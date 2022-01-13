Быстро, шумно, накладно: тест-драйв 20-летнего Mitsubishi Lancer

Автомобильный журналист — человек «насмотренный» и «наслушанный», сытый машинами. Впечатлить, а уж тем более удивить его крайне сложно. Через редакцию каждый год проходят десятки новеньких, с иголочки, автомобилей в самом богатом оснащении и технологичном исполнении. Даже родные «Жигули» — сплошь в «максималке». Конечно, есть и личные «тачки»: стоящие ⅘ года в гаражах да дворах, выезжающие редко и проезжающие мало. Уж слишком сильны их конкуренты за время и внимание рулевого.

Оттого первое знакомство с 18-летним Lancer вводит в тревогу, если не сказать большего. Забыли мы уже такой транспорт, забыли! Даже с поправкой на возраст и состояние с пробегом, тут есть за что пожурить. В нашем «Лансере» очень остро чувствуется путь, пройденный автопромом за последние два десятилетия: качество освещения даже новой LADA значительно превосходит «японца», а такого шумного салона сегодня не может себе позволить даже УАЗ.