Ралли «Шелковый путь−2022»: страсти по-чеченски

Время сейчас, скажем так, непростое во многих областях нашей жизни. И автомобильный спорт — не исключение. В прошлом году «Шелковый путь» должен был пройти из России в Монголию, но жизнь внесла свои изменения. Сопредельную страну закрыли и трансконтинентальное ралли прошло по половинчатому пути. Многие участники остались очень недовольны и организаторы сокращенной гонки изрядно подпортили себе репутацию.

Спортивная тусковка склонялась к тому, что в 2022-м желающих погонять на «ШП» будет явно меньше. Оказалось, что самые пессимистичные прогнозы были еще вполне оптимистичными! Статус этапа Чемпионата мира канул в Лету, а потому и состав участников в этом году серьезно изменился. Но нет худа без добра, в рейде все же решили принять участие те российские спортсмены, которые, затаив негативные эмоции после 2021 года, еще тогда поставили на этом марафоне большой крест. С выездом за рубеж и участием в международных соревнованиях сейчас сложности. Поэтому на «ШП−2022» прибыли практически все лучшие гонщики страны. Не остался в стороне и Минский автозавод, который по политическим мотивам не пустили на «Дакар−2022».

Впервые гонка пройдет в Дагестане и Чечене. Затем спортсмены окажутся в Калмыкии, минуют Волгоград, Липецк и финишируют в Москве. Старт в Астрахани. Но не все участники поедут до Москвы. Первые три дня соревнования параллельно «Шелковому пути» проходит этап Чемпионата России — баха «Золото Кагана». В национальном первенстве принимает участие 38 экипажей на внедорожниках, грузовиках и мотовездеходах из России, Беларуси и Туркменистана. Они финишируют в субботу 9 июля, а остальные направятся в Грозный.