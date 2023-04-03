Госуслуги: что будет, если показать полиции приложение вместо «прав»

Итак, с порталом «Госуслуги» нам теперь жить вечно: кнопка «удалить профиль» внезапно исчезла из доступных опций, так что всё и все теперь в одном приложении навсегда. Впрочем, не так уж это и плохо: госуслуги плотно вошли в быт, став удобным и крайне важным во многих аспектах сервисом. В том числе — для управления автомобилем.
Дело в том, что еще в прошлом году в качестве дополнения к основному приложению появился сервис «Госуслуги Авто» с очень актуальным и востребованным функционалом: там содержатся в/у пользователя и свидетельства о регистрации на все личные транспортные средства, которые теоретически можно продемонстрировать сотруднику ГАИ в случае забытых документов.
Правда, ранее лишь теоретически — полицейские отмахивались от телефона, как от назойливой мухи, и требовали оригиналы, не желая слушать о всех этих «ваших приложениях». Но тут что-то в системе изменилось. Оказывается, этот сервис «тестировался» до марта 2023 года, а дорожная полиция могла требовать оригиналы. На дворе уже апрель, самое время провести эксперимент. А вот и подходящий под все условия взмах полосатого жезла!
Москва, МКАД. Вежливо и без грубости, абсолютно честно декларируем свое желание продемонстрировать вместо ламинированной бумаги современные технологии: как ни странно, сотрудник никакой агрессии не проявляет, спокойно берет свой рабочий планшет, сканирует тот самый QR-код и отпускает с миром. Действительно: и «права», и СТС мгновенно «всплывают» в системе, тащить из кармана замшелую «корку» уже не обязательно. Однако!
Раз уж пошла «такая пьянка», проявляем гражданскую позицию, в смысле — природное любопытство: неужто теперь можно не боятся забытых документов? Телефон-то сейчас никто дома не оставит! Увы, все не так гладко. В столице, где связь присутствует в каждом углу, а все без исключения гаишники вооружены созданными специально для службы планшетами, такая опция действительно присутствует и никаких проблем быть не должно.
Однако интернет есть не везде и не всегда, да и оснащение патрульных экипажей, увы, не равноценное во всех регионах. Поэтому лучше все же не забывать оригиналы документов, несмотря на наличие электронной копии в «Госуслугах». Впрочем, стоит признать и обратную сторону медали: приложение работает и в экстренной ситуации может сэкономить невиданную гору нервных клеток.