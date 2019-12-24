Объявлена дата начала продаж в России бюджетных кроссоверов из Казахстана

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве JAC Motors, продажи нового семиместного кроссовера с индексом S7 откроются в августе 2020 года.
Три ряда кресел, без малого пять метров в длину при колесной базе в 2750 мм и багажник с объемом 1358 литров. Но не только габаритами и простором может похвастать этот здоровяк.
Кожаный салон, проекционный дисплей, сабвуфер и девять динамиков стереосистемы Infinity, панорама, подогревы и вентиляция — согласитесь, впечатляющий наборчик. Впрочем, это еще не все.
Как вам понравится цифровая панель приборов, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора, Start-Stop и бесключевой доступ в салон? В общем, все по-взрослому.
Что же до агрегатов, то едет и везет автомобиль благодаря турбодвижкам — на выбор — 174 или 190 сил. Коробка передач — механическая шестиступка, либо «преселектив» о шести скоростях и паре сцеплений.
За безопасность отвечают шесть «эйрбегов», а также тонна вспомогательной электроники. В частности, индикатор контроля за нахождением авто в пределах разметки, функция определения препятствий, система экстренного торможения и помощник при движении на склоне.
Производство JAC S7 будет организовано в Казахстане. В настоящий момент автомобиль проходит сертификацию. Ожидается, что прайс-лист на новинку даже если и выйдет за рамки бюджетного сегмента, то не сильно. В противном случае, успеха ей не видать так же, как россиянам — увеличения зарплат.