Кибер-гонки: итоги чемпионата LADA Sport Rosneft eChampionship−2022

Фото: АвтоВзгляд
В московском картинг-клубе E-Go завершился Гранд-финал четвертого сезона чемпионата по виртуальным гонкам LADA Sport ROSNEFT eChampionship. По итогам двух напряженных заездов пилот кибер-команды LADA Sport Rosneft Кирилл Антонов вновь удостоился статуса сильнейшего симрейсера России.
Лика Затворная

В соревнованиях приняли участие десять самых быстрых симрейсеров, определившихся по итогам четырех этапов онлайн-чемпионата. Гранд-финал включал в себя два этапа на двух разных трассах — китайском автодроме Чжэцзян и малайзийском Сепанге. На каждой из трасс участникам предстояло пройти 25-минутную гонку. Итоговые позиции определялись по сумме двух заездов. Управляли гонщики виртуальными LADA Vesta.

Главное отличие Гранд-финала от этапов основой части чемпионата заключалось в том, что участники собрались на одной площадке и выступали на симуляторах RaceRoom от организаторов турнира, а не на своих устройствах, к которым они привыкли.

Как уже было сказано, лучшим из лучших снова оказался Кирилл Антонов из Твери. Показав в обеих гонках лучшее время на круге, Антонов записал в свой актив 52 очка из 52-х возможных, заполучив абсолютное лидерство в LADA Sport Rosneft eChampionship сезона 2022.

превышение скорости, безопасность дорожного движения, автоспорт, гонки, ралли
16 декабря 2022
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