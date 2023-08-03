Незабываемое автопутешествие: куда поехать, чтобы провести отпуск бюджетно и интересно

Как говорится, нет худа без добра. И ведь если бы не коронакризис и не то, что происходит в России сейчас, многие из нас никогда бы и не узнали, какими красотами богата Необъятная. Тысячи туристических маршрутов, великое многообразие интересных городов и городишек. Доставай карту, закрывай глаза и опускай палец в любую точку — скорее всего, не промахнешься.
Причем чтобы получить незабываемые — в хорошем смысле — впечатления, вовсе не обязательно «спускать» огромные суммы. Туристическая Россия не ограничивается одним лишь дорогущим Сочи — отдохнуть бюджетно вполне реально. Нужно только выявить все «хотелки» домочадцев и подобрать наиболее оптимальный вариант. Которых, как мы уже сказали, предостаточно.
После того, как определитесь с маршрутом, переходите к следующей, не менее важной части подготовки к путешествию — обслуживанию автомобиля. И, разумеется, составьте список необходимых вещей. Машина — не отсек для ручной клади, строго ограниченной в габаритах, а потому берите все, что может пригодиться.
Как ничего не забыть? Как вариант — послушать свежий выпуск подкаста портала «АвтоВзгляд» (он находится здесь). В нем наши обозреватели рассказывают о том, что и зачем надо обязательно положить в багажный отсек, чтобы ничто не омрачило отпуск, а также о самых интересных направлениях.