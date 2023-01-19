15 новых автомобилей, которые будут выпускать на российских заводах

Прежде всего, порадуемся за АВТОВАЗ, которому достался в ведение бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Именно тут волжане готовятся наладить сборку сразу двух новейших моделей, коими станут кроссоверы, играющие в сегментах C и D. Подробностей о них пока, увы, нет. Единственное, что известно: помощь в строительстве автомобилей вазовцам окажут китайцы, переговоры с которыми сейчас находятся на завершающей стадии. Впрочем, это еще не все новости от бренда LADA. Так, на головном конвейере в Тольятти АВТОВАЗ планирует запустить еще один кроссовер сегмента В+, созданный на архитектуре флагманской Vesta. А еще продуктовую линейку паровоза отечественного автопрома пополнит новый седан В-класса. В общем, буквально завалит нас Волжский автозавод своими новинками — копите деньги.

На бывшей столичной площадке ушедшего восвояси Renault, как вы уже знаете, стартовало производство двух моделей возрожденного бренда «Москвич». Речь о компактном кроссовере с индеком 3 и электропаркетнике с приставкой «е». Но на этом марка не остановится. В ближайших планах завода инициировать выпуск и других автомобилей, созданных по лекалам китайской JAC. Причем в их числе не только представители SUV, но и седаны.

А под Саратовом вовсю ведется подготовка к сборочному процессу некоего электрического вэна под названием Alfarus. На первоначальном этапе нам обещают не менее 2000 автомобилей. Точнее, электромобилей. Причем, как не трудно догадаться, тоже китайских. Если подробнее, то перелицованных FAW Bestune NAT, предназначенных для использования в такси. Кстати, для нужд перевозчиков, включая каршеринг, их и будут выпускать. А значит, скоро мы сумеем проверить, проедет ли электрический вэн без дополнительной зарядки заявленные 420 километров пути. В условиях зимы и перманентных пробок, конечно, вряд ли. Хотя и права на попытку у модели это не отбирает.