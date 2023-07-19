Какие неприятности с барабанными тормозами доведут до серьезной аварии

Начнем с того, что «барабан» — агрегат закрытого типа. То есть при повышенных нагрузках да еще и в жару он перегревается быстрее, нежели дисковый механизм. Это надо учитывать при активной езде или во время штурма горных серпантинов. Колодки, «сварившись», уже не смогут обеспечить требуемую эффективность замедления, провоцируя аварию, ведь тормозной путь увеличивается.

Серьезное ДТП случиться вряд ли, а вот мелкое — вполне может быть. Что все-равно неприятно, учитывая, что у современных машин очень тонкий пластик бамперов. А сама кузовная деталь — дорогая. Плюс есть немало нежного крепежа, который также ломается при ударе, что делает ремонт дороже.

Второй недостаток в том, что «барабаны» срабатывают медленнее, чем дисковые тузлы и у них менее стабильные характеристики. Это связано с непостоянным пятном контакта колодки и внутренней поверхности собственно тормозного барабана. Меньше у них возможностей и для регулировки.