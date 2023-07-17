Фортуна отвернулась: белоруский МАЗ снес с пьедестала КамАЗ

Десять дней изнуряющей гонки позади, экипажи прошли 5228 километров пути и даже физиономии тех гонщиков, кто не увидел клетчатый флаг в числе первых, излучают абсолютную радость. Оно и понятно, ведь добраться своим ходом до финиша столь сложного соревнования — уже победа.
Самое пристальное внимание публики было приковано, разумеется, к классу грузовых автомобилей. В былые годы для команды «КАМАЗ-Мастер» главным событием сезона было ралли «Дакар», где техника из Набережных Челнов из раза в раз «рвала» в клочья конкурентов. Однако на последний рейд россияне не поехали, поскольку международная федерация выдвинула требование подписать декларацию о политическом нейтралитете, что руководитель команды Владимир Чагин наотрез отказался делать. И в этой ситуации всем казалось, что камазовцы сосредоточат все усилия на победе в «Шелковом пути». Тем более, что из 12 грузовиков, представленных в классе, пять было с коняшкой на радиаторной решетке.
Численное превосходство не помогло
Увы, но фортуна — дамочка капризная и первым к финишу добрался грузовик МАЗ под управлением белоруса Сергея Вязовича. Второе и третье места взяли Эдуард Николаев (финишировав на 12 минут позже победителя) и Андрей Каргинов (с отставанием на 16 минут) из команды «КАМАЗ-Мастер». Кстати, последний раз КамАЗ проигрывал домашнее первенство аж 2011 году.
Дебютант «Шелкового пути» грузовик «Урал», увы, так и не стал темной лошадкой: уже после первого скоростного участка Казань–Уфа экипаж суровых мужчин из Челябинской области отставал от лидера на 50 минут, что в рамках даже многодневной гонки, где может случиться все что угодно — пропасть.
Стабильное невезение
Не менее интересная борьба развернулась и в классе Т3 (мотовездеходы). Экипаж фаворитов соревнований Дмитрия Мордковича и Ивана Безденежных, не вписавшись в один из поворотов первого спецучастка, жестко приземлились в канаву, в результате чего технику пришлось реанимировать больше часа. А конкуренция в гонках на багги такова, что даже пятиминутое отставание от лидера не всегда получается отыграть, поэтому сразу стало понятно, что на высшую ступень пьедестала парням взойти будет ой как непросто.
Еще у одних явных претендентов на победу в зачетной группе «мотовездеходы» — Анастасии Нифонтовой и Екатерины Ждановой — гонка тоже не заладилась с первых же дней. То и дело дамочки на спецучастках пробивали колеса, из-за чего теряли драгоценные минуты, но продолжали с завидным упорством сражаться за первое место. Однако на пятом скоростном участке на их «баггушке» Can-Am Maverick словил клина подшипник промежуточного вала, сам вал лопнул и пробил картер движка… Как говорится, поезд дальше не идет, просьба освободить вагоны.
А вот экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка оказался более удачливым. Да, ехали, быть может, без огонька и задора, но очень стабильно, что в конечном итоге и позволило им одержать уверенную победу не только в своем классе, но и занять в марафоне в целом второе место.
Квадроциклистов станет больше
Кроме багги в ралли-рейде «Шелковый путь−2023» приняли участие шесть команд на ATV. В зачетной группе «Эндуро квадроциклы» наиболее проворным райдером оказался Анатолий Кузнецов на Can-Am Outlander Max, одолевший гонку за 33 часа и почти 10 минут. По словам первого заместителя руководителя проекта «Шелковый путь» Виктора Соколова, в планах организаторов на будущий год увеличить число участников в классе ATV:
- Зачетная группа «Эндуро квадроциклы» на «Шелковом пути» в этот раз была представлена скромно, однако гоночные баталии, разворачивающиеся в этом классе, невероятно захватывающие. Ведь здесь каждый из пилотов может рассчитывать только на себя, у него нет штурмана, который подскажет с маршрутом или поможет с ремонтом техники на трассе. Поэтому в наших планах вывести класс квадроциклов на новый уровень, увеличив количество команд…
К слову сказать, о намерении в будущем году показать себя в полный рост на «Шелковом пути» заявил отечественный производитель квадроциклов и снегоходов компания «Русская Механика». На прошедших соревнованиях она выступила как официальный партнер мероприятия, предоставив свой мотовездеход РМ 650−2 для розыгрыша среди зрителей на основной сцене, но уже в 2024-ом спортивная команда завода вступит в борьбу за медали. А шансы на победу у «RM Sport» весьма неплохие.
В мае этого года в городе Грозный гонщик «Русской Механики» Алексей Зверев (на заводе он работает ведущим инженером-конструктором и, по сути, своими руками и головой создает технику, которая не только радует любителей активного отдыха своей безотказностью, но позволят ему из раза в раз брать призовые места в различных состязаниях) одержал уверенную победу в кубке ралли Alpha Race серии «Шелковый путь». И как отметил на вручении памятной медали руководитель гонки Роберт Санакоев, очень ценно, что в мотозачете появилась настоящая заводская команда, способная показывать достойные результаты, соревнуясь с профессиональными гонщиками.