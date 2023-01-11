5 неожиданных сюрпризов, приготовленных АВТОВАЗом в 2023 году

После ухода иностранных акционеров, эксперты прочили АВТОВАЗу предсмертные судороги, однако этого не случилось. Скорее, наоборот. Волжане стремительно оправились от санкционной удавки, сумев достичь невероятных высот вопреки прогнозам скептиков и конкурентов в пик затянувшегося кризиса.
ПРОИЗВОДСТВО ПО-НОВОМУ
Убегая из России, оторвавшаяся от АВТОВАЗа французская Renault прогнозировали российскому автогиганту колоссальные убытки и полную остановку производства, которое, по мнению европейцев, если бы и завелось, то не раньше марта 2023 года. Однако уже 8 июня 2022 года вазовцы перезапустили сборку своего бестселлера в лице LADA Granta, в июле добавили ей антисанкционные версии Drive Active и Cross, затем инициировали рестарт внедорожного семейства LADA Niva и к августу вышли на полную рабочую неделю. А уже в сентябре волжане увеличили штат своих сотрудников более, чем на 1000 человек. Спрашивается, а зачем нам до этого нужны были французы? Впрочем, ответ очевиден: денег ради и финансов для…
НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА И НИКАКОГО ДЕФИЦИТА
По итогам 2022 года официальными дилерами LADA было реализовано без малого 190 000 автомобилей, позволив АВТОВАЗу занять почти треть рынка. Количество шоурумов увеличилось до 308 дилерских центров, а на экспорт отправлено немногим меньше 18 000 машин. К гадалке не ходи — эти показатели будут только расти. Скажем спасибо новым и будущим партнерам LADA из дружественных стран, которые полностью нивелируют дефицит автокомпонентов, включая жизненно важные системы и электронику. Кстати, АВТОВАЗу уже удалось заменить более 200 санкционных комплектующих, полностью избавившись от запаса некомплектных автомобилей.
НОВЫЕ СЕДАНЫ
Весной состоится серийный перезапуск обновленной LADA Vesta, чье производство перенесли из Ижевска в Тольятти. Здесь же, к слову, готовится к сборке еще один седан В-класса, вот только подробности о нем пока тщательно скрывают. Ближе к осени на конвейер вновь встанет LADA Largus, причем следующего модельного года. Примечательно, что автомобиль получит не только традиционные моторы внутреннего сгорания, но и полностью электрическую версию E-Largus. Ожидается, что всего по итогам 2023 года АВТОВАЗ произведет не менее 400 000 автомобилей. В их числе окажутся и совершенно новые модели, включая кроссоверы, созданные в содружестве с китайскими партнерами.
НОВЫЕ КРОССОВЕРЫ
Будущие модели сегмента SUV пропишутся на бывшем конвейере Nissan в Санкт-Петербурге, доставшемся АВТОВАЗу после ухода японской марки из России. Речь идет о новых кроссоверах, играющих в сегментах С и D, которые могут выйти на рынок с двойным названием, как плод коллаборации с азиатскими компаниями. А на головном заводе LADA в Тольятти готовится выпуск кроссовера класса В+, созданного на модифицированной архитектуре LADA Vesta. В общем, премьер от исконно русской марки — хоть отбавляй.
ПОБЕДА НАД КРИЗИСОМ
Несмотря на стагнацию авторынка, катаклизмы в стране и мире, «Лада» по итогам 2022 года завоевала статус самого продаваемого бренда на российском рынке. Пальму первенства одержала LADA Granta, нашедшая без малого 100 000 новых владельцев. Второе место поделили между собой внедорожники Niva Legend и Travel с показателем в 40 000 проданных машин, а замкнула тройку лидеров флагманская LADA Vesta, которую выбрали немногим меньше 30 000 покупателей. Отрадно, что тольяттинцы не утратили ни один из экспортных рынков. Скажем больше: их число будет только расти. Чего нельзя сказать о ценах, которые АВТОВАЗ не повышает, стараясь удовлетворить Президента Путина, велевшего насытить страну доступными и качественными автомобилями для народа.