Касимов, Тума и Гусь-Железный: жуть и красота Рязанской губернии

Всего каких-то 200 километров от Москвы по Егорьевскому шоссе, и вы попадаете в волшебную и аутентичную атмосферу древней Руси. А какая тут природа — мама, дорогая! Еще бы, ведь не зря эти места относятся к Мещерскому заповеднику, который берет свое начало практически сразу после въезда в Рязанскую область со стороны столицы нашей родины.

ОСТОРОЖНО: ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА!

Вековые смешанные леса, окруженные обилием озер, пестрят дичью, да так, что только успевай доставать фотоаппарат. Но если тетеревом, косулей или рысью вас не удивить, то местные достопримечательности вызовут восторг наверняка. Как, впрочем, и одновременно повергнут в шок. Но обо всем по порядку…