Куда поехать в отпуск, чтобы не разориться на транспорте и гостиницах

Внутренний туризм в России развивается просто сумасшедшими темпами! В минувшем году по просторам страны пропутешествовали 75 млн. человек, а в этом их число вырастет, по некоторым оценкам, еще процентов на 15. Однако при всем при том, большинство направлений и локаций довольно больно ударит по карману большинства соотечественников.

Мало того, что очень серьезно — как и положено в сезон отпусков — подорожали авиа и ж/д билеты, так еще и отельеры ломят несусветные деньги за свои услуги. Так, например, в одной из лучших гостиниц Суздаля за номер «Стандарт» просят без малого 15 000 рубликов. Про прайсы южных «постоялых дворов» мы уж и не говорим. Да и частный сектор от акул этого бизнеса не отстает.

Хотя, конечно, пусть и относительно, но все же бюджетные маршруты имеются. Это, скажем, Карелия, Тверская и Новгородская области. Ну и братская Белоруссия, разумеется. Места — красивые, цены за постой — божеские. А еще все большую популярность набирает так называемый палаточный туризм.

Слушайте Едем в отпуск: где, как и за сколько можно отдохнуть автотуристам в 2024 году на Яндекс Музыке

И мы сейчас говорим не про новомодные и дорогущие глэмпинги и эко-дома, посетив которые можно остаться без штанов, а про самое настоящее семейное автопутешествие с ночевками в собственых палатках у речек и озер.

Насколько этот вид туризма нынче популярен говорит тот факт, что корреспонденты портала «АвтоВзгляд» с большим трудом даже в Москве сумели купить недорогую, но вместительную палатку! Иными словами, «палаточно-речной» и «озерно-рыболовный» туризм сегодня в трендах.

Впрочем, более подробно о том, как и где в нынешние непростые времена можно красиво, недорого, но с комфортом отдохнуть, вы узнаете из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.