Ралли «Северный лес−2023»: в снежной пелене

Грузовики в зимних гонках не участвуют. Основная причина в том, что мощные машины так разрывают снег и лед, что после них очень сложно, а порой и невозможно проехать даже подготовленным, но все же легковым спортивным автомобилям. В общем, если пустить грузховики, то на них гонка и закончится. Есть и особенности в подготовке трассы применительно к габаритам автомобиля.

— В прошлом году были сложности, — вспомнил былое штурман Евгений Павлов, выступающий на спортивной «Газель NN». — Наши машины довольно длинные, и в прошлом году они порой не вписывались в очень крутые повороты: приходились сдавать назад и в два-три приема делать заходы. Теряли с таким трудом завоеванные секунды. Хотя багги категории Т3 пролетали со свистом. Мы надеемся, что организаторы учли прошлые ошибки. Беспокоят и ветки, свисающие над дорогой. Если их не уберут заранее, то мы останемся без лобовых стекол. В общем, есть опасения, но настрой — на победу!..

Настрой у всех спортсменов радостный — все соскучились по соревнованиям.

— Старт сезона в ралли-рейдах начался чуть позже, чем мы привыкли, — рассказал самый именитый участник ралли Владимир Васильев, команда VRT. — Обычно стартовали 1 января на «Дакаре», но в этом году я начал сезон с раллийной истории — проехал уже одну гонку Чемпионата России по ралли, а в рейдах первая гонка —это баха «Россия — Северный лес». Ждали ее и беспокоились о погоде, которая преподносит сюрпризы: сегодня вон снегопад какой большой. А ночью еще и перемело все трассы — пришлось опять чистить. Мы готовы к гонке, на тестах техника показала себя хорошо. Мне нравятся те изменения, которые мы сделали к этому сезону в автомобиле. В календаре на этот сезон у меня намечается 21 гонка: ралли классическое и ралли-рейды. Практически по две гонки в месяц будем ехать..