Баха «Крым-2018»: безопасность заболела!

Ралли не случайно называют «кровавым спортом». Бьются машины, страдают пилоты. На финале чемпионата России судьи выключили систему, сигнализирующую об опасном сближении автомобилей. Теперь подстраховки нет, все решит мастерство пилотов!
Второй раз в новейшей российской истории автомобильные соревнования проводят в Крыму. Более того, именно в бывшей «всесоюзной здравнице» будут определены те, кто станет чемпионами России в категории ралли-рейды и кросс-кантри.
Чемпион мог определиться еще на прошлом этапе, проходившем в Саратове. Но в автомобильных соревнованиях ситуация меняется мгновенно, мельчайшая ошибка пилота смещает экипаж с первых позиций в конец списка, в компанию неудачников. Яркий пример — первый день бахи «Крым».
Трасса небольшая, длиной менее трех километров. В этом соревновании, так называемом прологе, определяется, в какой очередности будут стартовать машины на следующий день. Даже бывалые участники ралли-рейдов были удивлены, узнав, что лучшее время показал мотогонщик Алексей Никишин.
Каким-то образом он умудрился обогнать пилота Гадасина на прототипе G-Forсе Барс. Разрыв минимальный — всего три сотых секунды. Но для ралли-рейдов результат небывалый, поскольку двухколесные обычно не входят и в десятку лучших результатов. Посмотрим, какой результат покажет Никишин на следующий день, тем более он обещает быть очень нелегким.
Обычно все раллийные машины на соревнованиях используют систему «Сенитнель»: при приближении к другому автомобилю она начинает громко свистеть, пилот ведет машину аккуратнее. В этот раз всех огорошили — «Сентинель» не будет. Поползли слухи. Одни говорили о том, что систему не стали использовать из экономических со ображений.
Другие видели в этом тайный сговор — дескать, сейчас стартующим первыми гонщикам будет легче, более того, у пилота есть возможность не пропустить обгоняющий его автомобиль. А что, система молчит, а я не слышал! Я обратился к судьям, и они объяснили, из-за чего были вынуждены отказаться от «Сентинель».
Оказывается, на всю Россию есть всего два специалиста, которые хорошо разбираются в этом оборудовании. С одним из них была договоренность, но он внезапно попал в больницу. В результате сейчас спец находится под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге, а 22 сентября пилоты будут вынуждены рисковать своей жизнью — в туче пыли машина соперника появляется внезапно, скорость далеко за сотню. А система молчит…
Победу определят штурманы!
Трассу тщательно разработали и затем ее проверил судья, в прошлом известный гонщик Алексей Беркут: — Трасса интересная, есть перепады высот. Но я заметил по крайней мере 10 позиций, которые сходу не разберешься — можно ошибиться. Нужно будет притормозить и принять верное решение. Я много видел трасс, но это одна из самых сложных для штурманов. По ней нельзя гнать под 170 км/ч, хотя я думаю, что средняя скорость будет выше сотни.
Да, 22 сентября экипажам нужно будет пройти по два круга, каждый из которых длиной 162 км. Опасность представляют и лежащие по бокам и замаскированные травой камни. Малейший сход может привести к тяжелейшей аварии и сходу с трассы. Еще одна опасность — пасущиеся животные. Судьи видели три стада, специально подъехали к пастухам и предупредили о соревнованиях. Те обещали не подпускать животных к дороге, но баран, он и в Крыму баран…
Руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин:
— В первый день на короткой трассе все старались «навернуть» и все наши три машины вошли в десятку лучших в автомобильном зачете. Но соревнования будут тяжелые. На каменистой трассе есть реальная вероятность повредить колесо, а замена колеса по-минимуму означает не менее семи минут задержки.
Опасно по-раллийному идти боком — даже небольшой камушек под колесом приведет к «ушам». В общем постараемся уберечь машины, но настроены сражаться!