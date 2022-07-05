Чем предстоящий ралли «Шелковый путь» будет лучше предыдущих

Доставка будет осуществляться с помощью специальных бензовозов на остановочные пункты маршрута. Расстояния между спецучастками колоссальные: не исключено, что гонщикам придется пополнить баки машин на заправке «Газпромнефть», которая повстречается им на трассе.

«Топливо сети АЗС „Газпромнефть“ не раз подтвердило свою надежность в сложнейших условиях многодневных марафонов. Для нас это уже верные друзья, которые помогают и нам, организаторам, и участникам ралли решать ключевые технические, спортивные и бытовые вопросы. Начиная с заправки в труднодоступных районах и диагностики техники с помощью мобильных топливных лабораторий, до перекуса в дороге со спецучастка на бивуак и подкачки шин на комфортных станциях», — говорит Виктор Соколов, первый заместитель руководителя проекта ралли «Шелковый путь».

Со своей стороны, топливный партнер ралли гарантирует высочайшее качество топлива как для участников гонки, так и для всех своих клиентов, заправляющихся на АЗС. Система контроля качества, созданная компанией, позволяет вести сквозной мониторинг сохранности высочайших параметров горючего на всех этапах его пути от нефтеперерабатывающего завода до бака автомобиля.