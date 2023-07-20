Смелый эксперимент: LADA 4x4 «вооружили» мотором V8 от Toyota

Для начала он выбросил беспомощную оригинальную «четверку», заменив ее на четырехлитровый V8 от Lexus LS первого поколения. Вариант не самый мощный, но один из наиболее надежных. Под капотом «Нивы» его отдача составляет не более 240 сил. Однако это не только позволило легко подобрать подходящую трансмиссию, но и дало возможность подолгу гонять движок в красной зоне оборотов, не слишком беспокоясь о перегреве или блокировке.

Оставалось только махнуть передний мост и «родную» подвеску на продвинутый раллийный кит, и все — можно беззастенчиво бороздить любые просторы.