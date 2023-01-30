«АвтоВзгляд» похулиганил на испытательном полигоне АВТОВАЗа

Представители прессы и блогосферы устроили ожесточенную борьбу за лидерство на треке, где пару недель назад случилась знаменитая рождественская «Гонка чемпионов». Собственно, на этих же машинах, коих специалисты подразделения LADA Sport построили всего шесть экземпляров.
Об уникальности проекта, конструктивных особенностях и, наконец, о том, как рулится и едет раллийная Vesta Sport NG портал «АвтоВзгляд» расскажет в самое ближайшее время. Следите за публикациями.
Пока же стоит добавить, что машины регулярно «ребилдят» и дорабатывают, а для нового сезона их было решено «обуть» в итальянские шины Pirelli с шипом 4,5 сантиметра! Для сравнения: раньше гонщики катались на 1,5-сантиметровых шипах. Иными словами, скорость на льду стала выше, зацеп — эффективнее, а эмоции — круче!
В заездах принимают участие одновременно по два автомобиля, каждый из которых стартует со своей дорожки, которые расходятся после первого поворота, а далее сходятся вновь. Общая длина трека с закрытыми подъемами, резкой связкой поворотов и коварными спусками составляет 2,5 километра.
Этого расстояния хватает, чтобы на первом круге получить бешеную инъекцию адреналина, а на втором и вовсе умыться собственным потом. Этот как раз тот самый случай, когда на улице мороз, а пилотам жарче, чем летом в Ташкенте.
По итогам соревнований пальму первенства завоевал наш друг и коллега Вадим Гагарин из Auto Mail. Он уверенно объехал Михаила Кульдяева, занявшего почетное второе место, а также Юрия Урюкова, получившего бронзу. В женском зачете безоговорочным лидером ожидаемо стала Татьяна Елисеева. Поздравляем!