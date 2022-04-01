КамАЗ проведет ребрендинг заводских… туалетов

Итак, ребрендинг не коснется грузовиков. В компании лишь планируют переработать дизайн заводских интерьеров, включая кабинеты, гардеробные и другие помещения. Кроме того, сменится оформление всей продукции, что идет во внешнюю среду — это договоры, поздравления, сувениры.

В общем, все, на чем стоит камазовский фирменный знак, будет отвечать новой «айдентике». Для этого служба главного дизайнера разработаны стандарты визуального стиля компании и правила его использования.

Между тем, в условиях западных санкций, которые больно ударили по отечественному автопрому, КамАЗ не просто не останавливается, даже планирует выпуск новых моделей, в том числе — газомоторных. Портал «АвтоВзгляд» выяснил подробности грядущих проектов.