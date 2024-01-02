Вокруг Ладоги на кроссоверах Jetour: можно ли доверить «китайцам» путешествие

Китайская марка Jetour (входит в концерн Chery) дебютировала в России в июне 2023 года: и хотя ей не удалось повторить ошеломительный успех родственного бренда Omoda, буквально «взорвавшего» отечественный рынок, своего покупателя она все же нашла. К октябрю — то есть за четыре месяца — дилеры «Джетур» передали клиентам более 5000 машин. По крайней мере, именно такую цифру называли осенью представители компании.

И они считают это хорошим результатом, ведь бренд идет своим «победным путем» (с китайского Jetour переводится именно так), ни с кем, по сути, не конкурируя. В чем его особенность? В стратегии Travel+ — ставке на конкретную категорию автомобилистов, предпочитающих путешествовать на собственных колесах. А потому, вероятно, марка не стала «партнериться» с музеями, консерваториями или хоккейными лигами, а запустила проект «Созвездие путешествий».