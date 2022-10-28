Баха «Тихий Дон−2022»: пожары, столкновения, сходы

– Для нашей команды важна каждая гонка, говорит г-н Субботин. — И плевать, с каким результатом мы к ней подходим. Нет таких ралли, где можно сказать, что «здесь мы потренируемся, тут мы просто прокатимся, а там проверим штурманов». Мы хотим побеждать в каждом турнире и везде демонстрировать преимущества наших машин и пилотов.

Выкладываемся всегда на все 100%! Мы намерены достойно выступить в классе грузовиков. В грузовом зачете выставляем три «Садко Next 4x4». Все экипажи — высочайшего уровня. И нас не смущают лидеры мирового тура — КамАЗ и МАЗ. Наши машины быстры, надежны, отменно управляются. Стоит кому-то из лидеров ошибиться, наши грузовики своего не упустят. Организаторы немного изменили прошлогодний маршрут. Обещают поменьше леса и побольше песков и степей. Все правильно. Грузовикам в лесу тяжело. Скорости высоки и даже небольшие ветки с корнем вырывают боковые зеркала, вышибают стекла.

Ну, а в легковом зачете идет наша ударная группа из двух «Газелей» — Next и NN. Причем на новой «Газель Next» с независимой подвеской поедут действующие чемпионы страны Игнатов и Павлов. Они участвуют в зачёте «Рейд Спорт». А в Т1 едет экипаж Русанов/Мальцев на проверенном NN с мостами в передней и задней подвесках. Задача неизменна: подняться как можно выше в турнирной таблице. Парни уже прикатились к машинам и в Вешенской должны выстрелить как следует!..