Россиянин примет участие в мировом Чемпионате по дрэг-рейсингу в США

NHRA — крупнейший мировой Чемпионат по дрэг-рейсингу, проходящий на лучших дрэг-стрипах Америки. Еще в 2021 году Дмитрий Саморуков четко дал понять, что имеет сереьзные планы взойти на пьедестал.

Что ж, будем болеть. Тем более, что в содружестве с инженером Адамом Фламхольцем и настоящим гуру двигателестроения Майком Янисом был создан новый эффектный болид Camaro ProMod.

Сезон NHRA−2023 состоит из 23 этапов, в десяти из них участвует класс ProMod. Старт, как уже было сказано, намечен на 9 марта. Наряду с двадцатью пилотами проявит себя и Дмитрий, выступающий под номером 8333.

Напомним, что чемпионом прошлого года оказался Кристофер Торн, которому намерен задать жару российский гонщик.