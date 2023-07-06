Тяжеловесная интрига: почему ралли «Шелковый Путь−2023» будет полно сюрпризов

Кстати, в этот раз маршрут «Шелкового пути» впервые пролегает по Южному Уралу, и в этом заключается одна из главных интриг события, поскольку ни один из гонщиков не имеет фактического представления о ландшафте и тонкостях грунтового покрытия в регионе.

Кадровые перестановки

Ожидается, что главная схватка традиционно развернется в грузовом зачете, ибо в этом классе как всегда не обошлось без сюрпризов. Во-первых, у фаворита гонки — у команды «КАМАЗ-Мастер» — случились «кадровые перестановки»: пилот Сергей Куприянов отправился в путь без своего привычного штурмана (и брата по совместительству) Александра, который не смог выйти на трассу по состоянию здоровья. И как сработаются опытный камазовский пилот с новым «навигатором», покажет только финишная лента.

Уральский дебют

Во-вторых, впервые на «Шелковый путь» выходит гоночный грузовик «Урал», и вполне возможно, что эта «темная лошадка» удивит публику неплохим результатом.