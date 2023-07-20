Смелый эксперимент: LADA 4x4 «вооружили» мотором V8 от Toyota

Для начала он выбросил беспомощную оригинальную «четверку», заменив ее на четырехлитровый V8 от Lexus LS первого поколения. Вариант не самый мощный, но один из наиболее надежных. Под капотом «Нивы» его отдача составляет не более 240 сил. Однако это не только позволило легко подобрать подходящую трансмиссию, но и дало возможность подолгу гонять движок в красной зоне оборотов, не слишком беспокоясь о перегреве или блокировке.
Оставалось только махнуть передний мост и «родную» подвеску на продвинутый раллийный кит, и все — можно беззастенчиво бороздить любые просторы.
Вполне понятно, почему механику из Африки пришлось отказаться и от переднего моста. Останься он на месте, разместить рычаги и отбойники усиленной раллийной, но при этом независимой передней подвески было бы решительно негде. Итак, пришлось в прямом смысле слова обрезать «Ниве» передние крылья. Лютые спортивные стойки, приправленные внедорожными шинами Maxxis, иначе бы просто не влезли.
Пошли под нож не только боковые стекла и органы управления. Из стокового автомобиля исчезло почти все. Фактически модифицирован каждый узел. За скоростью автор и исполнитель проекта не гнался. Ведь главное другое — умение уверенно ползать по песчаным барханам.