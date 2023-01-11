5 неожиданных сюрпризов, приготовленных АВТОВАЗом в 2023 году

После ухода иностранных акционеров, эксперты прочили АВТОВАЗу предсмертные судороги, однако этого не случилось. Скорее, наоборот. Волжане стремительно оправились от санкционной удавки, сумев достичь невероятных высот вопреки прогнозам скептиков и конкурентов в пик затянувшегося кризиса.

ПРОИЗВОДСТВО ПО-НОВОМУ

Убегая из России, оторвавшаяся от АВТОВАЗа французская Renault прогнозировали российскому автогиганту колоссальные убытки и полную остановку производства, которое, по мнению европейцев, если бы и завелось, то не раньше марта 2023 года. Однако уже 8 июня 2022 года вазовцы перезапустили сборку своего бестселлера в лице LADA Granta, в июле добавили ей антисанкционные версии Drive Active и Cross, затем инициировали рестарт внедорожного семейства LADA Niva и к августу вышли на полную рабочую неделю. А уже в сентябре волжане увеличили штат своих сотрудников более, чем на 1000 человек. Спрашивается, а зачем нам до этого нужны были французы? Впрочем, ответ очевиден: денег ради и финансов для…