Бразильский карнавал: взлеты и падения фестиваля «Прорыв−2023»

На часах 16.10: шоу должно было начаться десять минут назад, но на арене по-прежнему темно, а на экранах все еще крутятся рекламные заставки организатора мероприятия — Департамента спорта города Москвы — и его партнеров. Еще десять минут, и на трибунах не остается свободных мест. «У нас довольно быстро случился солдаут», — рассказали позже менеджеры фестиваля. — «Все билеты раскупили, остались только VIP-комнаты за 15 000 рублей».
Шоу началось с задержкой на полчаса, но, кажется, никто особо не расстроился. Открыли фестиваль — скажем так, вышли на разогрев — спортсмены на BMX, роликах и самокатах. Покрутились на пятачках между трамплинами, попрыгали, настроили публику. Следом за ними на сцену поднялся ведущий: он дал старт первой «большой» дисциплине — мотофристайлу. Она и стала ключевой — представители FMX «выкатывались» в течение шоу несколько раз.
Если в прошлом году из-за всем известных событий организаторы не смогли привезти на фестиваль иностранных спортсменов, то в этот раз их было аж четверо: швед Даниэль Бодин, француз Сильван Массон, а также бразильцы Николас Рамау Барбоза Феррейра и Жонилсон да Сильва. Все — демонстрировали мастерство именно в дисциплине мотофристайла. Вот только насладиться трюками именитых райдеров было проблематично.
Дело в том, что уважаемых гостей выпускали на «сцену» вместе с десятком представителей российской команды FMX13, основанной Алексеем Колесниковым. Фристайлеры выпрыгивали из-за кулис один за другим — не зная, кто в какую экипировку облачен, их никак не идентифицируешь. По уровню тоже — он у всех высокий. Все трюки, по крайней мере, на обывательский взгляд, сложные. Все — выполняются чисто.
Под аплодисменты, которыми провожали мотофристайлеров, на арену вышла «легкая артиллерия» — BMX (маленькие велосипеды), FSX (побольше), самокаты, два моноколеса и ролики. Но номер, по сути, тот же: разгон с высокого подъема, прыжок на одном трамплине, какой-либо трюк, приземление. И здесь самой любопытной была именно последняя часть — многим спортсменам не удавалось после полета встать на колеса, и они скатывались по резиновому покрытию.
Следующий номер — стантрайдеры. И это стало, пожалуй, главным разочарованием вечера. Нет, ребята молодцы — красиво крутились на своих «мотиках»: вставали на одно колесо, исполняли акробатические трюки, дрифтили. Примечательно, кстати, что выступила и первая в России девушка-стантрайдер Дарья Харченко, но полюбоваться ей смогли не все. Организаторы крайне неудачно расставили громоздкие трамплины и батуты, что разделило арену на две части. Наблюдать происходящее на обеих можно было лишь из центра — журналисты и другие зрители, расположившиеся на боковых трибунах, остались обделенными.
Разнообразить программу фестиваля «Прорыв» были призваны звезды Российской дрифт серии, сначала поочередно, а потом и синхронно крутившие «бублики» на двух машинах, гимнасты, представители дисциплины Extrime acro (падение с высоты на батут). Еще должен был состояться номер Big Air (прыжок снегохода под управлением шведа Даниэля Бодина), но вместо него зрителям показали видеозапись с фатальной тренировки — до шоу техника не дожила. Ну а на закуску оставили рок-группу The Hatters.
Подводя итог, «Прорыв» можно оценить на «тройку с плюсом». Моментами, конечно, было зрелищно, но в целом — скучновато. Ограниченная видимость, лишенная смыслового скелета программа. Шоу больше напоминало структурированную, но сухую презентацию спортсменов: пока райдеры исполняли однообразные трюки, ведущий невпопад перечислял их имена. Впрочем, за неимением других развлечений, которые мы потеряли из-за санкционного давления, почему бы и нет?