Ралли «Золото Кагана»−2023: как выжить в песках и победить

Астраханскую гонку пилоты и опасаются, и любят. Опасаются за предельную сложность и напряжение. Нагрузка такая, что обычно треть машин не доезжает до финиша! Любят за то же самое — за предельную сложность и напряжение. В таких условиях выдерживают и побеждают самые сильные и самые везучие!
Евгений Павлов — восьмикратный чемпион России, один из самых опытных штурманов нашей страны. Павлов сейчас выступает на спортивной «Газель Next» вместе с пилотом Александром Русановым. Евгений уже много раз откатывал Астрахань. Но каждый раз, как с чистого листа.
- Астраханские гонки всегда сложные, поскольку дороги убойные. Количество ям на погонный километр дороги превышает все мыслимые пределы: я удивляюсь, как техника выдерживает такие нагрузки. Хотя не всегда выдерживает. Поэтому результаты непредсказуемы — не все доезжают до финиша. Навигацию заранее оценить сложно. От гонки к гонке — по-разному. Наша спортивная «Газель» — очень достойный автомобиль, позволяющий держать более высокий темп, чем большинство соперников. Здесь, в Астрахани, постоянная «подвесочная работа». Важна живучесть машины и здесь наши машины проявляют свои лучшие качества. Экипажу, конечно, достается, но это уже мелочи. А для машины и победы такая трасса хороша, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» Евгений Павлов.
КОРОТКИЕ ЮБКИ — ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
Астрахань встретила спортсменов непривычно холодно. Обычно в апреле здесь вовсю печет солнышко. В футболке и то жарко, а девушки надевают отвлекающие внимание спортсменов короткие юбки. Но не в этом году! Два дня перед гонкой лупил дождь. Ночью температура ушла в минусовую отметку, так что на стеклах замерзла корочка льда. Впрочем, для песчаных астраханских просторов дожди не так уж страшны. Это не ульяновская «Засечная черта» с ее черноземами — стоит небесам всплакнуть, как трасса превращается в грязный каток!
Первый день — 20-километровый пролог, определяющий старт следующего дня соревнований. Самые быстрые едут впереди, тихоходы им не мешают. В Астрахань прибыли лучшие спортсмены страны: 43 экипажа на автомобилях и 10 человек на мотоциклах и квадроциклах.
Уже на прологе — первые потери. На старт не вышел экипаж Андрея Рудского на прототипе G-Force Bars. Аппарат очень интересный, но экипаж Рудского то хорошо едет, то очень хорошо ломается. Год назад гонка «Золото Кагана» была первыми этапами «Шелкового пути». Андрей Рудской хорошо начал гоняться, но затем поломался и сошел с дистанции — не удалось доехать даже до середины. Сейчас он привез свой G-Force Bars в Астрахань, но так и не проехал на нем, не выйдя на старт.
Основные претенденты на лидерство — Владимир Васильев с Олегом Уперенко на спортивном MINI. Очень серьезный грузовой состав — три КАМАЗа и один МАЗ — фактически «топ» Дакара. Это грузовые болиды, которые обгоняют всех на самом значимом ралли-марафоне мира! Наши спортсмены сейчас отстранены от ряда соревнований, поэтому российский Чемпионат и Кубок становятся очень насыщенными и зрелищными.
- На «Золото Кагана» мы приехали полным составом, — рассказал «АвтоВзгляду» спортивный директор команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин. Три грузовика ГАЗ «Садко» и две легковые «Газели». Для грузовиков это первый выход в свет в 2023-м году. На «Северном лесе» грузовики не участвовали по ряду причин: во-первых, нужны спортивные шипы, а во-вторых, большие и тяжелые машины напрочь разбивают трассу — зимняя гонка не для грузовиков. «Золото Кагана» для «Газелей» — вторая гонка сезона. В этот раз обе легковые спортивные машины поедут в категории рейд-спорт.
В категории рейд-спорт мы намерены дать серьезный бой всем, кто заявится в эту категорию. В прошлом году в этой категории были серьезные изменения — в нее зашли прототипы с большими моторами и любой КП, в том числе и секвентальными. Чтобы уравнять шансы, обязали поставить рестриктор, но все равно возможности машин оказались разными. В результате прототипы выигрывали. Сейчас мы подготовили автомобиль, премьера состоялась на «Северном лесе» — наша новая «Газель NN» с независимой передней подвеской, новым мотором «Евро 6» и новой турбиной. На обе «Газели» поставили новые кулачковые КП и h-образным выбором передач. Благодаря этим решениям скорость «Газель» серьезно выросла..
Впереди четыре гоночных дня. В любой гонке играет роль мастерство пилотов и штурманов, но в длинной многое решает команда механиков. Скорость и качество обслуживания машин дает значимое преимущество. А наша команда механиков — одна из лучших среди спортивных. Не только нашей стране, а в мире.
Теперь о грузовиках. У нас едет три спортивных ГАЗ «Садко». У них очень серьезные противники — три КАМАЗа и один МАЗ. Это призеры «Дакара»! Все они едут побеждать. Наши машины мы перестроили: поработали с трансмиссией и коробкой передач, настроили моторы. Серьезно облегчили, в первую очень ту, на которой выступает экипаж Алексея Хлебова. Эта машина — лидер. Она будет мчаться на уровне больших грузовиков. Да, в ускорении мы уступаем, но во всем остальном — управляемости, проходимости — ничем не хуже. В песках он себя покажет. Мы подняли максимальную скорость у этого грузовика до 155 км/час. Да, по правилам соревнования максималка ограничена 140 км/час, но это означает, что у нас есть запас по мощности и ускорению!
Лучший результат на прологе показал МАЗ Сергея Вязовича. Победитель имеет право выбора позиции и опытнейший Вязович не захотел стартовать первым. Часто легче глотать пыль за кем-то, но идти по его следам и не решать навигационные задачи.
- Участок очень быстрый, новая трасса, хорошо накручена, — сказал на финише пролога пилот Сергей Вязович. Нам удалось проехать с хорошим темпом. Практически догнали стартовавший перед нами экипаж Айрата Мардеева на капотном КАМАЗе. Очень холодно на улице, но для нас хорошо — не так потеем. Основная гонка начнется завтра!
Второй день соревнования, он же первый полноценный день, сделали самым продолжительным — 316 боевых километров, в которые входят все знаменитые барханы — Африка, Краснопесчаный и Большой брат. Без приключений не обошлось практически ни у одного экипажа. Не смог решить навигационную задачу и сбился с маршрута экипаж Айрата Мардеева (КАМАЗ), потеряли время в песках Александр Русанов (ГАЗ Рейд Спорт) и Андрей Новиков (G-FORCE Motorsport). Дважды останавливался Владимир Васильев на MINI, один самых именитых российских пилотов. Вроде бы Васильев тронулся, но затем вновь встал и встал намертво — стуканул мотор. Владимир Васильев, явный лидер ралли, выбыл уже в первый настоящий гоночный день. Проехав всего ничего после старта… Основными игроками стали три КАМАЗа и один МАЗ. Лидер команды «МАЗ СПОРТ-авто» Сергей Вязович уже много раз гонялся в Астрахани, но завоевать победу у него не получалось. Сможет ли он реализовать свою мечту?
Впереди него шел КАМАЗ Андрея Каргинова, который немного застрял на «Большом брате». Вязович остался лидером гонки. По итогам двух дней Каргинов отставал от него на 12 минут!
- День сегодня был трудный для всех, даже лидеры столкнулись с техническими сложностями, — сказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов на финише. На 104-м километре, когда заехали в первую песочницу, машина отказалась преодолевать песок, сразу завязли. И это меня сильно удивило. Пока выезжали заметили, что одно колесо не крутится. Оказалось, лопнула полуось на каком-то из предыдущих километре. Ну и преодоление всех остальных песочниц оказалось нелегким делом. Но наша задача была доехать до финиша и уложиться в норматив исходя из обстоятельств. Мы это сделали, чем я и доволен.
ЛИДЕРЫ ПРОТИВ ЛИДЕРОВ
Третий день немного легче второго — 233 км. Это все равно очень много! Продолжают выбывать сильные экипажи. Сошел с дистанции экипаж Андрея Новикова на прототипе G-Force T−3GF — раскололо маховик и разворотило мотор сзади. Та же история, что с G-Force Рудского — едет быстро и быстро ломается.
Пилоты были не такими вымотанными, как в предыдущий день.
– Сегодня было немного нам полегче, дорога более скоростная, — рассказал пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Были места и неровные, но много и скоростных секций. Мы преодолели день без технических проблем. И результат более достойный, чем вчера. Запишем себе в копилку опыта, что надо подбирать более щадящий темп и постараемся преодолеть пески также как сегодня без особых трудностей.
В этот день Сергей Вязович, похоже, решил поберечь машину. Ехал аккуратно и пропустил вперед Андрея Каргинова, который отвоевал 8 минут.
— Хорошо прошел день, открывали сегодня трассу, — рассказал Сергей Вязович. За 50 километров до финиша допустили единственную ошибку в навигации. Но у нас был запас по времени, который позволял нам подпустить к себе главного соперника. Ехали очень аккуратно, чтобы не поломать машину и остаться первыми в генеральной классификации. Андрей Каргинов сумел отыграть хороший кусок времени, но не догнал, поэтому у нас остался на последний день временной перевес в нашу пользу. Завтра у нас выгодная позиция, а для Андрея наоборот. Это будет решающий день. У нас остается четырехминутный гандикап, это не так много, поэтому будем ехать не темпом на удержание, а атаковать.
Разрыв между лидерами сократился до 4 минут. Сможет ли Вязович сохранить лидерство? Отвоюет ли Каргинов еще 4 минуты?
И вот настал момент истины — четвертый, финальный день!
Первым на трассу вышел экипаж Андрея Каргинова (КАМАЗ Мастер). За ним экипаж Айрата Мардеева (КАМАЗ), следом Борис Гадасин на прототипе. Лидер гонки Сергей Вязович (МАЗ Спорт-авто) шел пятым. Рубилово пошло с самого старта. Вязович обогнал ряд машин, впереди него только экипаж Каргинова. Ближе к финишу Вязович рискнул — рванул полем, изобилующим ямами и кочками и смог обогнать Каргинова! Убедительная победа белорусского экипажа! Они первые и в грузовиках, они первые в абсолюте!
– В этом году для нас баха «Золото Кагана — 2023» сложилась без проблем, выиграли три этапа из четырех, довольны, конечно, результатом, — рассказал победитель ралли Сергей Вязович. Хотя вчера нам пощекотали нервы, когда мы с первой позиции поехали и отдали довольно много времени. Но все равно удержали лидерство и сегодня атаковали с первого километра прям очень сильно, на грани аварии, наверное.
В категории Т2 победил экипаж команды S&A RACING Андрей Сушенцов/Александр Щанов. В категории Т3 и первыми стали Дмитрий Мордкович/Иван Безденежных (TEAM MARIA OPARINA). В категории R (рейд-спорт) победил экипаж Константина Иванова и Александра Горькова на Toyota LC 200. Второе и третье места в рейд-спорте заняли экипажи команды «ГАЗ Рейд Спорт» на спортивных «Газелях NN».
- Мы серьезно доработали наши машины, — рассказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Алексей Игнатов. Сейчас в боевых условиях тестируем надежность. Есть проблемки, не без этого. Таков путь эволюции спортивного болида. Сейчас сделаем выводы и будем готовиться к «Шелковому пути» 2023.
Старт в Казани — 5 июля, финиш в Москве — 15 июля. Общий пробег — 5230 километров, из которых 2350 — боевые. У нас отличные машины, сильные экипажи и опытные механики — все шансы стать победителями!