Ралли «Пески Арчеды»: ужасы и прелести первой песчаной гонки сезона 2022

В Волгоградскую область прибыло около 60 экипажей, это самые сильные спортсмены страны.
- «Пески Арчеды» кардинально отличаются от «Северного леса», — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. Зимой мы ездили достаточно узким лесным дорожкам. Здесь же будут и песчаные дюны, и степные дороги. В общем, «Пески Арчеды» — это настоящий ралли-рейд. Будут интересные приключения. Кому-то придется лопатить песок, кто-то верно решит навигационные загадки, кто-то ошибется… Скучать не придется. Именно этим и интересны ралли-рейды!
Арчединско-Донской песчаный массив находится между реками Дон, Медведица и Арчеда. Это одна из самых северных песчаных пустынь России. Общая площадь — 200 Га. Ученые считают, что пустыня образовалась вследствие отложения древнего Дона и его притоков.
В основном барханы имеют высоту 3—7 метров, но встречаются 11-метровые великаны. Разумеется, организаторы постараются расположить точки так, чтобы их было максимально сложно взять. Иногда их размещают прямо на вершине самых высоких барханов, и машинам приходится штурмовать высоты, что всегда очень нравится зрителям.
Впрочем, экипажи тоже получают удовольствие, если, конечно, не закапываются. Ну а коли закопался, то доставай лопаты и освобождай машину. Если в старой армейской поговорке говорилось, что «два солдата из стройбата заменяют экскаватор», то стоит признать, что спортсмены эффективнее стройбатовцев. Экипажи демонстрируют исключительную производительность — дорога каждая секунда. Посторонним помогать запрещено.
Старт ралли прошел 1 апреля, но никаких розыгрышей не было, все серьезно. Первый день — это пролог. Короткий 5-километровый участок. Он нужен для расстановки очередности старта на следующий день. Самые сильные уходят со старта первыми, а те, кто послабее — плетутся в хвосте. После автомобилей на старт выходят мотоциклисты и квадроциклисты.
Последние годы для спорта в целом и автоспорта в частности стали очень тяжелыми, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Соревнования отменяли и переносили. Сейчас меняются планы — те, кто планировал участвовать в международных ралли, начинает рассматривать исключительно российские чемпионаты. В любом случае для нас сезон 2022 станет сложным. Мы несколько лет подряд были лучшими в категории R, но в конце года неожиданно изменили правила. Отменили ограничение по объему двигателя в категории R, теперь могут участвовать монстры с 5-литрвыми двигателями. Разрешили в этой категории и секвентальную КП. В общем, если раньше равные соревновались с равными, то сейчас наблюдается неравенство технических возможностей в одной категории, что неправильно. В ходе пролога экипаж Александра Русанова и Евгения Павлова пришел четвертым — уже неплохо. Так что мы не теряем духа и будем сражаться!