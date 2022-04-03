Ралли «Пески Арчеды»: лидер в полном ауте

Первым стартовал Владимир Васильев на BMW MINI CAUNTRYMAN. Один из самых титулованных российских спортсменов, победитель первого этапа ЧР «Северный лес». Перед ралли Васильев заявил, что «с самого начала сезона собирался проехать несколько этапов чемпионата. Это интересная серия, да к тому же мы хотим порадовать российских болельщиков. Поэтому в этом году на своих машинах можно проехать наш чемпионат. Вот ЧМ на своей машине (зачет Т1) уже не проедешь — все изменилось, все другое».
В ходе пролога Владимир Васильев показал лучшее время и на второй день шел, что называется, на все деньги. Самый опасный конкурент — Денис Кротов на BMW MINI — наступал на пятки. Но в середине СУ2 Васильев попал в аварию. С этим ЧП еще будут разбираться, но предварительная информация такова. На полном ходу пилот попал в яму, перевернулся и встал на крышу: «сделал уши». Одни говорят, что яма не была прописана в дорожной книге. Но остальные гонщики проехали это место без проблем, так что вполне возможна ошибка штурмана. Но Васильев, основной претендент на победу, выбывает…
Сейчас в гонке лидирует в Денис Кротов. За ним — Андрей Новиков. Экипаж Алексея Черкесова на третьем месте. Вообще нынешний чемпионат будет очень насыщенным. Команда «КАМАЗ мастер» обычно целенаправленно готовится к Дакару и даже этапы ЧР для нее — просто боевые тренировки. Но в этом году будет иначе. В Волгоград «КАМАЗ Мастер» не приехал, поскольку грузовики решили вообще не приглашать. Почва сырая, мощные и тяжелые машины разроют весь маршрут и остальным придется очень тяжко.
Сложным этот день выдался и для действующего чемпиона России в категории Т3 Вадима Федотова на Can-am Maverick XRS. Вовремя не пришли нужные детали, что, возможно, связано с логистическими трудностями современного времени. Поставили более-менее подходящие амортизаторы, на которых очень уверенно проехали пролог. Но сегодня выяснилось, что узлы слабоваты — пробивают на высокой скорости на ухабах. В результате Федотову и его штурману пришлось очень сложно. На каждой кочке ребята получали мощнейший удар, а таких кочек на маршруте сотни — это же ралли-рейд. В общем, вылезли еле живые и большой вопрос, смогут ли завтра продолжить гонку.
– Мы уже были на гонке в Арчеде и, казалось, знаем все, — говорит спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Но ралли-рейды тем и интересны, что все предугадать невозможно. Оказались неожиданно тяжелые пески. Пески, которые в прошлом году мы проехали несколько раз! Наши спортивные ГАЗЕЛЬ НЕКСТ — машины легкие и маневренные. Но и они зарывались. От очень тяжелых нагрузок грелись моторы, приходилось сбавлять нагрузку и, как следствие, теряли такие важные секунды. Завтра поставим более легкие шины и постараемся взвинтить темп!