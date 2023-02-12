Баха «Северный лес−2023»: тридцать три поломки

– Погода всегда непредсказуемая, особенно в феврале месяце, — посетовал Таланцев перед началом гонки. — Могут быть крепкие морозы, а могут прийти оттепели. В этом году, пока готовили трассу, было и то, и другое. Несколько недель назад оттаяло так, что снег сбило окончательно, потом он опять выпал, и снова ушло в плюс. Могу сказать, что неделю назад, на финальной проверке, трасса была идеальная, потому что все растаяло буквально до воды, а затем ударили морозы −12—15 градусов.
Все замерзло в ровную ледяную корку, чуть припорошило снегом и покрытие для шипов и настоящей ледовой гонки стало идеальным. На сегодняшний день с учетом нескольких теплых дней, покрытие достаточно мягкое. Однако прогноз обнадеживает. В ночь на пятницу хотя и ожидается небольшой плюс и даже может пройти дождь, но после обеда подморозит и тогда будут отличные условия для гонки. В воскресенье по программе у нас дальние круги 117 км и 94 км, где, на мой взгляд, развернется основная спортивная борьба и должна быть крепкая ледовая трасса…
Дождя в пятницу не было, но, повторимся, шел густой снег. Гоняться в условиях плохой видимости на предельных скоростях — сродни игре в русскую рулетку. Возможны и снежные наметы на трассе. Таковые были, но их все же смогли расчистить. В субботу, во второй полноценный день соревнования, погода радовала — снег прекратился. И второй гоночный день прошел в отличных погодных условиях и хорошей видимости, что позволило экипажам преодолевать спецучастки в приличном темпе, а многочисленные приключения на трассе держали зрителей в постоянном напряжении.
– Второй день «Северного леса−2023» для нашей команды выдался непростым, — рассказал руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Предстояло преодолеть три этапа по два круга. Первый — протяженностью 17 км, повторял трассу вчерашнего пролога. Второй — длиной 35 км — новый. Это очень интересный и разнообразный доп, в котором постоянно постоянно меняется конфигурация и рельеф. Стартовые 7 км — ходовые и скоростные, где участники развивали максимальную скорость. Затем трасса уходила в лес — там кусочек красивой дороги, напоминающий раллийную Карелию. Очень рельефно, вверх-вниз, много поворотов, потом отрезок узкой лесной дороги с ямами, местами с колеей, затем немного полей и потом опять узкий лес.
Уже на первом этапе у нас потеря. Поломалась машина Алексея Игнатова — полетела турбина. Кое-как доковыляли до финиша, но далее участвовать возможности не было. Ремонт. Механики восстановили машину, но этот экипаж нахватал столько штрафного времени, что победа в категории «Рейд-спорт» в этот раз нам не светит. Тем не менее, на третий день будем стремиться показать максимальный результат. Александр Русанов на первом этапе слегка приложил свою спортивную «Газель NN» и далее ехал с одним «глазом». На втором этапе пробили колесо о гранитные камни. Приехали на спущенном. Починились и на третий круг! По итогу дня Русанов и Мальцев демонстрируют хороший результат — вторые в Т1 и седьмые в абсолюте…
Хорошо едет категория Т3 — для багги подходящие узкие, расчищенные в снегу дорожки. В абсолюте лидирует экипаж Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных. Три минуты уступил лидеру экипаж Сергея Карякина/Антона Власюка, а тройку лучших замкнул экипаж Алексея Черкесова/Артема Шевелева.
Большие неприятности у потенциального лидера соревнования — экипажа Владимира Васильева и Олега Уперенко на BMW MINI. Поломка подшипника задней ступицы и финиш на трех колесах на пятом спецучастке привели к потере драгоценных минут и пенализации. В итоге они лишь на 18-й позиции и больше часа отстают от лидера. Выйти на первые роли у Васильева шансов нет.
Анастасия Нифонтова и Екатерина Жаданова хорошо стартовали на своем Can-Am Maverick. Ехали быстро и качественно. Затем улетели в снег:мговорят, что из-за поломки карданного вала. Вылезали долго, потом ковыляли к финишу. Времени потеряли много, не уложились в норматив и получили большую пенализацию. У женского экипажа денек выдался сложный. На заключительном этапе полетели рычаги. Ремонтировались на трассе. Они на 22-м месте в итоговой классификации дня.
С техническими проблемами в этот сложный день столкнулись и другие участники: Вячеслав Папуцкий сломал коробку передач, Алексей Шмотьев — кулак, а Павел Андреев — кардан. Экипаж Бориса Гадасина встал на уши. Говорят, что из-за поломки привода. Как видите, потерь много. Но все спортсмены настроены на борьбу. Даже те, кто потерял шанс стать победителем «Северного леса−2023».
– Баха очень интересная, — говорит пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Наши спортивные «Газели NN» не везде хорошо проходят — габариты великоваты. Едем с удовольствием и на кураже! Использую все свои навыки раллиста, чтобы втискивать машину в узкие проулочки. Завтра денек обещает быть непростым, но в этом и вся сущность ралли-рейдов!