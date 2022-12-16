Могут ли в действительности сотрудники ГИБДД потребовать от пассажира предъявить документы

Наверняка некоторые из вас сталкивались с ситуацией, когда в ходе остановки транспортного средства придорожные полицейские просили предъявить документы не только шофера, но и пассажиров. Насколько правомерны такие требования?
Справедливости ради стоит сказать, что обитатели салона, за исключением водителя, участниками дорожного движения как таковыми не являются. Оными их можно назвать лишь с большой натяжкой. По сути, это живой груз, который транспортирует пилот в автомобиле. Однако это не значит, что блюстители правопорядка не имеют права потребовать у седоков документы для проверки. Хотя тут, впрочем, не без нюансов.
Инспектор ГИБДД является представителем МВД, и в соответствии с законом «О полиции» вполне себе может попросить пассажиров предоставить для установления личности документы. Правда, у стражей порядка для этого должны быть веские основания. Скажем, подозрение неустановленных лиц в совершении какого-либо административного нарушения или того хуже — уголовно наказуемого преступления.
Впрочем, проверить документы у спутников шофера гаишники могут, предположив, что последние находятся в розыске. Но самое простое, как уже было сказано, это банальная необходимость установить личность того или иного гражданина. Причем для совершения подобных действий полицейский не обязан отчитываться перед человеком о причине такой необходимости.
Однако, как правило, из пустого в порожнее сотрудники ГИБДД пассажиров не беспокоят. Обычно повышенное внимание к ним возникает, когда те ведут себя неадекватно, хамят, ругаются, скандалят, либо своим видом демонстрируют состояние, близко схожее с наркотическим опьянением. На худой конец, на том самом опьянении попался сам водитель, в салоне авто которого могут находиться запрещенные к обороту вещества. Карманы пассажиров — не исключение. Правда, обыскивать их полицейские имеют право лишь под видеозапись, либо с привлечением понятых. А еще люди в погонах нередко проверяют иногородних, что, собственно, совсем не лишнее, особенно в период проведения СВО.
В любом случае, законопослушному гражданину ничего не стоит показать полицейскому паспорт. Когда ты чист перед законом — бояться нечего. А вот спор с инспектором может обернуться поездкой в отделение, где вас не без удовольствия «промурыжат», пробивая по базам данных. Куда хуже, если докопаются до чего-нибудь другого…