Незабываемое автопутешествие: куда поехать, чтобы провести отпуск бюджетно и интересно

Как говорится, нет худа без добра. И ведь если бы не коронакризис и не то, что происходит в России сейчас, многие из нас никогда бы и не узнали, какими красотами богата Необъятная. Тысячи туристических маршрутов, великое многообразие интересных городов и городишек. Доставай карту, закрывай глаза и опускай палец в любую точку — скорее всего, не промахнешься.

Причем чтобы получить незабываемые — в хорошем смысле — впечатления, вовсе не обязательно «спускать» огромные суммы. Туристическая Россия не ограничивается одним лишь дорогущим Сочи — отдохнуть бюджетно вполне реально. Нужно только выявить все «хотелки» домочадцев и подобрать наиболее оптимальный вариант. Которых, как мы уже сказали, предостаточно.