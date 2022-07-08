Ралли «Шелковый путь−2022»: страсти по-чеченски

Время сейчас, скажем так, непростое во многих областях нашей жизни. И автомобильный спорт — не исключение. В прошлом году «Шелковый путь» должен был пройти из России в Монголию, но жизнь внесла свои изменения. Сопредельную страну закрыли и трансконтинентальное ралли прошло по половинчатому пути. Многие участники остались очень недовольны и организаторы сокращенной гонки изрядно подпортили себе репутацию.
Спортивная тусковка склонялась к тому, что в 2022-м желающих погонять на «ШП» будет явно меньше. Оказалось, что самые пессимистичные прогнозы были еще вполне оптимистичными! Статус этапа Чемпионата мира канул в Лету, а потому и состав участников в этом году серьезно изменился. Но нет худа без добра, в рейде все же решили принять участие те российские спортсмены, которые, затаив негативные эмоции после 2021 года, еще тогда поставили на этом марафоне большой крест. С выездом за рубеж и участием в международных соревнованиях сейчас сложности. Поэтому на «ШП−2022» прибыли практически все лучшие гонщики страны. Не остался в стороне и Минский автозавод, который по политическим мотивам не пустили на «Дакар−2022».
Впервые гонка пройдет в Дагестане и Чечене. Затем спортсмены окажутся в Калмыкии, минуют Волгоград, Липецк и финишируют в Москве. Старт в Астрахани. Но не все участники поедут до Москвы. Первые три дня соревнования параллельно «Шелковому пути» проходит этап Чемпионата России — баха «Золото Кагана». В национальном первенстве принимает участие 38 экипажей на внедорожниках, грузовиках и мотовездеходах из России, Беларуси и Туркменистана. Они финишируют в субботу 9 июля, а остальные направятся в Грозный.
Между тем, в «Шелковом пути» появилась любительская категория Гранд тур «Дорогами Петра». Автомобилисты-любители на собственных внедорожниках проходят маршрут вместе с опытными участниками ралли-рейдов. Понятно, что они не едут вместе с хорошо подготовленными спортсменами — это не реально.
Для категории Гранд тур подготовлена собственная программа, сам маршрут носит не соревновательный, а скорее — познавательный характер. Тут разработаны специальные задания, посвященные изучению истории регионов и деятельности Петра Великого. Всего в категории Гранд тур принято 20 заявок. Пожалуй, самые интересные участники — экипажи из Китая и Монголии, арендовавшие два спортивных грузовика КамАЗ.
— Уже сейчас ясно, что гонка будет очень непростой, рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд спорт» Вячеслав Субботин. —Так, в первый день гонки за бортом было 30 градусов, в пятницу — 33, в субботу ожидается —34. Основные участники «Шелкового пути» в субботу приезжают в Грозный, а там метеорологи прогнозируют 38 градусов. На следующий день, правда, «похолодает» до 37. Видно, насколько высушена почва — дождей не было с весны. Высокие температуры выдвигают высокие требования и к машинам, и к людям: сложно придется всем. Но в этом и состоит прелесть ралли-рейдов. Каждый раз участник имеет возможность взять ту планку, которая ранее казалась недостижимой. Для этого нужно не обогнать соперника, а преодолеть себя!..