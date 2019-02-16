Баха «Северный лес-2019»: карельское рубилово

Мокрый снег очень опасен: стоит ошибиться со скоростью вхождения в поворот, и обочина затягивает машину. Фото «АвтоВзгляд».
Ревут моторы, шины вгрызаются в лед и снег. Белое безмолвие бескрайних снегов Карелии разорвано в клочья: начался Чемпионат России-2019 по ралли-рейдам.
Ефим Розкин

В середине февраля небольшой карельский городок Сортавала вот уже который год подряд становится центром российской и мировой раллийной жизни — здесь проходит первый этап Чемпионата России-2019 по ралли-рейдам и первый этап Кубка мира по бахам.

Гонка уникальная, ведь это единственный этап Кубка мира, который проходит в снегах. Поэтому в феврале в нашу страну приезжают самые именитые гонщики мира. Общий километраж соревнования — 550 км.

Первый день — пролог, короткий спецучасток. Во второй боевой день гонщики стартуют в той очередности, как пришли к финишу на прологе. Казалось бы, ничего сложного…

Экипаж Алексея Игнатова (справа) и Дмитрия Чумака (слева) на старте в Сортовале. Впереди очень сложная трасса, которая не прощает ошибок. Фото «АвтоВзгляд».

– Алексей, вы совсем недавно месили пыль Африки на ралли Africa Eco Race. Как впечатление от первого дня Северного леса? — обращаемся к пилоту команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексею Игнатову.

– Да, в Африке было теплее, но здесь, в Карелии гораздо жарче! Температура мечется вокруг нуля, поэтому обочина мягкая, на самой трассе лед. Чуть ошибся — и машину уже не удержать. Проехали сегодня всего ничего, но я взмок! Посмотрим, что будет завтра…

Но уже сегодня к финишу пришли не все. Четыре(!) экипажа улетели с трассы. Для организаторов это не стало откровением: далеко не все могут сразу адаптироваться к трассе. Такой мягкий снег очень коварен. Стоит чуть-чуть не оценить поворот, и машина вылетает на снежный бруствер, на который не обопрешься. Мокрый, насыщенный водой снег затягивает, машина летит по нем, как на санках и прилипает. Сдернуть ее и вернуться на трассу очень сложно.

Гонка короткая, завтра весь километраж — всего 220 километров. Сход с трассы автоматически означает проигрыш, потерянное время не вернешь. Поэтому даже в первый, разминочный день, кипели страсти.

Пройти такую трассу на максимальной скорости – целое искусство. Фото «АвтоВзгляд».

Экипаж Кротова и Циро на BMW X3 вскоре после страта пробил колесо и кое-как добирался до финиша. Нагнавший его финский экипаж отца и сына Лоурен сигналил системой Сентинель о том, что нужно уступить дорогу. Но россиянин повел себя некорректно; путь не давал, а на узкой трассе особо не обгонишь. В результате флегматичный, судя по анекдотам, финн просто озверел. Он несколько раз долбанул машину Кротова в корму.

Приехали оба слегка побитые и обиженные. Теперь организаторы рассматривают поступившие с обеих сторон жалобы и, вероятнее всего, накажут обоих. Кротова за то, что не уступал, а финна за неоднократный таран. В общем, «Северный Лес» еще толком не начался, а «рубилово» уже идет полным ходом!

Фото avtovzglyad.ru

– Наша цель — выиграть в этом году Чемпионат России в категории «Рейд-спорт», — делится планами на сезон руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Вторая задача — войти в число призеров в абсолютном зачете. Это не просто, поскольку в российском чемпионате едут отличные пилоты на автомобилях мирового уровня. Наши соперники — победители Кубка мира.

Будем участвовать в этапах Кубка мира в Казахстане и в Туркмении. Обязательно поедем на топовое соревнование мирового уровня — «Шелковый путь». Опыт участия в таком многокилометровом ралли бесценен, а победа очень почетна. В общем, я думаю, что к началу будущего года мы выйдем на хороший уровень и сможем достойно выступить на межконтинентальном ралли «Африка Эко Рэйс-2020».

– А о Дакаре мечтаете?

– Не просто мечтаем. Мы готовимся его одолеть! Наша цель — выиграть Дакар!

автоспорт, гонки, большегрузы, грузовики
16 февраля 2019
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