Ралли «Золото Кагана»−2023: как выжить в песках и победить

​Впереди четыре гоночных дня. В любой гонке играет роль мастерство пилотов и штурманов, но в длинной многое решает команда механиков. Скорость и качество обслуживания машин дает значимое преимущество. А наша команда механиков — одна из лучших среди спортивных. Не только нашей стране, а в мире.

Теперь о грузовиках. У нас едет три спортивных ГАЗ «Садко». У них очень серьезные противники — три КАМАЗа и один МАЗ. Это призеры «Дакара»! Все они едут побеждать. Наши машины мы перестроили: поработали с трансмиссией и коробкой передач, настроили моторы. Серьезно облегчили, в первую очень ту, на которой выступает экипаж Алексея Хлебова. Эта машина — лидер. Она будет мчаться на уровне больших грузовиков. Да, в ускорении мы уступаем, но во всем остальном — управляемости, проходимости — ничем не хуже. В песках он себя покажет. Мы подняли максимальную скорость у этого грузовика до 155 км/час. Да, по правилам соревнования максималка ограничена 140 км/час, но это означает, что у нас есть запас по мощности и ускорению!

Лучший результат на прологе показал МАЗ Сергея Вязовича. Победитель имеет право выбора позиции и опытнейший Вязович не захотел стартовать первым. Часто легче глотать пыль за кем-то, но идти по его следам и не решать навигационные задачи.

- Участок очень быстрый, новая трасса, хорошо накручена, — сказал на финише пролога пилот Сергей Вязович. Нам удалось проехать с хорошим темпом. Практически догнали стартовавший перед нами экипаж Айрата Мардеева на капотном КАМАЗе. Очень холодно на улице, но для нас хорошо — не так потеем. Основная гонка начнется завтра!

Второй день соревнования, он же первый полноценный день, сделали самым продолжительным — 316 боевых километров, в которые входят все знаменитые барханы — Африка, Краснопесчаный и Большой брат. Без приключений не обошлось практически ни у одного экипажа. Не смог решить навигационную задачу и сбился с маршрута экипаж Айрата Мардеева (КАМАЗ), потеряли время в песках Александр Русанов (ГАЗ Рейд Спорт) и Андрей Новиков (G-FORCE Motorsport). Дважды останавливался Владимир Васильев на MINI, один самых именитых российских пилотов. Вроде бы Васильев тронулся, но затем вновь встал и встал намертво — стуканул мотор. Владимир Васильев, явный лидер ралли, выбыл уже в первый настоящий гоночный день. Проехав всего ничего после старта… Основными игроками стали три КАМАЗа и один МАЗ. Лидер команды «МАЗ СПОРТ-авто» Сергей Вязович уже много раз гонялся в Астрахани, но завоевать победу у него не получалось. Сможет ли он реализовать свою мечту?

Впереди него шел КАМАЗ Андрея Каргинова, который немного застрял на «Большом брате». Вязович остался лидером гонки. По итогам двух дней Каргинов отставал от него на 12 минут!

- День сегодня был трудный для всех, даже лидеры столкнулись с техническими сложностями, — сказал «АвтоВзгляду» пилот команды «ГАЗ Рейд Спорт» Александр Русанов на финише. На 104-м километре, когда заехали в первую песочницу, машина отказалась преодолевать песок, сразу завязли. И это меня сильно удивило. Пока выезжали заметили, что одно колесо не крутится. Оказалось, лопнула полуось на каком-то из предыдущих километре. Ну и преодоление всех остальных песочниц оказалось нелегким делом. Но наша задача была доехать до финиша и уложиться в норматив исходя из обстоятельств. Мы это сделали, чем я и доволен.