В России построили самый быстрый спорткар

Фото из открытых источников
На четвертом этапе сезона RDRC по дрэг-рейсингу владикавказская команда Alania Motor Sport выставит шесть автомобилей, среди которых будет новинка — первый промод, полностью разработанный и построенный в России.
Виктор Васильев

Владикавказское тюнинг-ателье Alania Motor Sport подготовило новый проект: AMS Mazda Promod, на котором будет выступать Мустафа Муртазаев. Впервые промод будет представлен зрителям уже через несколько дней в RDRC Racepark.

Это полностью собственная разработка тюнинг-ателье: рамная конструкция из хром-молибдена, накрытая сверху пластиковым кузовом, внешне напоминающим силуэт автомобиль Mazda RX8.

На автомобиль установлены двигатель 2JZ-GTE объемом 3,2 литра, коробка переключения передач от Liberty, турбина — Garrett 5533R 98 mm. AMS также самостоятельно подготовили «начинку» промода. Мощность двигателя пока не раскрывается.

Напомним, что четвертый этап сезона RDRC проходит 20—21 августа на трассе подмосковного комплекса технических видов спорта RDRC Racepark.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, автоспорт, гонки
17 августа 2022
273