КамАЗ проведет ребрендинг заводских… туалетов

Фото: КамАЗ.
Российский КамАЗ считает, что пришло время ребрендинга во всех сферах деятельности компании, поскольку «ее имидж должен соответствовать статусу». Что стоит за этими высокопарными фразами, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Итак, ребрендинг не коснется грузовиков. В компании лишь планируют переработать дизайн заводских интерьеров, включая кабинеты, гардеробные и другие помещения. Кроме того, сменится оформление всей продукции, что идет во внешнюю среду — это договоры, поздравления, сувениры.

В общем, все, на чем стоит камазовский фирменный знак, будет отвечать новой «айдентике». Для этого служба главного дизайнера разработаны стандарты визуального стиля компании и правила его использования.

Между тем, в условиях западных санкций, которые больно ударили по отечественному автопрому, КамАЗ не просто не останавливается, даже планирует выпуск новых моделей, в том числе — газомоторных. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности грядущих проектов.

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1 апреля 2022
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