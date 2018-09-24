Баха «Крым-2018»: как глотали пыль зарубежные гранды

Третий день финал чемпионата России состоял из двух круговых маршрутов общей протяженностью 150 км. Сложность трассы в том, что по обочинам лежат здоровые каменюки, скрытые травой. Обгонять ложно — не заметишь препятствие и гонка просто закончится. А в ходе финала важна каждая секунда, поэтому рисковать особенно опасно. Впрочем, автомобильные

гонки подразумевают риск, без него никуда.

КРЫМ НАШ, ИЛИ НАМ КРЫШ?

Пилоты вспоминают, что прошлогодние соревнования в Крыму были особенно трудны. Дело в том,

что тогда участвовали грузовики, которые выбрасывали за собой на трассу большие камни. В результате пилоты были вынуждены объезжать внезапно вникающие препятствия, е прописанные в дорожной книге.

Баха «Крым» сложна и тем, что на ней есть несколько каменистых спусков. Если ошибиться со скоростью при входе на них, то на тормоза надеяться бесполезно — машина по сыпучему грунту пойдет как по маслу. В общем, третий день соревнований наверняка прибавил седых волос на голове гонщиков.