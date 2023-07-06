Маленькая тайна воздушного фильтра: нужно ли снимать нетканый материал

Достать-то старый достали, но тонны пыли, что были в нем или скопились в коробе, могут запросто отправиться не в мусорку, а в «горшки», нанося урон тонкой структуре ДВС. Чугунная гильза, которой славен старый мотор, как-то переживает такое вмешательство, а вот современные напыления — вряд ли. Собственно говоря, воздушный фильтр для того и нужен, чтобы убрать из воздуха, поступающего в двигатель, все твердые фракции. На литр горючего бензиновому агрегату требуется почти 15 кг воздуха, дизелю — 30 кг. Представьте, сколько пыли и песка может насосать мотор за пару десятков километров пробега!

Чтобы защитить цилиндры и поршни, используют воздушный фильтр. Вставляем новый и едем? Как бы не так. Во-первых, фильтр нужно установить ровно, точно по инструкции, чтобы он не пропускал. Во-вторых, если на него с завода натянута специальная нетканая тряпочка, снимать ее не нужно. Это не ради красивой упаковки или защиты при транспортировке — это дополнительный фильтрующий элемент, который ко всему прочему показывает водителю степень изношенности расходника. Почернела ткань — надо менять.

Вы же наверняка знали, что в природе существуют разные типы «воздуханов», рассчитанные на разный пробег, вплоть до 100 000 км? Ну и про то, что автопроизводители потихоньку начинают рассчитывать необходимость технического обслуживания, исходя из моточасов, а не километров на одометре, также ведь, наверное, слышали. ДВС потребляет воздух и на холостых оборотах, а в этот момент километры вообще-то не наматываются….