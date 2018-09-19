ГИБДД вводит новую наклейку на заднее стекло машины

Серьезность намерения ГИБДД ввести значок «Ребенок в машине», «Beby in car» и их аналоги в стандартизированное русло подтверждается тем, что на официальном сайте ведомства даже запущено голосование по этому вопросу. Полицейская пресс-служба распространила заявление о том, что «детскую» наклейку на стекло авто хотят даже прописать в ПДД. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться в практическом смысле подобного значка, который огромное количество водителей-родителей и сейчас лепит на свои авто.

Одна из самых странных версий утверждает, что наклейка должна располагаться на заднем стекле с той стороны машины, где едет ребенок. Ее приверженцы уверены, что в случае аварии водитель летящего сзади транспортного средства увидит картинку и постарается отвернуть! На самом же деле за секунды, в течение которых происходит ДТП, люди порой подумать ничего не успевают, а не то, чтобы высмотреть какую-то наклейку и уж тем более отруливать!

Не менее «логичный» мотив появления нашлепки-уведомления о ребенке таков: при тяжелой аварии спасатели сразу увидят наклейку на стекле (не разбившемся?!) и примутся спасать ребенка! А если в момент аварии малыша на борту не окажется? Его, видимо, продолжат упорно искать…

Особо «прошаренные» пользователи интернета ссылаются на некое исследование каких-то австралийских ученых. В нем было, якобы, доказано, что ребенок в машине отвлекает водителя от управления ею даже сильнее, чем разговор по мобильному телефону.