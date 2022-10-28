Баха «Тихий Дон−2022»: пожары, столкновения, сходы

В Ростовской области состоялся заключительный этап Чемпионата России по ралли-рейдам. Для легковых авто он стал пятым в сезоне, а для грузовиков — третьим и финальным. В былые годы ралли торжественно стартовали на Театральной площади Ростове-на-Дону, но за время пандемии привыкли жить тихо — заметят мероприятие и запретят в последний момент — так что лучше не высовываться.
А потому центр гонки расположили в станице Вешенской Шолоховского района. Самый настоящий Тихий Дон — над именем ралли голову не ломали. Так оно и называется — баха «Тихий Дон» длилось три дня. Первый — 15-километровый пролог. Второй и третий — полноценные 270 км (СУ 248) и 287 км (СУ 260 км). В начале гонки спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин был настроен по-боевому:
– Для нашей команды важна каждая гонка, говорит г-н Субботин. — И плевать, с каким результатом мы к ней подходим. Нет таких ралли, где можно сказать, что «здесь мы потренируемся, тут мы просто прокатимся, а там проверим штурманов». Мы хотим побеждать в каждом турнире и везде демонстрировать преимущества наших машин и пилотов.
Выкладываемся всегда на все 100%! Мы намерены достойно выступить в классе грузовиков. В грузовом зачете выставляем три «Садко Next 4x4». Все экипажи — высочайшего уровня. И нас не смущают лидеры мирового тура — КамАЗ и МАЗ. Наши машины быстры, надежны, отменно управляются. Стоит кому-то из лидеров ошибиться, наши грузовики своего не упустят. Организаторы немного изменили прошлогодний маршрут. Обещают поменьше леса и побольше песков и степей. Все правильно. Грузовикам в лесу тяжело. Скорости высоки и даже небольшие ветки с корнем вырывают боковые зеркала, вышибают стекла.
Ну, а в легковом зачете идет наша ударная группа из двух «Газелей» — Next и NN. Причем на новой «Газель Next» с независимой подвеской поедут действующие чемпионы страны Игнатов и Павлов. Они участвуют в зачёте «Рейд Спорт». А в Т1 едет экипаж Русанов/Мальцев на проверенном NN с мостами в передней и задней подвесках. Задача неизменна: подняться как можно выше в турнирной таблице. Парни уже прикатились к машинам и в Вешенской должны выстрелить как следует!..
Первый день соревнований — 15-километровый пролог. Если не поломаться и не закопаться, то разница во времени между медленными и быстрыми экипажами не очень велика. Смысл победы в том, что лучшие имеют возможность выбрать наиболее подходящую позицию старта на следующий день.
Денис Кротов — победитель «Шелкового пути 2022» — по непонятной причине сошел с дистанции, даже не стартовав. Он привез технику, оплатил взносы, вышел на старт и… уехал. Машина вроде бы в порядке, возможны какие-то личные или рабочие проблемы. После отъезда Кротова у Владимира Васильева не осталось полноценных соперников. Все остальные машины слабее и не могут сравниться с гоночным болидом BMW Mini Васильева.
Лучшее время на прологе неожиданно показал Борис Гадасин на G-Force T−3GF: прототип может похвастать хорошей конструкцией, но крайне низкой надежностью. На летнем «Шелковом пути» эти машины не столько ехали, сколько ремонтировались и в итоге сошли с дистанции. Не изменил себе его G-Force и в этот раз.
Гадасин выбрал себе пятую позицию старта, что вполне разумно: первые проложат дорогу и можно идти по следам, медленные позади и не мешаются, грузовики не поспеют разрыть трассу. Но стратегия и тактика в очередной раз столкнулись с надежностью, которая вновь подкачала. G-Force Гадасина намертво встал через 5 км после старта — поломка двигателя.
– Мы сегодня отдохнем и завтра поедем, — сказал Борис Гадасин. — У нас были ресурсные испытания мотора, который прошел у нас ралли-марафон «Дакар», все этапы Чемпионата и Кубка России. У нас была задача — проверить, сколько километров боевого хода выдержит. Вот вчера у него была «лебединая песня»…
Занятная логика. Может быть и на «Шелковом пути» на G-Force проходили некие ресурсные испытания узлов и агрегатов, которые намеренно не ремонтировали и не меняли заранее — ждали пока помрут своей смертью? Мотор заменили, но Гадасин все равно выбыл из гонки. В финальный день оформил сход и второй экипаж в составе Андрея Новикова и Андрея Рудницкого на G-Force.
Основная интрига ралли «Тихий Дон» была в категории грузовиков. Извечный вопрос — сможет ли МАЗ обогнать КамАЗ? Уже в первый день стало ясно, что не сможет. Экипаж лидера белорусской команды Сергея Вязовича налетел на сосну и застрял. Поломался МАЗ Вишневского, экипаж долго занимался ремонтом и безнадежно отстал. Стало ясно, что «КАМАЗ Мастер» однозначно побеждает.
Грузовики разрыли проселочные дороги. Такое впечатление, что сотни километров вскопали тысячи мотоблоков. Даже легкие багги испытывали сложности. На второй день сошлел с дистанции лидер Т3 — экипаж Анастасии Нифонтовой:
– В первый гоночный день беды ничего не предвещало, — говорит Нифонтова. — Был сложный техничный трек — два круга по 124 км. На первом круге «Крош» (так Анастасия называет свое багги) И в финальный день настрой был более чем боевой — держать лидирующий темп, что, надо сказать, у нас неплохо получалось ровно до 110-го км первого круга, где мы уже выигрывали около 4 минут у нашего преследователя Армена Пузяна, пока…. Пока мы просто свернули не туда, проехали без дороги метров 500 и угодили в одну единственную в округе воронку 2х2х2 метра. Поскольку это было сродни удару в стенку на скорости около 30—40 км/ч, то у «Кроша» мгновенно отломались обе шаровые. В итоге — бесславное возвращение в бивуак и сход. К счастью, победы на предыдущих этапах дали хороший задел и при всех вводных у нас еще есть шанс побороться за чемпионство в этом сезоне. Для этого на финальном этапе нам нужна только победа. Так что возвращаемся в Москву побитые, но не сломленные!..
На второй день сошел с дистанции экипаж Татьяны Сычевой на багги: не вышли на финальный этап СУ5 и оформили сход. Продолжались проблемы у Сергея Вязовича на МАЗ — полетела турбина. Вообще, поломок на соревнованиях становится все больше и, возможно, причина кроется в отсутствии необходимо запаса деталей.
– Да, у некоторых команд в будущем могут быть проблемы с запчастями, — объясняет ситуацию Вячеслав Субботин. — Особенно у тех, кто создал спортивный болид, имеющий мало общего с серийной продукцией. У нас ситуация иная. Спортивные автомобили ГАЗ на 80% состоят из серийных узлов и агрегатов. Такова принципиальная позиция завода. Поэтому мы оптимистично смотрим в будущее, в том числе и спортивное. Будем дальше гоняться и гоняться успешною Автомобили ГАЗ всегда приходят к финишу!..
В финальный день по трассе мчалась пожарная машина — загорелся экипаж №241 Игоря Богородского и Андрей Кривохатько. Прогорел глушитель, от него загорелся пластик и занялось… Когда приехали пожарные, остался только обугленный остов. К счастью, экипаж не пострадал.
В абсолютном зачете (грузовики в него не входят) и в категории Т1 вполне прогнозируемым победителем стал Владимир Васильев. Он досрочно стал чемпионом России по ралли-рейдам. В его активе это уже пятое чемпионство. Второе место в категории Т1 у экипажа команды «ГАЗ Рейд Спорт» на «Газель NEXT». В категории Т3 лучший результат показал экипаж Армена Пузяна из команды «Nakusi Racing Team». В категории грузовиков опять весь подиум занял «КАМАЗ Мастер».
– На ралли Тихий Дон наши грузовики заняли 6-е, 7-е и 8-е места из 10 участников, — подвел итоги руководитель грузового отделения команды «ГАЗ Рейд Спорт» Михаил Шкляев. — Для соревнования, в котором выступает мировой топ грузовиков — результат хороший!..
Шесть экипажей оформили сход: Анастасия Нифонтова/Екатерина Жаданова, Андрей Новиков/Андрей Рудницкий, Борис Гадасин/Дмитрий Кожухов, Михаил Расторгуев/Петр Пономарев, Андрей Сушенцов/Дмитрий Павлов, Татьяна Сычева/Александр Алексеев.
В категории R победителем стал экипаж Алексея Черкесова, серебро у Андрея Горькова, бронза у экипажа Алексея Игнатова из команды «ГАЗ Рейд Спорт».
– Подиум есть, — сказал Алексей Игнатов. — В первый день потеряли время из-за поломки ходовой и нагнать не поспели. Будем готовиться. Финал Чемпионата России пройдет в начале декабря в Ульяновской области — ралли «Засечная черта»!