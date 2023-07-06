Тяжеловесная интрига: почему ралли «Шелковый Путь−2023» будет полно сюрпризов

Кстати, в этот раз маршрут «Шелкового пути» впервые пролегает по Южному Уралу, и в этом заключается одна из главных интриг события, поскольку ни один из гонщиков не имеет фактического представления о ландшафте и тонкостях грунтового покрытия в регионе.
Кадровые перестановки
Ожидается, что главная схватка традиционно развернется в грузовом зачете, ибо в этом классе как всегда не обошлось без сюрпризов. Во-первых, у фаворита гонки — у команды «КАМАЗ-Мастер» — случились «кадровые перестановки»: пилот Сергей Куприянов отправился в путь без своего привычного штурмана (и брата по совместительству) Александра, который не смог выйти на трассу по состоянию здоровья. И как сработаются опытный камазовский пилот с новым «навигатором», покажет только финишная лента.
Уральский дебют
Во-вторых, впервые на «Шелковый путь» выходит гоночный грузовик «Урал», и вполне возможно, что эта «темная лошадка» удивит публику неплохим результатом.
В-третьих, в команде Горьковского автозавода появился довольно опытный пилот из Поднебесной Ма Годже. Да, он дебютант на «Шелковом пути», но у себя на родине взял немало призовых мест в аналогичных ралийных рейдах на грузовиках. Кстати, в мир автоспорта китайский пилот попал именно благодаря продукции нижегородского производителя. Дело в том, что в детстве у отца будущего гонщика был автомобиль ГАЗ−51, на котором совсем маленький Ма мечтал отправиться в ралли-рейд.
Замучаются пыль глотать
Интересной будет схватка и в категории квадроциклов, где примут участие шесть «райдеров» (один из которых, к слову сказать, девушка). В отличии от пилотов авто, которым штурман помогает строить маршрут и предупреждает об опасностях, квадроциклистам придется «скакать» по бездорожью, рассчитывая только на себя самих. И, поверьте, это отнюдь не прогулка выходного дня — в день «всадникам» в среднем нужно будет преодолевать по 500—550 километров пыльного офф-роуда. В общем, не шуточное испытание и для техники, и для людей.
Что касательно представленного на соревнованиях транспорта, то в гонке принимают участие пять мотовездеходов канадской марки Can-Am и один «японец» Yamaha Grizzly. Однако уже в следующем году на «Шелковый Путь» выйдут и отечественные квадроциклы от компании «Русская Механика».
Долго запрягают, да быстро едут
В 2023-м же рыбинский производитель ATV и снегоходов выступил в качестве официального партнера гонки. Как пояснила корреспонденту портала «АвтоВзгляд» руководитель гоночной команды «РМ-спорт» Юлия Андреева, прежде чем появиться на трассе столь серьезного соревнования и не ударить лицом в грязь на финише, необходимо как следует подготовиться:
— На «Шелковом пути−2023» мы внимательно изучим регламенты соревнования и требования к технике, чтобы к следующему году основательно подготовиться. В качестве своих квадроциклов и мастерстве наших гонщиков мы не сомневаемся, ведь за 6 сезонов, прошедших с момента основания гоночной команды в 2017 году, мы проехали более 21 000 км и практически всегда возвращались с трофеями. Но «Шелковый путь» — это своего рода королевская гонка, и чтобы показать достойный результат, нужно хорошенько «вооружиться», в том числе и подготовить к соревнованию абсолютно новую модель нашего квадроцикла.