«АвтоВзгляд» похулиганил на испытательном полигоне АВТОВАЗа

Представители прессы и блогосферы устроили ожесточенную борьбу за лидерство на треке, где пару недель назад случилась знаменитая рождественская «Гонка чемпионов». Собственно, на этих же машинах, коих специалисты подразделения LADA Sport построили всего шесть экземпляров.

Об уникальности проекта, конструктивных особенностях и, наконец, о том, как рулится и едет раллийная Vesta Sport NG портал «АвтоВзгляд» расскажет в самое ближайшее время. Следите за публикациями.

Пока же стоит добавить, что машины регулярно «ребилдят» и дорабатывают, а для нового сезона их было решено «обуть» в итальянские шины Pirelli с шипом 4,5 сантиметра! Для сравнения: раньше гонщики катались на 1,5-сантиметровых шипах. Иными словами, скорость на льду стала выше, зацеп — эффективнее, а эмоции — круче!