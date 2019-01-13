Ралли Africa Eco Race-2019: братская могила в песках Мавритании

На одиннадцатый день в Африке я понял, что мои вещи можно делить на грязные и не совсем чистые. Вторые от первых отличаются тем, что их еще можно как-то отряхнуть. Вторые — без шансов. Вот и катится по Африке огромная орда, состоящая из спортсменов, членов команды, организаторов. И всех их объединяет одно — все они условно чистые и совершенно на парятся по этому поводу.
Недостаточная чистота тела и одежды компенсируется исключительной красотой окружающего мира. На десятый день ралли машины стартовали среди барханов, живописно расположившихся у пересохшего русла реки. Первые километры все преодолели легко, но затем начались проблемы. Один из гонщиков оценил их просто — ад!
Иная реальность
Казалось бы, спортсмены уже вкатились и должны щелкать барханы как орешки. Но нет, именно сегодня, на десятый день, в песках засело огромное число участников. Особенно тяжко пришлось «мотогонам»: стоило остановиться и старт становился проблемой.