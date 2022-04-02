Ралли «Пески Арчеды»: ужасы и прелести первой песчаной гонки сезона 2022

Арчединско-Донской песчаный массив находится между реками Дон, Медведица и Арчеда. Это одна из самых северных песчаных пустынь России. Общая площадь — 200 Га. Ученые считают, что пустыня образовалась вследствие отложения древнего Дона и его притоков.

В основном барханы имеют высоту 3—7 метров, но встречаются 11-метровые великаны. Разумеется, организаторы постараются расположить точки так, чтобы их было максимально сложно взять. Иногда их размещают прямо на вершине самых высоких барханов, и машинам приходится штурмовать высоты, что всегда очень нравится зрителям.

Впрочем, экипажи тоже получают удовольствие, если, конечно, не закапываются. Ну а коли закопался, то доставай лопаты и освобождай машину. Если в старой армейской поговорке говорилось, что «два солдата из стройбата заменяют экскаватор», то стоит признать, что спортсмены эффективнее стройбатовцев. Экипажи демонстрируют исключительную производительность — дорога каждая секунда. Посторонним помогать запрещено.