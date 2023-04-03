Бразильский карнавал: взлеты и падения фестиваля «Прорыв−2023»

Если в прошлом году из-за всем известных событий организаторы не смогли привезти на фестиваль иностранных спортсменов, то в этот раз их было аж четверо: швед Даниэль Бодин, француз Сильван Массон, а также бразильцы Николас Рамау Барбоза Феррейра и Жонилсон да Сильва. Все — демонстрировали мастерство именно в дисциплине мотофристайла. Вот только насладиться трюками именитых райдеров было проблематично.

Дело в том, что уважаемых гостей выпускали на «сцену» вместе с десятком представителей российской команды FMX13, основанной Алексеем Колесниковым. Фристайлеры выпрыгивали из-за кулис один за другим — не зная, кто в какую экипировку облачен, их никак не идентифицируешь. По уровню тоже — он у всех высокий. Все трюки, по крайней мере, на обывательский взгляд, сложные. Все — выполняются чисто.

Под аплодисменты, которыми провожали мотофристайлеров, на арену вышла «легкая артиллерия» — BMX (маленькие велосипеды), FSX (побольше), самокаты, два моноколеса и ролики. Но номер, по сути, тот же: разгон с высокого подъема, прыжок на одном трамплине, какой-либо трюк, приземление. И здесь самой любопытной была именно последняя часть — многим спортсменам не удавалось после полета встать на колеса, и они скатывались по резиновому покрытию.