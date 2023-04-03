Госуслуги: что будет, если показать полиции приложение вместо «прав»

Итак, с порталом «Госуслуги» нам теперь жить вечно: кнопка «удалить профиль» внезапно исчезла из доступных опций, так что всё и все теперь в одном приложении навсегда. Впрочем, не так уж это и плохо: госуслуги плотно вошли в быт, став удобным и крайне важным во многих аспектах сервисом. В том числе — для управления автомобилем.

Дело в том, что еще в прошлом году в качестве дополнения к основному приложению появился сервис «Госуслуги Авто» с очень актуальным и востребованным функционалом: там содержатся в/у пользователя и свидетельства о регистрации на все личные транспортные средства, которые теоретически можно продемонстрировать сотруднику ГАИ в случае забытых документов.

Правда, ранее лишь теоретически — полицейские отмахивались от телефона, как от назойливой мухи, и требовали оригиналы, не желая слушать о всех этих «ваших приложениях». Но тут что-то в системе изменилось. Оказывается, этот сервис «тестировался» до марта 2023 года, а дорожная полиция могла требовать оригиналы. На дворе уже апрель, самое время провести эксперимент. А вот и подходящий под все условия взмах полосатого жезла!