«Автомясорубка»: в Россию возвращаются гонки на выживание

Поколение next (или «дети миллениума») если и знают что-нибудь о так называемых гонках на выживание, то только по компьютерным играм, где геймеры почем зря уничтожают друг друга, тараня автомобили противников или расстреливая их из самого разнообразного оружия. А вот старшее поколение хорошо помнит реальные гонки на выживание, популярные в нашей стране в 90-е годы прошлого столетия.
Настолько популярные, что их даже показывали по телевидению, а почувствовать себя в роли автокомикадзе были не прочь самые популярные шоумены. В этих «состязания» никого, к счастью, не убивают, если не считать транспортных средств, многие из которых после таких покатушек не принимают даже в утиль. Впрочем, этот вид спорта не умер и сегодня.
И более того — битвы машин проходят даже под эгидой довольно серьезных структур (их устраивают даже региональные федерации технических видов спорта и военно-патриотического воспитания молодежи). Правда, в столице такие игрища не проводились довольно давно. И вот реанимировать это адриналин-шоу решил известный экстремал и каскадер Мастер Панин в своем «Парке киноприключений».
При этом в новых гонках на выживание может принять участие любой желающий на своем автомобиле — регистрация на официальном сайте мероприятия. Гонки проходят в двух номинациях — легковой и грузовой. При этом в автобоях без правил разрешены любые приемы, выбивающие соперников из игры, кроме удара в водительскую дверь. «Выжившим» в кажой категории получают награду: 100 000 рублей за первое место, 60 000 — за второе и 30 000 — за третье. Хотите прославиться (обещают быть телевизионщики) и заработать — торопитесь: шоу состоится 6 октября 2018 года.