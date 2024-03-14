Премия «ТОП-5 АВТО» открыла новый сезон

В России стартовал 12-ый сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО». В лонг-лист премии вошли 65 претендентов в пяти номинациях: модели автомобилей, продажи которых начались в нашей стране в 2023-ем году.

Понятно, что все машины китайского происхождения, за исключением нижегородского «Соболь NN», выступающего в категории «Коммерческий автомобиль».

Нет, чисто формально здесь есть и другие, формально отечественные авто. Например, седан «Москвич 6» («Среднеразмерный автомобиль/Кроссовер», который, впрочем, так же имеет «поднебесные» корни. Представителю столичного автозавода предстоит конкурировать в этом сегменте с такими автомобилями, как Exeed RX, Chery Tiggo 8 Pro Max и его гибридными вариациями, Changan Lamore, Geely Emgrand и другими, не менее серьезными моделями.

Впрочем, не менее жестка «рубка» ожидается и в других номинациях. Жюри, в котором, кстати сказать, присутствует и главный редактор портала "АвтоВзгляд" Александр Ростарчук, назовет победителей в октябре этого года.