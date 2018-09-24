Баха «Крым-2018»: как глотали пыль зарубежные гранды

Третий день финал чемпионата России состоял из двух круговых маршрутов общей протяженностью 150 км. Сложность трассы в том, что по обочинам лежат здоровые каменюки, скрытые травой. Обгонять ложно — не заметишь препятствие и гонка просто закончится. А в ходе финала важна каждая секунда, поэтому рисковать особенно опасно. Впрочем, автомобильные гонки подразумевают риск, без него никуда.
КРЫМ НАШ, ИЛИ НАМ КРЫШ?
Пилоты вспоминают, что прошлогодние соревнования в Крыму были особенно трудны. Дело в том, что тогда участвовали грузовики, которые выбрасывали за собой на трассу большие камни. В результате пилоты были вынуждены объезжать внезапно вникающие препятствия, е прописанные в дорожной книге.
Баха «Крым» сложна и тем, что на ней есть несколько каменистых спусков. Если ошибиться со скоростью при входе на них, то на тормоза надеяться бесполезно — машина по сыпучему грунту пойдет как по маслу. В общем, третий день соревнований наверняка прибавил седых волос на голове гонщиков.
ГАЗ рулит!
Третий этап чемпионата России — баха «Шелковый путь» — преподнес сенсацию. Тогда экипаж Суховенко/Павлов на ГАЗель Next пришел первым. Причем даже не в своем классе, а в абсолютном зачете. На первом кругу финального заезда именно этот экипаж продемонстрировал, что сенсация на бахе «Шелковый путь» не была случайностью. Парни показали лучший результат в абсолютном зачете и подтвердили, что в команде «ГАЗ Рейд Спорт», располагающими автомобилями, собранными на стандартных узлах и агрегатах ГАЗ, под силу побеждать самых грозных соперников.
Пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко: — На моей боевой машине ГАЗ Next установлен обычный «газовский» двигатель, форсированный до 200 л. с. Это в полтора раза меньше, чем на автомобилях, выступающих в категориях Т1 и Т2. Но машина хорошо скроена и на ней можно стать чемпионом!
На втором круге экипаж Суховенко/Павлов вновь пришел первым в абсолюте, но неудачный предыдущий день и потерянное время не позволило занять пьедестал в категории рейд-спорт.
В категории Т3 многие болели за девичий экипаж двух блондинок Опанина/Штанева на BRP Maverick. На этот раз от них отвернулась удача — пришли вторыми.
Руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин: — В этом сезоне выступили хорошо, новые пилоты показывают высокое мастерство. Сейчас у нас отличная база, создан новый цех с отличным оборудованием. Второе место в командном зачете на бахе «Крым» — прекрасный результат для автомобилей, собранных на стандартных узлах. Мы достигли значительного прогресса и останавливаться на этом не собираемся. Уже собраны новые «боевые» машины ГАЗ, существенно превосходящие используемые сейчас. Мы значительно снизили массу и думаем просто порвать наших соперников. Следующий сезон будет жарким!
РАЗДАЧА СЛОНОВ
Предварительные итоги чемпионата России 2018 таковы. В самом массовом классе — рейд-спорт — чемпионом стал экипаж Максима Кирпилева и Олега Тюпенкина команды «Вираж».
В число призеров вошли спортсмены команды «ГАЗ Рейд Спорт»: молодой пилот Евгений Суховенко и опытный штурман Евгений Павлов на ГАЗели Next и классические раллисты - Александр Русанов и Алексей Мальцев на автомобиле Соболь 4х4.
В категории Т1 уверенную победу одержал экипаж Андрея Рудского и Евгения Загороднюка. Девять лет шли к этой победе обладатели кубка мира в категории Т2.
УАЗ УНИЗИЛ ТОЙОТУ, А БЛОНДИНКИ — МУЖЧИН
Ну а в серийных машинах — категории Т2 — сенсация! Всех одолел Богдан Вовренюк на УАЗ Патриот, а в соперниках у него были спортсмены на мощнейших Toyota Land Cruiser 200! И наш Патриот стал лучшим. Среди мотовездеходов еще одна сенсация — чемпионом стал женский экипаж Марии Опариной и Таисии Штаневой. Блондинки сделали всех!
В общем, итоги чемпионата озадачили даже знатоков ралли-рейдов. А это в очередной раз доказывает, что предсказать чемпионов невозможно!