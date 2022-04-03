Ралли «Пески Арчеды»: лидер в полном ауте

– Мы в последний момент заменили шины — поставили грязевую резину, — рассказывает пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Евгений Суховенко. — Такие шины имеют более развитые грунтозацепы и в грязи явно луче, чем универсальные. Но есть и минусы. Эти покрышки тяжелее и гораздо легче закапываются в рыхлой поверхности. Что с нами сегодня, кстати, и произошло. Совсем немного надавил на педаль газа на рыхлом песке, шины мгновенно вгрызлись, машина забуксовала. Выбрались, конечно, но несколько минут все же потеряли. А сильный дождь так и не пошел…

Первым стартовал Владимир Васильев на BMW MINI CAUNTRYMAN. Один из самых титулованных российских спортсменов, победитель первого этапа ЧР «Северный лес». Перед ралли Васильев заявил, что «с самого начала сезона собирался проехать несколько этапов чемпионата. Это интересная серия, да к тому же мы хотим порадовать российских болельщиков. Поэтому в этом году на своих машинах можно проехать наш чемпионат. Вот ЧМ на своей машине (зачет Т1) уже не проедешь — все изменилось, все другое».

В ходе пролога Владимир Васильев показал лучшее время и на второй день шел, что называется, на все деньги. Самый опасный конкурент — Денис Кротов на BMW MINI — наступал на пятки. Но в середине СУ2 Васильев попал в аварию. С этим ЧП еще будут разбираться, но предварительная информация такова. На полном ходу пилот попал в яму, перевернулся и встал на крышу: «сделал уши». Одни говорят, что яма не была прописана в дорожной книге. Но остальные гонщики проехали это место без проблем, так что вполне возможна ошибка штурмана. Но Васильев, основной претендент на победу, выбывает…