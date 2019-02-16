Чем отличаются ралли-рейды от классических ралли

В Карелии стартовал Чемпионат России-2019 по ралли-рейдам. При этом первый этап ЧМ — баха «Северный лес» — одновременно является и этапом Кубка мира по этому виду спорта. Спорта, который привлекает все большее число поклонников благодаря своей зрелищности и непредсказуемости. В связи с эти портал «АвтоВзгляд» решил напомнить, чем ралли-рейды отличаются от классических ралли.
Ну, и первое — главное — отличие в значительных расстояниях, которые приходится преодолевать рейдистам. Если в обычном ралли дистанция одного дня разделена на несколько спецучастков длиной 20—30 км, то в ралли-рейде один боевой участок может быть длиной 300—500 км. Поэтому перед экипажами и машинами поставлены совсем иные задачи.
Тут необходимо особо тщательно продумывать тактику и стратегию. Да, в ралли-рейде, как и в любом соревновании, важно каждое мгновение. Но при этом необходимо сохранить исправность автомобиля на всем протяжении тяжелейшей многокилометровой трассы.
Напомним, что первые соревнования в категории ралли-рейды стали проводить в России в начале «лихих» девяностых. В 1998 году состоялся первый Чемпионат России в данной категории. Именно тогда по российским направлениям прошла глобальная гонка Париж-Москва-Улан-Батор-Пекин.
С тех пор Чемпионат России стал значимым событием в автомобильном спорте нашей страны. Соревнования высокого уровня, но в тоже время достаточно демократичные. Успехи есть: российские чемпионы становятся чемпионами мира. Немало побед на счету россиян и в самом знаменитом многодневном ралли — Дакаре.
Что же касается нынешней бахи «Северный лес», то среди команд-фаворитов — отечественная «ГАЗ Рейд Спорт», выступающая в категории «Рейд спорт».