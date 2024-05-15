Все для автотуристов хороших и разных: выбираем правильные дороги, отели, сервис

Внутренний туризм в России, включая и такую его важную составляющую, как автовояжи, развивается невиданными темпами. Достаточно сказать, что по некоторым прогнозам число путешествующих по просторам нашей Родины соотечественников вырастет к 2030-ому году до 140 млн. человек. Однако многие «странники» до сих пор толком не знают, где лучше и комфортнее провести отпуск. Так, чтобы и отель попался достойный, и турпрограмма соответствовала, да и машина в долгом трипе не развалилась. Помочь в этом и призвана национальная экспертная премия GOLD STARS Discovery, открывшая в этом году свой первый сезон.

Ее главная особенность в том, что оценивать успехи тех или иных структур на поприще туризма станет более чем профессиональное жюри, возглавляет которое не кто иной, как гуру путешествий Михаил Кожухов, основатель хорошо известного в стране «Клуба путешествий».

Он и его коллеги назовут лучшие места (регионы, курорты и другие территории) для отдыха; оценят созданную для туристов инфраструктуру (аэропорты, дороги, ж/д-сервис); назовут самые классные точки общепита (рестораны, сыродельни, пивоварни, винодельни, пекарни, фестивали еды и т. д.) и объекты гостиничного бизнеса (отели, хостелы, базы отдыха, глэмпинги, кемпинги, круизные лайнеры и фирменные поезда). А так же определят лучшие культурно-познавательные объекты (музеи, выставки, фестивали).

Ну и выберут особо отличившихся в специальных номинациях «Туристическая персона года», «лучший департамент туризма», «Лучший автомобиль для туризма». В последней, кстати сказать, жюри будет опираться на мнение коллег из другой национальной премии «ТОП-5 АВТО» — самой, пожалуй, профессиональной в России.

И остается добавить, что принять участие в этом конкурсе (в одной или нескольких номинациях) может любой участник отечественной туриндустрии, подав заявку) причем совершенно даром!) на сайте премии в электронном виде.