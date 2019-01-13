Ралли Africa Eco Race-2019: братская могила в песках Мавритании

50 оттенков желтого

– Если чукчи знают пятьдесят названий состояния снега, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Чумак, — то местные туареги и бедуины, скорее всего, располагают не меньшими познаниями о песке. Вроде бы и в Марокко, и в Западной Сахаре, и в Мавритании его много. Но это разный песок и разные дюны. Если в Марокко были огромные дюны из плотного песка, то сейчас покрытие стало более рыхлым, а сами дюны меньше и с более коротким шагом. Мы с пилотом Алексеем Игнатовым выработали тактику: забираешься на верхушку дюны, оцениваешь уклон и, если маневр допустим, то пилот жмет на газ. Два основных момента. Если уклон чересчур велик, то легко упереться носом и встать свечкой, что с нами и было в один из прошлых дней. Второй — если не газовать на все деньги, то на следующую дюну не хватит инерции. В этом случае нужно вовремя оценить собственные возможности и заходить на второй круг.

На практике проверили живучесть шин BF Goodrich All Terrain T/A. Раньше мы все время перед песком стравливали давление до 1 атм, а при выходе на твердую поверхность увеличивали его до 2,5 атм. Но участки чередуются. И хотя у нас стоит компрессор и ресивер, каждый раз мы теряли время на подкачку. Решили рискнуть и больше 100 км шли на давлении 1 атм. Оказалось, что шины чувствуют себя отлично: не рвутся на камнях, не перегреваются, не разбортовываются. Сейчас мы действительно вкатились и жаль, что завтра заключительный день ралли. Африка — это любовь на всю жизнь!

Те, кто вовремя осознал изменившиеся условия и выработал верную тактику, оказались на коне. Удалось не всем. Грузовик IVECO под номером 405 вернулся с разбитой физиономией. Дошел своим ходом, но механики, глядя на него, хватились за голову.