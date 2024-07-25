Вместо паспорта: водительские «права» откроют россиянам доступ в гостиницы

Российские власти прикладывают много усилий, чтобы популяризировать в стране автотуризм, и очередное предложение в этом направлении — расширить «зону действия» водительских удостоверений. Ожидается, что уже в следующем году в гостиницах можно будет предъявлять «права», а не паспорт.

Соответствующее поручение, опубликованное на сайте администрации Президента России, дал Владимир Путин. Он потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина проработать данный вопрос и обеспечить с 1 июля 2025 года возможность заселения граждан нашей страны в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения. В настоящее время заселиться можно исключительно по паспорту.

При этом Минэкономразвития предлагает пойти дальше и разрешить использовать в гостиницах в качестве документов, удостоверяющих личность постояльца, не только «права», но и заграничный паспорт, а также военный билет. Более того, в ведомстве считают разумным позволить россиянам предъявлять на ресепшн как оригиналы документов, так и их электронные версии — через портал «Госуслуги».