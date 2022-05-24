Ралли-рейды борются с мэперством

Причем организаторы внесли изменения в маршрут каждого круга — вроде бы примерно то же самое, но множество мелких отличий. Например, на первом был правый поворот, а на втором значится правый поворот в том же месте, но он метров на 50 дальше. Если штурман едет «по памяти», то экипаж сворачивает на первый и затем, осознав ошибку, вынужден возвращаться назад и искать нужный поворот. А секундомер тикает…
Проложить такой маршрут — великое искусство. Спортивные комиссары Никита Ильясов и ТимурУлжабаев и главный судья гонки Владимир Королев продемонстрировали очень высокий профессионализм. Для судей актуальна и борьба с «мэперством». Мы уже рассказывали об этом явлении: специалисты получают сканы дорожной книги, накладывают маршрут на карту и рисуют оптимальную трассу в навигаторе. Навигатор вовремя подскажет поворот, уведет на нужную «срезочку».
Эта хитрушка довольно развита в ралли-рейдах. Говорят, что на Дакаре за несколько километров перед финишем валяются выброшенные телефоны: иметь при себе непредусмотренное навигационное оборудование запрещено и мобилы становятся одноразовыми устройствами. Проехал этап — и выбросил перед финишем, чтобы не спалиться.
Раньше дорожную книгу выдавали вечером предыдущего дня и штурман имел возможность подумать над маршрутом, отметить сложные места. Но было время и на работу мэперов. Сейчас дорожную книгу выдают прямо перед стартом. Времени на пересылку и мэперство совсем немного. Нужно сфотографировать карту, переслать, получить проработанный трек. Не факт что хватит времени, да и связь далеко не всегда позволяет пересылать требуемые объемы информации.
Так что мэперство постепенно сходит на нет. К тому же в Волгограде маршрут проложили таким образом, что нельзя было срезать трассу, не потеряв обязательную точку. А это штрафное время, от такой срезочки — только вред. В общем, авторы маршрута поработали очень хорошо.
– Трасса второго дня оказалась непростой, — рассказал действующий Чемпион России, пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Хлебов. Грунтовые дороги с глубокой колеей, пески и дюны, в которых застряло немало машин…
На второй день проходило два соревнования: кубок России и Чемпионат Волгоградской области. Как мы уже рассказывали ранее, областной чемпионат организовали исключительно по заявкам грузовых команд, ведь в Кубке России грузовики не участвуют. А вот багги могут гоняться в обоих соревнованиях. Спортсмены решили: гулять так гулять — заявимся и в Кубок, и в чемпионат области. Гонялись они в буквальном смысле слова «от рассвета до заката».
Кубок России стартовал в 7 утра, а областной чемпионат — около 13 часов. За один день экипажи багги проехали более 400 км — нагрузка, безусловно, очень тяжелая. Люди еще держались, а вот техника давала сбои. Во второй половине дня багги останавливались по техническим причинам и экипажам приходилось брать в руки инструменты.
Один экипаж выбыл из гонки еще на прологе: Вячеслава Папуцкого и Игоря Чудайкина на Yamaha YXZ 1000R раскачало на кочках и они перевернулись. Обычно «уши» для багги не столь уж страшны, поставили на колеса и поехали дальше. Но здесь было четыре оборота через капот, экипаж цел, а вот боевую машину нужно восстанавливать.
Если не считать пролог, то в Кубке России был один длинный гоночный день. В категории R победителями стали Андрей Сушенцов с Дмитрием Павловым на прототипе Nissan NP−300 Pick-Up. В категории N — Евгений Яковлев и Виктор Шитиков на UAZ CARGO. И, наконец, самая интересная категория — N2. Именно в ней выступают багги. Быстрее всего три 57-километровых круга прошли Армен Пузян и Кирилл Шубин на Can-Am Maverick X3. И сразу же, практически без отдыха, направились на этап Чемпионата Волгоградской области — еще три круга по 80 км км. В сумме за день багги прошли 411 боевых километров, и это не считая пролога! Но здесь уже солировали грузовики.
По итогам второго дня первую пятерку заняли грузовики КамАЗ и МАЗ. Белорусский экипаж Сергея Вязовича с большим трудом прорвался на втрое место. Замыкает грузовую пятерку экипаж Сергея Куприянова, который вместе со своим братом Александром выступает на КамАЗе на газовом топливе. Затем в грузовом зачете идут «Садко NEXT» команды «ГАЗ Рейд Спорт».
– Наши грузовики собраны на стандартных узлах и агрегатах, так что у нас нет задачи бороться со спортивными болидами, имеющими мало общего со стандартной продукций, — рассказал руководитель грузового направления команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Мы все приехали в Волгоградскую область для того, чтобы «вкатиться» перед ралли «Шелковый путь». Нужно проверить машины, поддержать навыки экипажей. Мне очень нравится, как организовано ралли. Надеюсь, что финальный день будет не хуже!..
В третий, заключительный день гонки, предстоит два 80-километровых круга. Это зеркальное отображение второго дня — нужно будет пройти ту же трассу, но в обратном направлении.
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