Баха «Крым-2018»: безопасность заболела!

Второй раз в новейшей российской истории автомобильные соревнования проводят в Крыму. Более того, именно в бывшей «всесоюзной здравнице» будут определены те, кто станет чемпионами России в категории ралли-рейды и кросс-кантри.

Чемпион мог определиться еще на прошлом этапе, проходившем в Саратове. Но в автомобильных соревнованиях ситуация меняется мгновенно, мельчайшая ошибка пилота смещает экипаж с первых позиций в конец списка, в компанию неудачников. Яркий пример — первый день бахи «Крым».