В России построили самый быстрый спорткар

Владикавказское тюнинг-ателье Alania Motor Sport подготовило новый проект: AMS Mazda Promod, на котором будет выступать Мустафа Муртазаев. Впервые промод будет представлен зрителям уже через несколько дней в RDRC Racepark.

Это полностью собственная разработка тюнинг-ателье: рамная конструкция из хром-молибдена, накрытая сверху пластиковым кузовом, внешне напоминающим силуэт автомобиль Mazda RX8.

На автомобиль установлены двигатель 2JZ-GTE объемом 3,2 литра, коробка переключения передач от Liberty, турбина — Garrett 5533R 98 mm. AMS также самостоятельно подготовили «начинку» промода. Мощность двигателя пока не раскрывается.

Напомним, что четвертый этап сезона RDRC проходит 20—21 августа на трассе подмосковного комплекса технических видов спорта RDRC Racepark.