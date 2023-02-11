Ралли «Северный лес−2023»: в снежной пелене

— «Северный лес» не прощает ошибок пилота и штурмана, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. — При небрежности пилотирования на обычном ралли чаще всего есть возможность проскочить по обочине и даже по полю. Здесь же ситуация иная — немного дал в сторону, завяз и сразу же ушел в аутсайдеры. Более того, расчищенные дорожки узкие и застрявший автомобиль может запросто перегородить дорогу остальным участникам, такое уже бывало не раз. С другой стороны, без риска ралли не выиграешь, нужен верный и точный расчет…
День перед стартом выдался напряженный. Шли тестовые заезды, после которых инженеры и механики вносили технические коррективы.
— Съездили на тесты в Парголово, — отметил Сергей Карякин (Snag Racing Team). — Хорошо покатались, посмотрели грунт, почувствовали машину, готовы к старту. Хотим ехать и побеждать! Настроение, конечно, боевое. Мы сюда в первую очередь за настроением ехали. Погода — супер. Снежочек. Самое то! Надеюсь, что снегопад все-таки закончится, иначе будет плохая видимость. Но, думаю, мы справимся…
К сезону команды усердно готовились, совершенствуя свои боевые машины.
— На бахе «Северный лес−2023» мы презентуем «Газель NN» с независимой передней подвеской, двухрядной кабиной, короткой легкой рамой и короткой базой, — рассказывает руководитель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. — Мы понизили массу и, соответственно, ниже сместился центр тяжести. Но главное — независимая подвеска. На последнем этапе чемпионата страны 2022 года в Ульяновске мы доказали, что потенциал у этой машины огромный. Тогда мы выиграли в категории и приехали 5-ми в абсолюте с экипажем Игнатов/Павлов. Надеемся, что ребята достойно выступят и сейчас.
Второй автомобиль команды, заявленный в категории Т1 с экипажем Русанов/Мальцев — мостовая версия машины «Газель NN» с передним и задним зависимыми мостами. К сезону−2023 автомобиль также прошел модернизацию. Мы хорошо поработали с трансмиссией, амортизаторами, передаточным рядом и, главное, с мотором. Мы получили долгожданные движки Cummins Euro 6, которые по характеристикам дают по мощности плюс 50 л. с. и облегчают массу на 70 кг. Это очень круто!
Хочу также отметить, что и в других зачетных категориях, которые мы представим уже на следующих этапах Чемпионата России, также будут изменения. В грузовиках мы поработали над массой, серьезно снизив ее, поработали над передней подвеской — поменяли немного кинематику и тоже уменьшили массу, по-другому настроили амортизаторы и очень серьезно работаем над моторами, чтобы выставить новые двигатели с большей мощностью и крутящим моментом. Интересным и, на мой взгляд, очень перспективным направлением становится класс Т3, который мы изучаем и планируем развивать на нашей технологической базе. Пока тестово я езжу на таком автомобиле — это Can-Am Maverick 2019 года обладателя Кубка Мира Федора Воробьева. Машину мы уже улучшили, дополнили спортивными технологиями ГАЗ. Сейчас и плотно занимаемся настройками…
Грузовики в зимних гонках не участвуют. Основная причина в том, что мощные машины так разрывают снег и лед, что после них очень сложно, а порой и невозможно проехать даже подготовленным, но все же легковым спортивным автомобилям. В общем, если пустить грузховики, то на них гонка и закончится. Есть и особенности в подготовке трассы применительно к габаритам автомобиля.
— В прошлом году были сложности, — вспомнил былое штурман Евгений Павлов, выступающий на спортивной «Газель NN». — Наши машины довольно длинные, и в прошлом году они порой не вписывались в очень крутые повороты: приходились сдавать назад и в два-три приема делать заходы. Теряли с таким трудом завоеванные секунды. Хотя багги категории Т3 пролетали со свистом. Мы надеемся, что организаторы учли прошлые ошибки. Беспокоят и ветки, свисающие над дорогой. Если их не уберут заранее, то мы останемся без лобовых стекол. В общем, есть опасения, но настрой — на победу!..
Настрой у всех спортсменов радостный — все соскучились по соревнованиям.
— Старт сезона в ралли-рейдах начался чуть позже, чем мы привыкли, — рассказал самый именитый участник ралли Владимир Васильев, команда VRT. — Обычно стартовали 1 января на «Дакаре», но в этом году я начал сезон с раллийной истории — проехал уже одну гонку Чемпионата России по ралли, а в рейдах первая гонка —это баха «Россия — Северный лес». Ждали ее и беспокоились о погоде, которая преподносит сюрпризы: сегодня вон снегопад какой большой. А ночью еще и перемело все трассы — пришлось опять чистить. Мы готовы к гонке, на тестах техника показала себя хорошо. Мне нравятся те изменения, которые мы сделали к этому сезону в автомобиле. В календаре на этот сезон у меня намечается 21 гонка: ралли классическое и ралли-рейды. Практически по две гонки в месяц будем ехать..
Первый день «Северного леса−2023» — короткий пятнадцатикилометровый пролог. Весь день, повторимся, шел снег. У небес настроение менялось. То шли редкие пушистые снежинки — этакий романтик, то снег начинал валить так, что за несколько минут покрывал белым одеялом всю машину. На такую «непрозрачную» для съемки погоду с тоской смотрели фото- и видео операторы. С тревогой осадки воспринимали и спортсмены. Но не все.
— По мне — чем хуже будет погода, тем лучше для нас, — уверенно заявил пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов. — Оба наших экипажа имеют большой опыт классического ралли. Так что на скользких и заснеженных дорожках у нас есть все шансы проявить мастерство!
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