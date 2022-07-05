Чем предстоящий ралли «Шелковый путь» будет лучше предыдущих

В 2022 последняя предстартовая «сверка часов» ралли-рейда «Шелковый путь», по традиции, состоялась на одной из АЗС сети «Газпромнефть».
В этот раз соревнования пройдут по юго-восточной части России. Маршрут протяженностью почти 4 500 километров стартует 7 июля в Астрахани, пересечет Северный Кавказ, впервые пройдя через столицу Чеченской республики Грозный, затем направится в Элисту, далее в Волгоград и Липецк и финиширует 16 июля в Москве.
Сеть АЗС «Газпромнефть» заслужила доверие организаторов и спортивных команд ежегодного экстремального состязания, так как уже пять лет подряд заправляет всю технику на ралли: начиная от технических автомобилей и заканчивая гоночными грузовиками. Как и в прошлом году, участники, помимо базовых видов топлива, получили возможность заправлять свои гоночные машины и высокооктановым бензином G-Drive100.
Доставка будет осуществляться с помощью специальных бензовозов на остановочные пункты маршрута. Расстояния между спецучастками колоссальные: не исключено, что гонщикам придется пополнить баки машин на заправке «Газпромнефть», которая повстречается им на трассе.
«Топливо сети АЗС „Газпромнефть“ не раз подтвердило свою надежность в сложнейших условиях многодневных марафонов. Для нас это уже верные друзья, которые помогают и нам, организаторам, и участникам ралли решать ключевые технические, спортивные и бытовые вопросы. Начиная с заправки в труднодоступных районах и диагностики техники с помощью мобильных топливных лабораторий, до перекуса в дороге со спецучастка на бивуак и подкачки шин на комфортных станциях», — говорит Виктор Соколов, первый заместитель руководителя проекта ралли «Шелковый путь».
Со своей стороны, топливный партнер ралли гарантирует высочайшее качество топлива как для участников гонки, так и для всех своих клиентов, заправляющихся на АЗС. Система контроля качества, созданная компанией, позволяет вести сквозной мониторинг сохранности высочайших параметров горючего на всех этапах его пути от нефтеперерабатывающего завода до бака автомобиля.
Одна из главных ролей в этом процессе отведена разветвленной сети стационарных и фирменных мобильных лабораторий контроля качества топлива. Их команды постоянно проводят внезапные проверки состава бензина и дизтоплива на заправочных комплексах сети «Газпромнефть» и АЗС партнеров. Прежде чем заправить машины организаторов «Шелкового пути 2022» для отъезда в Астрахань, топливо на заправочной станции также прошло проверку на современных экспресс-анализаторах одного из новых передвижных испытательных комплексов. Особенность этой лаборатории на колесах заключается в том, что она располагает возможностью тестировать дизельное топливо на стойкость к низким температурам по стандартизированной ГОСТом методике. До последнего времени такой метод исследования применялся только в стационарных условиях.
Как и топливо, моторное масло является одним из ключевых элементов, от которых прямо зависит надежная и долговечная работа двигателя, особенной в экстремальных условиях ралли-рейда. При этом нагрузкам подвергается и гоночная техника, и машины сервисных служб ралли.
Для защиты узлов и агрегатов «Шелковый путь» выбрал технического партнера гонки — моторные масла G-Energy. Эксперты G-Energy будут следовать по всему маршруту ралли и помогать экипажам готовить автомобили к заездам. Специалисты везут с собой специальное оснащение для предиктивной диагностики узлов техники на основе состояния смазочных материалов. Портативные диагностические приборы позволяют точно и оперативно выяснить текущее состояние работающих в двигателе масел: состав (наличие следов износа поршневой группы, состояние пакета присадок и т. п.) и физические свойства — например, кинематическую вязкость.
Сервис работает на искусственном интеллекте и позволяет за несколько минут объективно оценить состояние мотора или агрегатов трансмиссии, где также используются смазывающие жидкости, ориентируясь на баланс примесей в масле. Это дает возможность инженерам и механикам команд выявить возможную неисправность агрегата еще на ранних стадиях и ликвидировать ее задолго до того момента, когда повреждения проявят себя.
И на каждой стоянке все команды-участницы будут иметь возможность проводить такую диагностику своих боевых машин.
Участница «Шелкового пути», обладательница Кубка мира по кросс-кантри Анастасия Нифонтова уже оценила этот сервис на тестовых заездах: «Такая лаборатория приезжала к нам в команду, подобрала нам синтетическое масло G-Energy. Вместе с экспертами мы посмотрели все характеристики автомобиля до и после того, как он поездил на тестах, оценили, как как работает масло и двигатель в этих жарких условиях. Масло показало себя очень стабильно, не поменяло своих характеристики, что особенно важно в длительных гонках. Здорово, что лаборатория поедем с нами и будет помогать нашим механикам следить за состоянием автомобиля».
На мероприятии 30 июня также были представлены походные продуктовые наборы — «сухпайки», которыми обеспечат каждого из 1200 участников ралли.
В процессе гонки члены экипажей выдерживают нагрузки, сопоставимые с теми, которые выпадают на долю космонавтов и летчиков. Раллийные авто, участвующие в «Шелковом пути», как правило лишены кондиционеров. Поэтому на летней жаре, зачастую в пустынной местности, по которой проходит рейд, к финишу гонки спортсмен может потерять 2—5 кг веса, что соответствует, примерно, 15000 ккал. Восполнить их и призван питательный сухпаек. В нем, помимо тушенки, паштета и шоколада, имеются энергетический напиток и батончики бренда G-Drive, которые удобно есть на ходу. С их помощью участники ралли-рейда смогут быстро восстанавливать силы. Кстати, специально к старту ралли сеть АЗС «Газпромнефть» приурочила появление в меню кафе G-Drive на своих заправочных комплексах нового фирменного бургера. Он появится в продаже по всей России в течение ближайших двух недель.
«Гонки проходят в отдаленных местах, где до цивилизации еще ехать и ехать. В таких ситуациях очень выручает сухпаек, — рассказала участвующая в мероприятии известная российская гонщица Анастасия Нифонтова. — Мне особенно нравятся батончики с фруктами и орехами. В экстремальных условиях ралли это лучше, чем еда в самых дорогих ресторанах!».
Напомним, что Анастасия — чемпионка мира по ралли-рейдам и первая в мире женщина, покорившая маршрут гонки «Дакар» без механиков. В прошлом году Анастасия на своем багги успешно преодолела маршрут «Шелкового пути», и в этом снова собирается бороться за победу, надеясь взойти на финишный подиум в московских Лужниках.