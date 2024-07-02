В отпуск без навигатора: водители начали скупать бумажные атласы автодорог

За последние десять лет практически все российские водители привыкли использовать навигатор: и лучший маршрут предложит, и пробку объедет, и вообще думать не надо. Удобно, быстро, бесплатно — спасибо производителю. Однако в последние несколько месяцев все больше автовладельцев перестают надеяться на электронику и приобретают давно забытую полиграфию — атлас автодорог. О причинах столь неожиданных перемен рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Навигатор, какому бы производителю софта он ни принадлежал, это исключительно дело вкуса, плотно вошел в нашу шоферскую жизнь: пробки, камеры, маршруты объезда — и все за несколько секунд по цене трафика, который у нас стоит копейки. Удобно? Да жизненно уже необходимо! Не то, что за хлебом — на лифте скоро будем по навигатору ездить! А уж по родному городу — так завсегда, поскольку один затор или комплекс фото- и видеофиксации может крепко испортить настроение. А с «навиком» — предупрежден, читай, вооружен.

По городу — обязательно, а по трассе — так вообще без вариантов: ведь навигатор позволяет рассчитать силы и запас хода, найти подходящую АЗС, на которой и автомобиль, и водитель будут накормлены, прикинуть заранее маршрут и многое другое. Знает навигатор не только о стационарных, но и о мобильных камерах, подскажет, где ремонт дороги, а где — авария и затор. Одним словом, безальтернативная для современного «рулевого» опция, казалось бы. Но когда кажется, надо креститься. И зная историю, подкладывать соломку.

И дальше бы ездили, лишь увеличивая число потребляемых опций, но случилось у нас то, что случилось. Системы противовоздушной обороны стали таким же неотъемлемым атрибутом, как и навигатор: а системы, как известно, серьезно глушат сигнал, заставляя гаджет теряться и заводить водителя в самые непролазные дебри.

Скриншот: Яндекс.Навигатор

Первая группа летних отпускников уже приехала с югов и рассказала безрадостные новости: объезжая традиционную пробку в Ростове-на-Дону многие съехали с трассы в город и, лишившись проводника, откровенно заблудились. Ездили по кругу несколько часов, а многие и вовсе вынуждены были остаться ночевать.

Тоже самое — в многочисленных ростовских и краснодарских станицах: там заплутать еще проще. Регион находится в постоянном режиме защиты от дронов и ракет, так что РЭБ «молотит» немилосердно и никакие частные навигационные устройства, естественно, в расчет не берутся. Гасится все, хвала Всевышнему.

Ну а водителю-то, да еще и приезжему, не местному, что делать? Тут советов может быть два: либо ехать по трассе, без оглядки на дорожные заторы и прочие преграды, либо купить самый обыкновенный, но актуальный бумажный атлас отечественных автодорог, чтобы в сложную минуту найти путь дедовским методом.

Это, конечно, не столь быстро и просто, как на смартфоне, зато никакие спутники такой навигации не нужны, а штурман — никто ж не поедет на юг в одиночку — прокачает свои знания в построении маршрутов. А после — и в езде по неизведанным дорожкам без самодвижущейся стрелки. Глядишь — понравится!