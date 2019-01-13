Ралли Africa Eco Race-2019: братская могила в песках Мавритании

Фото avtovzglyad.ru
Организатор гонки Africa Eco Race — великий Жан-Луи Шлессер –пообещал, что десятый этап ралли станет самым сложным. И не обманул: те, кто добрался до бивуака, были выжаты как лимон. Но немало машин и мотоциклов осталось среди барханов. Кого-то удалось вытащить, а кому не повезло — остались. При свете луны пески Мавритании напоминали гигантское кладбище, а дюны — гигантские обелиски. Бывалые люди не рекомендуют зажигать огонь при ночевке в здешней пустыне. Причина проста — хорошие люди по ночам по пескам не бродят.
Ефим Розкин

На одиннадцатый день в Африке я понял, что мои вещи можно делить на грязные и не совсем чистые. Вторые от первых отличаются тем, что их еще можно как-то отряхнуть. Вторые — без шансов. Вот и катится по Африке огромная орда, состоящая из спортсменов, членов команды, организаторов. И всех их объединяет одно — все они условно чистые и совершенно на парятся по этому поводу.

Недостаточная чистота тела и одежды компенсируется исключительной красотой окружающего мира. На десятый день ралли машины стартовали среди барханов, живописно расположившихся у пересохшего русла реки. Первые километры все преодолели легко, но затем начались проблемы. Один из гонщиков оценил их просто — ад!

Иная реальность

Казалось бы, спортсмены уже вкатились и должны щелкать барханы как орешки. Но нет, именно сегодня, на десятый день, в песках засело огромное число участников. Особенно тяжко пришлось «мотогонам»: стоило остановиться и старт становился проблемой.

  • Завидев иностранные машины местная ребятня бросается к дороге с криками «Кадо, кадо!». Что означает: «Подарок, подарок».
  • Внешность женщин Мавритании оценить сложно. Их мало, и все они замотаны в бесформенные хламиды.

50 оттенков желтого

– Если чукчи знают пятьдесят названий состояния снега, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Чумак, — то местные туареги и бедуины, скорее всего, располагают не меньшими познаниями о песке. Вроде бы и в Марокко, и в Западной Сахаре, и в Мавритании его много. Но это разный песок и разные дюны. Если в Марокко были огромные дюны из плотного песка, то сейчас покрытие стало более рыхлым, а сами дюны меньше и с более коротким шагом. Мы с пилотом Алексеем Игнатовым выработали тактику: забираешься на верхушку дюны, оцениваешь уклон и, если маневр допустим, то пилот жмет на газ. Два основных момента. Если уклон чересчур велик, то легко упереться носом и встать свечкой, что с нами и было в один из прошлых дней. Второй — если не газовать на все деньги, то на следующую дюну не хватит инерции. В этом случае нужно вовремя оценить собственные возможности и заходить на второй круг.

На практике проверили живучесть шин BF Goodrich All Terrain T/A. Раньше мы все время перед песком стравливали давление до 1 атм, а при выходе на твердую поверхность увеличивали его до 2,5 атм. Но участки чередуются. И хотя у нас стоит компрессор и ресивер, каждый раз мы теряли время на подкачку. Решили рискнуть и больше 100 км шли на давлении 1 атм. Оказалось, что шины чувствуют себя отлично: не рвутся на камнях, не перегреваются, не разбортовываются. Сейчас мы действительно вкатились и жаль, что завтра заключительный день ралли. Африка — это любовь на всю жизнь!

Те, кто вовремя осознал изменившиеся условия и выработал верную тактику, оказались на коне. Удалось не всем. Грузовик IVECO под номером 405 вернулся с разбитой физиономией. Дошел своим ходом, но механики, глядя на него, хватились за голову.

У машины медиков полетел подшипник ступицы. По технологии для удаления строго и установки нового нужен пресс. Такового в лагере не нашлось. Зато нашлись механики команды «ГАЗ Рейд Спорт», которые выполнили работу, используя кувалду. Врачи снова на колесах

Среди россиян очень круто выступил экипаж Левицкого и Долгова на «Газон NEXT» под номером 408 — удалось прийти седьмым в общем зачете дня, оставив позади более мощные машины.

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

– Десятый этап оказался реально очень сложным, физически тяжелым, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Бронислав Долгов. — В меру сил мы помогали товарищам, но всех не спасешь. Короче говоря, в песках осталось не меньше десятка «мотогонов» и несколько машин.

Добавляет его товарищ по команде Евгений Суховенко:

– Уже в темноте встретили одного мотоциклиста. Он стоял и ждал своего товарища. Отдали ему воду с сухпайком и помчались дальше. Не знаю, выберется он сегодня или нет. Пока в лагере я его не видел.

Оставаться в пустыне опасно. Во-первых, ночная температура около нуля — околеешь. Во-вторых, безмолвие обманчиво: по ней бродит и ездит какой-то народ и что у него в голове — непонятно. В Мавритании криминала хватает. В этом мы убедились на собственном опыте: стоило отойти в сторону одному из журналистов на АЗС, как его окружили какие-то темные личности — и в прямом, и в переносном смысле слова — и стали что-то требовать в агрессивной форме. Но нас было много, его отбили. А как быть в пустыне, где законы вообще не действуют?

  • Пески Мавритании оказались совсем иными. Одни экипажи смогли адаптироваться к новым условиям. Другие нет.
  • Автомобиль IVECO претерпел «фэйслифтинг» и механики теперь ломаю голову – как за одну ночь полностью вернуть работоспособность.

Лидирует в гонке Жан Перье Струго на Optimus. Это автомобиль-прототип фактически заточен под условия ралли и его первенство ожидаемо. Но сегодня Струго сбавил обороты и по итогам дня оказался третьим. Это тоже ожидаемо: опережая ближайшего соперника на 2,5 часа, нет смысла рисковать. Нужно просто доехать, не ломаясь и не буксуя.

КИЛОМЕТРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫМИ

Российские экипажи идут кучно: в общем зачете 23 место занимает «Газон» №408 (Левицкий/Долгов), 24 — «Газель» №218 (Игнатов/Чумак), 25 –«Газель» №219 (Суховенко/Павлов), 27 — «Газон» №409 (Шкляев/Лагута). «Газоны» занимают 7-е и 8-е места среди грузовиков, «Газели» — 10 и 11 места в категории Т1. Титов с Русовым на Ford идут 17-и в абсолюте и первыми в группе Т2.

Завтра — финальный этап ралли Africa Eco Race-2019. Старт в Мавритании, финал уже в Сенегале. Пробег не так велик — 217 км. Но километры бывают разными, а такое ралли держит в напряжении до самых последних метров.

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13 января 2019
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