ГИБДД вводит новую наклейку на заднее стекло машины

Российская госавтоинспекция решила, ссылаясь на мнение некого «экспертного сообщества», придать закрепленный в ПДД статус и наклейке «Ребенок в машине» и унифицировать ее вид. Мы попробовали разобраться в смысле этой инициативы.
Максим Строкер

Серьезность намерения ГИБДД ввести значок «Ребенок в машине», «Beby in car» и их аналоги в стандартизированное русло подтверждается тем, что на официальном сайте ведомства даже запущено голосование по этому вопросу. Полицейская пресс-служба распространила заявление о том, что «детскую» наклейку на стекло авто хотят даже прописать в ПДД. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться в практическом смысле подобного значка, который огромное количество водителей-родителей и сейчас лепит на свои авто.

Одна из самых странных версий утверждает, что наклейка должна располагаться на заднем стекле с той стороны машины, где едет ребенок. Ее приверженцы уверены, что в случае аварии водитель летящего сзади транспортного средства увидит картинку и постарается отвернуть! На самом же деле за секунды, в течение которых происходит ДТП, люди порой подумать ничего не успевают, а не то, чтобы высмотреть какую-то наклейку и уж тем более отруливать!

Не менее «логичный» мотив появления нашлепки-уведомления о ребенке таков: при тяжелой аварии спасатели сразу увидят наклейку на стекле (не разбившемся?!) и примутся спасать ребенка! А если в момент аварии малыша на борту не окажется? Его, видимо, продолжат упорно искать…

Особо «прошаренные» пользователи интернета ссылаются на некое исследование каких-то австралийских ученых. В нем было, якобы, доказано, что ребенок в машине отвлекает водителя от управления ею даже сильнее, чем разговор по мобильному телефону.

Из этого делается вывод, что при перевозке чада следует предупреждать прочих участников движения о своей не полной адекватности — с помощью наклейки «Ребенок в машине». Звучит по-дурацки. Но для тех, кто водит машину не по ПДД, а по КоАП выглядит достаточно убедительно.

Среди прочих объяснений популярности наклеек из серии «Ребенок на борту» напрашивается, например, неуемная потребность автовладельца уведомить окружающих, что у него есть детородные органы и он ими успешно пользовался. Как минимум — однажды…

Возможно, предупреждение о ребенке в машине означает, что из открытого окошка задней двери в любой момент может вылететь игрушечный грузовик, кукла или бутылочка с водой.

Наклейка, кстати, может служить для сотрудника ДПС сигналом проверить: пристегнут ли ребенок и есть ли в машине детское удерживающее устройство?

Для автовоа «Ребенок в машине» — любезное уведомление, что тут, скорее всего, можно поживиться детским креслом…

Если ГИБДД действительно озабочена воздействием аппликаций на дорожную безопасность, то пусть лучше введет в ПДД, наряду со знаком «Начинающий водитель», обязательную наклейку «Пожилой водитель» — для пилотов, возраст которых перевалил за 70 лет. Подобное предупреждение куда полезней для участников дорожного движения, поскольку они будут готовы к возможным не вполне адекватным действиям немолодого человека за рулем, у которого и реакция уже никакая, и зрение порой серьезно барахлит, и сердце в любой момент прихватить может…

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19 сентября 2018
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