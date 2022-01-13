Быстро, шумно, накладно: тест-драйв 20-летнего Mitsubishi Lancer

Автомобильный журналист — человек «насмотренный» и «наслушанный», сытый машинами. Впечатлить, а уж тем более удивить его крайне сложно. Через редакцию каждый год проходят десятки новеньких, с иголочки, автомобилей в самом богатом оснащении и технологичном исполнении. Даже родные «Жигули» — сплошь в «максималке». Конечно, есть и личные «тачки»: стоящие ⅘ года в гаражах да дворах, выезжающие редко и проезжающие мало. Уж слишком сильны их конкуренты за время и внимание рулевого.
Оттого первое знакомство с 18-летним Lancer вводит в тревогу, если не сказать большего. Забыли мы уже такой транспорт, забыли! Даже с поправкой на возраст и состояние с пробегом, тут есть за что пожурить. В нашем «Лансере» очень остро чувствуется путь, пройденный автопромом за последние два десятилетия: качество освещения даже новой LADA значительно превосходит «японца», а такого шумного салона сегодня не может себе позволить даже УАЗ.
Сидишь, как в товарном вагоне, а единственная аналогия, приходящая в голову — LADA Niva Travel. Третий камень в огород — оснащение. Воистину, только самое необходимое — электростеклоподъемники с электрозеркалами, кондиционер, обогрев заднего стекла и подогрев сидений. Передних, естественно. Нет ни USB-портов, ни камер с парктрониками, к которым уже давно все привыкли, ни навороченной магнитолы с навигацией. Музыку вообще не стоит включать громко — колонки нестерпимо трещат.
Годы московско-подмосковной эксплуатации тоже не были к нашему Mitsubishi Lancer добры: фиксаторы дверей давно стерлись, поэтому двери захлопываются сами собой, стекла хоть и опускаются, но делают это «вкривь и вкось», оглашая салон протяжным стоном. Сиденья, к счастью, не просижены, а вот подлокотники на дверных картах стерты чуть ли не до дыр. Пахнет не сгоревшим бензином и десятилетиями безостановочного курения.
В динамике нещадно громыхает подвеска, амортизаторы просятся выйти, а в середине моторного отсека доживает свое опора двигателя. Плавают обороты — извечная беда этих машин. Одним словом, старик устал и давно уже ждет внимания. А также ласки и смазки. Да уж, автомобиль за 250 000 рублей сегодня — это испытание для владельца. Наш эксперимент точно не будет томным: получили ровно то, за что и боролись.
Впрочем, смахнув с лица снобизм, скепсис и спесь, можно увидеть и куда более позитивные моменты. Несмотря на проживание в центральном регионе, известном своими реагентами и солями, очень хорошо сохранился кузов — спасибо прошлому владельцу, не жалевшему мовилей, мастик и прочих припарок.
ГУР не гудит и не закусывает — снова привет «Ниве» — а салон очень быстро прогревается. Кресла удобные, не чета современным «бюджетникам». Даром что делали их парни из Recaro, а «баранка» — вообще произведение искусства, перешедшая нашему «Лансеру» прямиком от старшего собрата Evolution.
Отдельная песня — динамика. Коробка передач переключается точно, четко и легко. Никаких усилий и хрустов. Будто новая. Но самое главное — мотор. Самой дорогой узел автомобиля не только жив, но и молод душой. Не даром мы так долго искали именно эту комплектацию. Под капотом нашего Mitsubishi Lancer располагается настоящая легенда «Трех бриллиантов» и всего японского автопрома — 4G63. Надежный, ресурсный и мощный двигатель, который после турбирования и доработки встал под капот Lancer Evolution.
Не даром «Митсу» — именно инжиниринговая компания. Разработчик. Узлы и агрегаты делали не просто качественно, надежно, но и с большим запасом прочности. Прошло без малого 20 лет, а ДВС, его повадки и возможности впечатляют даже сегодня. Резкий, хваткий, очень шустрый и «легкий на подъем». Кажется, что годы прошли для него совершенно незаметно — не чадит, не дымит, а сколько масла ест — узнаем на следующей замене.
Он запросто оставляет современников любоваться кормой и удивляться резвости потрепанного «сарая». Любопытно будет провести замеры разгона и сравнить с заводскими, но сделаем мы это только после разборок с топливной аппаратурой.
Она же, топливная аппаратура, позволит решить и вопрос с расходом топлива. Скромного бака на 40 литров хватает в лучшем случае на 300 км по городу. А это многовато, 13 литров на «сотню». Впрочем, двухлитровый «Лансер» всегда отличался здоровым аппетитом и меньше «десятки» не употреблял, даже будучи новинкой. Куда уходят три «экстра» литра — найдем. Там же, наверняка, обнаружится и причина бензинового запаха в салоне и выхлопе.
Работ с машиной предстоит немало: надо отремонтировать подвеску, разобраться с дросселем и РХХ, выявить причину топливного «амбре» и привести в порядок салон. Судя по всему лопнул бачок, а тишина намекает и на проблемы с моторчиком стеклоомывателя. Утерян задний дворник, подголовники дивана и шторка багажника. Разбит фонарь.
Как потеплеет — займемся кузовом, тут тоже есть куда руки приложить. Впрочем, недостатка времени и сил не наблюдается, запчасти есть в наличии как новые, так и подержанные, а стоит все копейки, есть подойти к вопросу выбора «с головой».
Главное — точно будет о чем рассказать, ведь впереди целый год тесного общения с этим уставшим, но вопреки всему, несомненно, живым автомобилем. Портал «АвтоВзгляд» во всех подробностях осветит каждый «скелет в шкафу», подсчитает накладные расходы, найдет лучшие и самые бюджетные решения. Следите за проектом, обещаем — будет интересно.