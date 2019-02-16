Чем отличаются ралли-рейды от классических ралли

Ну, и первое — главное — отличие в значительных расстояниях, которые приходится преодолевать рейдистам. Если в обычном ралли дистанция одного дня разделена на несколько спецучастков длиной 20—30 км, то в ралли-рейде один боевой участок может быть длиной 300—500 км. Поэтому перед экипажами и машинами поставлены совсем иные задачи.

Тут необходимо особо тщательно продумывать тактику и стратегию. Да, в ралли-рейде, как и в любом соревновании, важно каждое мгновение. Но при этом необходимо сохранить исправность автомобиля на всем протяжении тяжелейшей многокилометровой трассы.