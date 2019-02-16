Баха «Северный лес-2019»: карельское рубилово

В середине февраля небольшой карельский городок Сортавала вот уже который год подряд становится центром российской и мировой раллийной жизни — здесь проходит первый этап Чемпионата России-2019 по ралли-рейдам и первый этап Кубка мира по бахам.

Гонка уникальная, ведь это единственный этап Кубка мира, который проходит в снегах. Поэтому в феврале в нашу страну приезжают самые именитые гонщики мира. Общий километраж соревнования — 550 км.

Первый день — пролог, короткий спецучасток. Во второй боевой день гонщики стартуют в той очередности, как пришли к финишу на прологе. Казалось бы, ничего сложного…