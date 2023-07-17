Фортуна отвернулась: белоруский МАЗ снес с пьедестала КамАЗ

Десять дней изнуряющей гонки позади, экипажи прошли 5228 километров пути и даже физиономии тех гонщиков, кто не увидел клетчатый флаг в числе первых, излучают абсолютную радость. Оно и понятно, ведь добраться своим ходом до финиша столь сложного соревнования — уже победа.

Самое пристальное внимание публики было приковано, разумеется, к классу грузовых автомобилей. В былые годы для команды «КАМАЗ-Мастер» главным событием сезона было ралли «Дакар», где техника из Набережных Челнов из раза в раз «рвала» в клочья конкурентов. Однако на последний рейд россияне не поехали, поскольку международная федерация выдвинула требование подписать декларацию о политическом нейтралитете, что руководитель команды Владимир Чагин наотрез отказался делать. И в этой ситуации всем казалось, что камазовцы сосредоточат все усилия на победе в «Шелковом пути». Тем более, что из 12 грузовиков, представленных в классе, пять было с коняшкой на радиаторной решетке.

Численное превосходство не помогло

Увы, но фортуна — дамочка капризная и первым к финишу добрался грузовик МАЗ под управлением белоруса Сергея Вязовича. Второе и третье места взяли Эдуард Николаев (финишировав на 12 минут позже победителя) и Андрей Каргинов (с отставанием на 16 минут) из команды «КАМАЗ-Мастер». Кстати, последний раз КамАЗ проигрывал домашнее первенство аж 2011 году.

Дебютант «Шелкового пути» грузовик «Урал», увы, так и не стал темной лошадкой: уже после первого скоростного участка Казань–Уфа экипаж суровых мужчин из Челябинской области отставал от лидера на 50 минут, что в рамках даже многодневной гонки, где может случиться все что угодно — пропасть.