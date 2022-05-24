Ралли-рейды борются с мэперством

Причем организаторы внесли изменения в маршрут каждого круга — вроде бы примерно то же самое, но множество мелких отличий. Например, на первом был правый поворот, а на втором значится правый поворот в том же месте, но он метров на 50 дальше. Если штурман едет «по памяти», то экипаж сворачивает на первый и затем, осознав ошибку, вынужден возвращаться назад и искать нужный поворот. А секундомер тикает…

Проложить такой маршрут — великое искусство. Спортивные комиссары Никита Ильясов и ТимурУлжабаев и главный судья гонки Владимир Королев продемонстрировали очень высокий профессионализм. Для судей актуальна и борьба с «мэперством». Мы уже рассказывали об этом явлении: специалисты получают сканы дорожной книги, накладывают маршрут на карту и рисуют оптимальную трассу в навигаторе. Навигатор вовремя подскажет поворот, уведет на нужную «срезочку».

Эта хитрушка довольно развита в ралли-рейдах. Говорят, что на Дакаре за несколько километров перед финишем валяются выброшенные телефоны: иметь при себе непредусмотренное навигационное оборудование запрещено и мобилы становятся одноразовыми устройствами. Проехал этап — и выбросил перед финишем, чтобы не спалиться.