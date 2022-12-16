Могут ли в действительности сотрудники ГИБДД потребовать от пассажира предъявить документы

Наверняка некоторые из вас сталкивались с ситуацией, когда в ходе остановки транспортного средства придорожные полицейские просили предъявить документы не только шофера, но и пассажиров. Насколько правомерны такие требования?

Справедливости ради стоит сказать, что обитатели салона, за исключением водителя, участниками дорожного движения как таковыми не являются. Оными их можно назвать лишь с большой натяжкой. По сути, это живой груз, который транспортирует пилот в автомобиле. Однако это не значит, что блюстители правопорядка не имеют права потребовать у седоков документы для проверки. Хотя тут, впрочем, не без нюансов.

Инспектор ГИБДД является представителем МВД, и в соответствии с законом «О полиции» вполне себе может попросить пассажиров предоставить для установления личности документы. Правда, у стражей порядка для этого должны быть веские основания. Скажем, подозрение неустановленных лиц в совершении какого-либо административного нарушения или того хуже — уголовно наказуемого преступления.