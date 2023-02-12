Баха «Северный лес−2023»: тридцать три поломки

– Погода всегда непредсказуемая, особенно в феврале месяце, — посетовал Таланцев перед началом гонки. — Могут быть крепкие морозы, а могут прийти оттепели. В этом году, пока готовили трассу, было и то, и другое. Несколько недель назад оттаяло так, что снег сбило окончательно, потом он опять выпал, и снова ушло в плюс. Могу сказать, что неделю назад, на финальной проверке, трасса была идеальная, потому что все растаяло буквально до воды, а затем ударили морозы −12—15 градусов.

Все замерзло в ровную ледяную корку, чуть припорошило снегом и покрытие для шипов и настоящей ледовой гонки стало идеальным. На сегодняшний день с учетом нескольких теплых дней, покрытие достаточно мягкое. Однако прогноз обнадеживает. В ночь на пятницу хотя и ожидается небольшой плюс и даже может пройти дождь, но после обеда подморозит и тогда будут отличные условия для гонки. В воскресенье по программе у нас дальние круги 117 км и 94 км, где, на мой взгляд, развернется основная спортивная борьба и должна быть крепкая ледовая трасса…

Дождя в пятницу не было, но, повторимся, шел густой снег. Гоняться в условиях плохой видимости на предельных скоростях — сродни игре в русскую рулетку. Возможны и снежные наметы на трассе. Таковые были, но их все же смогли расчистить. В субботу, во второй полноценный день соревнования, погода радовала — снег прекратился. И второй гоночный день прошел в отличных погодных условиях и хорошей видимости, что позволило экипажам преодолевать спецучастки в приличном темпе, а многочисленные приключения на трассе держали зрителей в постоянном напряжении.