нового семиместного кроссовера с индексом S7 откроются в августе 2020 года.

Три ряда кресел, без малого пять метров в длину при колесной базе в 2750 мм и багажник с объемом 1358 литров. Но не только габаритами и простором может похвастать этот здоровяк.

Кожаный салон, проекционный дисплей, сабвуфер и девять динамиков стереосистемы Infinity, панорама, подогревы и вентиляция — согласитесь, впечатляющий наборчик. Впрочем, это еще не все.

Как вам понравится цифровая панель приборов, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, Start-Stop и бесключевой доступ в салон? В общем, все по-взрослому.