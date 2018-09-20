«Автомясорубка»: в Россию возвращаются гонки на выживание

Поколение next (или «дети миллениума») если и знают что-нибудь о так называемых гонках на выживание, то только по компьютерным играм, где геймеры почем зря уничтожают друг друга, тараня автомобили противников или расстреливая их из самого разнообразного оружия. А вот старшее поколение хорошо помнит реальные гонки на выживание, популярные в нашей стране в 90-е годы прошлого столетия.

Настолько популярные, что их даже показывали по телевидению, а почувствовать себя в роли автокомикадзе были не прочь самые популярные шоумены. В этих «состязания» никого, к счастью, не убивают, если не считать транспортных средств, многие из которых после таких покатушек не принимают даже в утиль. Впрочем, этот вид спорта не умер и сегодня.