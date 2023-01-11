Касимов, Тума и Гусь-Железный: жуть и красота Рязанской губернии

Всего каких-то 200 километров от Москвы по Егорьевскому шоссе, и вы попадаете в волшебную и аутентичную атмосферу древней Руси. А какая тут природа — мама, дорогая! Еще бы, ведь не зря эти места относятся к Мещерскому заповеднику, который берет свое начало практически сразу после въезда в Рязанскую область со стороны столицы нашей родины.
ОСТОРОЖНО: ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА!
Вековые смешанные леса, окруженные обилием озер, пестрят дичью, да так, что только успевай доставать фотоаппарат. Но если тетеревом, косулей или рысью вас не удивить, то местные достопримечательности вызовут восторг наверняка. Как, впрочем, и одновременно повергнут в шок. Но обо всем по порядку…
Трасса в Рязанской области не удобряется реагентами, а потому лучшим подарком для водителя зимой станет изредка посыпанный песочек. В остальном же — это снежная колея с разносортными барханами и ямами. Пожалуй, на «пузотерке» сюда лучше не соваться. Идеальным для вояжа окажется кроссовер, для пущей надежности — полноприводный.
КАРЕТУ МНЕ, КАРЕТУ!
В нашем случае таковым стал немецкий Volkswagen Tiguan, успевший пережить плановое обновление до «заморозки» деятельности марки на нашем рынке. Автомобиль радует не только отменной эргономикой, выверенным рулевым управлением и безупречной подвеской, но и обилием умных вспомогательных ассистентов. В частности, умеющих самостоятельно замедлять машину, держать ее в полосе следования и реагировать на сюрпризы зимней дороги.
Полный привод 4MOTION — подарок судьбы, который вкупе с клиренсом в 200 мм позволяет не только бодро цепляться за обледенелое полотно, но и форсировать умеренное бездорожье. А съезжать на проселок, поверьте, в Рязанской губернии придется, и довольно часто.
УМНЫЕ ПРИВЫЧКИ
После рестайлинга «Тигуан» стал едва ли не полностью сенсорным в салоне, реакции на прикосновения — молниеносные. Пожалуй, лишь управление некоторыми опциями потребует привыкания. Но ведь вы же приноровились к использованию тачпада на ноутбуке. Приспособитесь и здесь.
А вот с моторами без сенсаций. Они нам, впрочем, и не нужны. Любой из «ваговских» агрегатов слывет надежностью и экономичностью. При том, что 180-сильный турбодвижок, который оказался под капотом нашего Volkswagen Tiguan, обладает отличной динамикой, чьей тяги стабильно хватает во всем диапазоне оборотов. Про комфорт в автомобиле, по праву признанном эталоном в классе, пожалуй, рассказывать не стоит. Лучше поговорим о том, что следует посмотреть в здешних местах.
РАБОТА — ВОЛК
Первая точка нашего путешествия — рабочий поселок Тума, который впервые упоминается историей в далеком 1518 году. Во-первых, это исторический железнодорожный узел, где пару добрых веков назад была проложена узкоколейная Рязанско-Владимирская железная дорога, на обеспечение которой и трудились практически все местные жители. Оттого, собственно, и приставка «рабочий» к названию поселка.
Во-вторых, здесь расположена знаменитая церковь Троицы Живоначальной, которой уже свыше 200 лет, но она по-прежнему сохранила свой первозданный вид. Архитектурный стиль — ампир с элементами эклектики, а расписывал храм лично художник Виктор Васнецов. Святыня поражает своей красотой, как снаружи, так и внутри. Да и атмосфера тут царит благостная и умиротворяющая.
Кстати, всего в десяти километрах от Тумы — граница с Владимирской областью, но мы отправляемся в сторону Касимова, где по пути нас встречает небольшой городок под названием Гусь-Железный, до сих пор притягивающий к себе любителей острых ощущений и охотников за сокровищами. Дело в том, что в 1758 году тут обустроился богатейший промышленник Андрей Баташев, открывший чугуноплавильный завод, а в подвалах собственной усадьбы — монетный двор. Среди найденных на территории дома золотых пятаков времен Екатерины-II, оказалось немало поддельных.
В ПОГОНЕ ЗА СОКРОВИЩАМИ
Похоже, не зря купца Баташева называли фальшивомонетчиком и тираном в известных романах, включая произведения «На горах» Андрея Печерского и «Владимирские мономахи» графа Салиаса. По легенде, в ожидании ревизии Баташев приказал заложить все выходы из подземелья, замуровав заживо несколько сотен работяг. Оттого величественный приусадебный парк в народе окрестили «страшным садом». Любопытно, что несметные богатства купца после его смерти так и не были найдены.
Ходят слухи, что золото и драгоценности по-прежнему зарыты под землей дворца, который, впрочем, не сильно сохранился до наших дней. Развалины больше навевают ужас, нежели веют красотой. Чего нельзя сказать о величественном Троицком соборе, возведенном на рубеже 1850—1860 годов. Внешне храм напоминает собой старинные английские аббатства, ибо его черты олицетворяют нехарактерные для русского зодчества неоготику с элементами классицизма и даже барокко. Святыня необычайно притягательна своей неординарной архитектурой, а вместе с тем эстетикой и монументальностью. К слову, она вмещает одновременно более 1200 прихожан.
ПУЛЕМЕТЫ ПРОТИВ ДВОРЯН
Ну, а мы двигаемся дальше. И вот он — прекраснейший Касимов, занявший левый берег реки Ока. Город основан в 1152 году — в летописях упоминается, как Городец Мещерский. Впрочем, мы не будем вам пересказывать Википедию — лучше увидеть своими глазами то, что из себя ныне представляет город. Тут полно любопытных построек: начиная от минарета и заканчивая мавзолеями, где хоронили касимовских царей в период XV-XVII веков. А благодаря нескольким десяткам дворян-землевладельцев, оккупировавшим город в XIX веке и взяв в зависимость 80% местных крестьян, здесь осталось несчетное количество красивейших домов, некогда принадлежавших тогдашним олигархам.
Великая Отечественная война «подарила» горожанам пулеметное училище, а в «девяностых» тут появился Приокский завод по обработке драгметаллов, в борьбе за который полегло около сотни членов различных криминальных группировок.
И ДАЖЕ ЧАЮ НЕ ПОПЬЕТЕ?
Среди прочих интересностей в Касимове найдутся музеи бабочек и стрекоз, колоколов и самоваров. В последнем, к слову, можно отведать чая, заваренного по особой рецептуре да в старинных русских чугунках.
Впрочем, для полноценного обеда лучше отправиться в местечко под названием «Касимовский дворик», где вас приятно удивят и цены, и кушанья. Скажем, котлетки из домашнего кролика или местной щучки обойдутся в 165 рублей, салат из рукколы с печенью индейки в апельсиновом соусе — 300 рублей, а настоящие деревенские щи — 120 рублей. Шеф-повар может отдельно приготовить для вас блюдо по индивидуальному заказу, а также слепить вареники с любой начинкой и даже сотворить коктейль из капусты и груши. Что, уже облизали пальчики?