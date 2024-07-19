Сколько стоит М4 «Дон»: посчитали затраты на поездку от Москвы до Краснодара

Каждое лето магистраль М4 «Дон» получает звание главной автодороги страны: десятки тысяч россиян едут на море. В середине июля, в самый пик сезона, портал «АвтоВзгляд» решил проинспектировать состояние дороги, оценить качество асфальта и количество пробок, а также посчитать цену, которую заплатит водитель легковушки за возможность ехать быстро в самом южном направлении. Подробности — в нашем репортаже с «главной дороги» страны.

В летние месяцы сложно найти более загруженную и востребованную магистраль, чем М4: жители устремляются в сторону морей, а на встречу им идут многочисленные большегрузы из Черноземья, с юга и Кавказа, доверху заполненные свежими овощами и фруктами. Одним словом, дорога не замирает ни на секунду, а количество транспорта на каждый метр асфальта превышает все мыслимые и немыслимые расчеты.

Во сколько же обойдется проезд по всем платным участкам, позволяющим сэкономить множество драгоценных отпускных часов? А в эту сумму входят заторы на участках с ремонтом и бесполезные ограничения скорости на пустом месте? Проверить можно только на собственном опыте, чем мы и занялись.

Итак, не самое раннее утро среды, около восьми утра, так что МКАД успевает уже насытиться стремящимися на работу москвичами. Съезд на М4 тоже подтормаживает — полицейские и две патрульные машины ведут контроль, интересуясь, по традиции, только коммерческим транспортом, таксистами и каршерингом. Здесь же заезжаем на первую заправку и обнуляем счетчик: первые 2400 рублей на горючее в общий бюджет путешествия.

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Очереди на заправке нет, что, кстати, прослеживается практически на всем протяжении трассы вплоть до Краснодара: редкая заправка на отметках 500 и 1000 км от Москвы может похвастаться затором. Путник: выезжай чуть раньше и ждать вообще не придется! Оговоримся сразу: планируем ехать небыстро, «на круизе», но терять время в очереди на оплату не хотим — используем транспондер.

К тому же он дает возможность заранее приобрести «дисконтную карту» — 15%. На нашем маршруте сэкономленные таким нехитрым и общедоступным образом деньги и время точно сыграют заметную роль.

Наша цель — Краснодар. По факту, это универсальная точка, позволяющая достаточно точно рассчитать все маршруты по южным и приморским регионам, взять полученные нами цифры и прикинуть для себя необходимые траты.

Мы ехали только по платным участкам, заправлялись только 95-ым бензином, но не ставили скоростных рекордов и, надеюсь, обошлись без штрафов. За все время в пути, составившее 13 часов 28 минут, встретили лишь один затор — на ремонте моста в Московской области неподалеку от Каширы. Да и то, условно, по нашим московским меркам, потолкались минут 10 — не более того.

Ни Каменск-Шахтинский, ни тем более Ростов-на-Дону, вокруг которого построили роскошную и скоростную объездную, проблем и простоев не вызвали. После Каширы был полет с остановками по требованию: заправки, обед, пожелания молодых и растущих организмов. Получается, средняя скорость — более 100 км/ч. Круто!

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Среднюю стоимость пончиков и окрошки рассчитать сложно, а вот расход топлива — запросто. На 1350 км ушло около 7150 рублей: цифра неточная, в баке еще что-то плещется. Однако двухлитровый бензиновый турбомотор и высокий центр тяжести кроссовера позволяет указанную выше цифру смело брать за основу. Понятное дело, что кондиционер «молотил» всю дорогу — температура за бортом достигала +38 градусов, но 10 л на 100 км — это нормальный и средневзвешенный расход.

Теперь о тратах на платные участки. На первый мы заехали в 7-59 утра, последний проехали в 2-17. Всего их, согласно приложению, восемнадцать штук. Напомним, что оплачивали их с помощью транспондера, а скидку приобрели заранее. Итого имеем 3612,5 рублей.

С учетом стоимости горючего, но без всякой амортизации и прочего, дорога до Краснодара, как до главной «перевалки» морского туризма России, обошлась в 10 762 рубля 50 копеек.

Далее каждый повернет в свою сторону: кто-то проедет еще сотню и окажется в Джубге, откуда направо на Геленджик, а налево — в Сочи. Кто-то поедет на Азовское, до которого та же сотня. Крым — двести до моста, а дальше уже по желанию и настроению, но большинство крымских туристов все же уйдет с трассы раньше, в районе Ростова-на-Дону. Хотя некоторые, так же, как и мы, поедут через Краснодар.