LADA Niva неожиданно для многих покорила «Дакар-2022»

Напомним предысторию. Внедорожник LADA Niva 1984 года выпуска пилот команды Марио Якобер нашел и приобрел в Новосибирске, находясь в гостях у родственников своей жены. Там же автомобиль был перестроен в ралли-рейдовый. Основные изменения коснулись кузова, интерьера, системы охлаждения двигателя, при этом сам двигатель, трансмиссия, подвеска и тормозная система автомобиля остались стандартными.

Совместно с брендом LADA было придумано название команды NIVA Red Legend, а также разработана стилистика в духе 80-х годов ХХ века, когда тольяттинские внедорожники активно участвовали в мировых ралли-рейдах.

Весь путь экипаж проделал под стартовым номером «763» — это символично, так как такой же код является автомобильным индексом Самарской области, места происхождения легендарного внедорожника.

- Нашему экипажу удалось воплотить в жизнь нашу мечту и пройти испытание до конца. Ведь главное в Дакаре даже не выиграть и не занять подиум, а именно добраться до финиша. И во многом мы обязаны нашей LADA Niva, — поделился впечатлениями Марио Якобер, пилот NIVA Red Legend Team.

Кстати, недавно АВТОВАЗ представил спецверсию LADA Niva Travel. Оснащение под названием Black показали на пресс-конференции, посвященной итоговым результатам бренда LADA за 2021 год, где побывал обозреватель портала «АвтоВзгляд».